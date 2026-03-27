Ví Putin, co se děje? ptá se ruská modelka. Lidé prchají, byznys umírá, říká

Autor:
  8:30
Ruská influencerka Victoria Bonya v posledních týdnech překvapila své sledující výraznou změnou rétoriky. Zatímco po začátku války na Ukrajině vystupovala bývalá televizní moderátorka a modelka loajálně vůči Rusku a silně kritizovala Západ, dnes se nebojí poukazovat na problémy běžných Rusů souvisejících se současnou situací. Co stojí za tímto obratem?

Victoria Bonya (46) patří mezi veřejně známé osobnosti, které v roce 2022 zdůrazňovaly především negativní dopady sankcí na běžné Rusy a mluvily o nespravedlivém zacházení se zákazníky ze strany západních značek. Její tehdejší vyjádření rezonovala zejména s domácím publikem a zapadala do širšího proudu influencerů, kteří se vyhýbali otevřené kritice ruského vedení.

Moderátorka, modelka a influencerka Victoria Bonya
Ruská televizní moderátorka, modelka a influencerka Victoria Bonya (Miami, 2017)
16 fotografií

Moderátorka a modelka zaujala širší veřejnost, když na protest proti krokům módního domu Chanel rozstříhala zahradními nůžkami svou luxusní černou kabelku. Reagovala tak na omezení prodeje ruským zákazníkům a označila postup značky za diskriminační. Video se rychle rozšířilo na sociálních sítích a stalo se symbolem tehdejší vlny protestů ruských influencerů. Kontroverzi však později přiživilo zjištění, že se Bonya k této značce znovu vrátila, což vyvolalo pochybnosti o upřímnosti jejího gesta.

V poslední době se komunikace influencerky směrem k jejím sledujícím změnila. Na sociálních sítích začala moderátorka a modelka komentovat některé kroky ruských úřadů a vyzvala veřejnost k větší aktivitě.

Victoria Bonya kritizuje například rychle rostoucí ceny potravin v Rusku či blokování Instagramu, YouTube, Telegramu a dalších sociálních sítí a komunikačních platforem. „Ani nevím, jestli náš vůdce, vrchní velitel Vladimir Putin, vůbec ví, co se v zemi děje,“ říká v jednom z videí.

To je v kontextu ruského mediálního prostoru poměrně nezvyklé, zejména u osobností, které si dlouhodobě budují image spojenou s luxusem a lifestylem. Důležitou roli však hraje fakt, že modelka žije dlouhodobě mimo Rusko, konkrétně v Monaku. Právě vzdálenost od domácího prostředí jí umožňuje vyjadřovat se otevřeněji, aniž by čelila přímým důsledkům, které by podobná kritika mohla mít pro influencery žijící přímo v Rusku.

Zatímco dříve oslovovala bývalá televizní moderátorka především ruské sledující, dnes je její dosah mezinárodní. S tím souvisí i nutnost přizpůsobit obsah širšímu publiku, které je vůči proruské rétorice výrazně kritičtější. V prostředí globálních sociálních sítí hraje roli nejen osobní názor, ale i reputace a obchodní spolupráce.

Otázkou zůstává, zda jde o skutečný názorový obrat, nebo o pragmatickou změnu strategie. Bonya se nepouští do přímé a systematické kritiky ruského režimu jako celku, ale zaměřuje se na jednotlivé problémy a kauzy, které rezonují s veřejností. Tím si nechává prostor oslovovat jak ruské, tak zahraniční publikum.

Příběh Victorie dobře ilustruje současný trend mezi ruskými influencery, kteří se snaží balancovat mezi loajalitou k domácímu publiku a tlakem globálního prostředí. V době, kdy se osobní značka buduje především online, se totiž i politické postoje stávají součástí pečlivě řízené komunikace.

Victoria Bonya se narodila 27. listopadu 1979 ve městě Krasnokamensk v Rusku. Její dětství rozhodně nebylo pohádkové, vyrůstala ve skromných podmínkách, což sama v rozhovorech často zdůrazňuje jako velkou motivaci pro svůj pozdější úspěch. Zlom přišel po přestěhování do Moskvy, kde začala budovat kariéru modelky a postupně pronikla i do světa médií.

Proslavila se díky účasti v populární reality show Dom-2, která v Rusku fungovala jako odrazový můstek pro řadu celebrit. Následně působila jako moderátorka a objevovala se pravidelně na společenských akcích. V posledních letech se jako influencerka přesunula především do online prostoru. Jen na Instagramu ji sleduje přes 12 milionů fanoušků, kterým nabízí mix lifestyle obsahu, beauty tipů i osobních názorů.

Zajímavou kapitolou jejího života je i vztah s irským podnikatelem Alexem Smerfitem, s nímž má dceru Angelinu. Ačkoliv se jejich cesty rozešly, Ruska často zdůrazňuje, že rodina zůstává důležitou součástí jejího života.

Victoria se profiluje jako zastánkyně zdravého životního stylu a osobního rozvoje. Ve svých příspěvcích sdílí zkušenosti s meditací, biohackingem nebo alternativními přístupy k péči o tělo i mysl. I zde ale naráží na kritiku, zejména když se často pohybuje na hraně vědecky podložených tvrzení.

VIDEO: Victoria Bonya s dcerou žijí v luxusu:

Vstoupit do diskuse (30 příspěvků)

Nejčtenější

Ví Putin, co se děje? ptá se ruská modelka. Lidé prchají, byznys umírá, říká

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.