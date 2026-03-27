Victoria Bonya (46) patří mezi veřejně známé osobnosti, které v roce 2022 zdůrazňovaly především negativní dopady sankcí na běžné Rusy a mluvily o nespravedlivém zacházení se zákazníky ze strany západních značek. Její tehdejší vyjádření rezonovala zejména s domácím publikem a zapadala do širšího proudu influencerů, kteří se vyhýbali otevřené kritice ruského vedení.
Moderátorka a modelka zaujala širší veřejnost, když na protest proti krokům módního domu Chanel rozstříhala zahradními nůžkami svou luxusní černou kabelku. Reagovala tak na omezení prodeje ruským zákazníkům a označila postup značky za diskriminační. Video se rychle rozšířilo na sociálních sítích a stalo se symbolem tehdejší vlny protestů ruských influencerů. Kontroverzi však později přiživilo zjištění, že se Bonya k této značce znovu vrátila, což vyvolalo pochybnosti o upřímnosti jejího gesta.
V poslední době se komunikace influencerky směrem k jejím sledujícím změnila. Na sociálních sítích začala moderátorka a modelka komentovat některé kroky ruských úřadů a vyzvala veřejnost k větší aktivitě.
Victoria Bonya kritizuje například rychle rostoucí ceny potravin v Rusku či blokování Instagramu, YouTube, Telegramu a dalších sociálních sítí a komunikačních platforem. „Ani nevím, jestli náš vůdce, vrchní velitel Vladimir Putin, vůbec ví, co se v zemi děje,“ říká v jednom z videí.
|
Duše není na svém místě. Putinův tanečník Polunin s rodinou opouští Rusko
To je v kontextu ruského mediálního prostoru poměrně nezvyklé, zejména u osobností, které si dlouhodobě budují image spojenou s luxusem a lifestylem. Důležitou roli však hraje fakt, že modelka žije dlouhodobě mimo Rusko, konkrétně v Monaku. Právě vzdálenost od domácího prostředí jí umožňuje vyjadřovat se otevřeněji, aniž by čelila přímým důsledkům, které by podobná kritika mohla mít pro influencery žijící přímo v Rusku.
Zatímco dříve oslovovala bývalá televizní moderátorka především ruské sledující, dnes je její dosah mezinárodní. S tím souvisí i nutnost přizpůsobit obsah širšímu publiku, které je vůči proruské rétorice výrazně kritičtější. V prostředí globálních sociálních sítí hraje roli nejen osobní názor, ale i reputace a obchodní spolupráce.
Otázkou zůstává, zda jde o skutečný názorový obrat, nebo o pragmatickou změnu strategie. Bonya se nepouští do přímé a systematické kritiky ruského režimu jako celku, ale zaměřuje se na jednotlivé problémy a kauzy, které rezonují s veřejností. Tím si nechává prostor oslovovat jak ruské, tak zahraniční publikum.
Příběh Victorie dobře ilustruje současný trend mezi ruskými influencery, kteří se snaží balancovat mezi loajalitou k domácímu publiku a tlakem globálního prostředí. V době, kdy se osobní značka buduje především online, se totiž i politické postoje stávají součástí pečlivě řízené komunikace.
|
A co na to „tradiční ruské hodnoty“? Duo Tatu se vrátilo po 12 letech, hrálo na Krymu
Victoria Bonya se narodila 27. listopadu 1979 ve městě Krasnokamensk v Rusku. Její dětství rozhodně nebylo pohádkové, vyrůstala ve skromných podmínkách, což sama v rozhovorech často zdůrazňuje jako velkou motivaci pro svůj pozdější úspěch. Zlom přišel po přestěhování do Moskvy, kde začala budovat kariéru modelky a postupně pronikla i do světa médií.
Proslavila se díky účasti v populární reality show Dom-2, která v Rusku fungovala jako odrazový můstek pro řadu celebrit. Následně působila jako moderátorka a objevovala se pravidelně na společenských akcích. V posledních letech se jako influencerka přesunula především do online prostoru. Jen na Instagramu ji sleduje přes 12 milionů fanoušků, kterým nabízí mix lifestyle obsahu, beauty tipů i osobních názorů.
Zajímavou kapitolou jejího života je i vztah s irským podnikatelem Alexem Smerfitem, s nímž má dceru Angelinu. Ačkoliv se jejich cesty rozešly, Ruska často zdůrazňuje, že rodina zůstává důležitou součástí jejího života.
Victoria se profiluje jako zastánkyně zdravého životního stylu a osobního rozvoje. Ve svých příspěvcích sdílí zkušenosti s meditací, biohackingem nebo alternativními přístupy k péči o tělo i mysl. I zde ale naráží na kritiku, zejména když se často pohybuje na hraně vědecky podložených tvrzení.
VIDEO: Victoria Bonya s dcerou žijí v luxusu: