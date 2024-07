Už spolu nejsme, potvrdil Prokop Zach rozchod s dcerou Ondřeje Havelky

„V dětství to bylo šílený, pořád jsem slyšel: ‚Pojď a ukaž nám, že jsi lepší než táta.‘ Nebo: ‚Ty máš tu cestu jednodušší.‘ Asi to byla závist. Já jsem si z toho pak už začal dělat srandu, jelikož jsem si uvědomil, že nemůžu být nikdy jako táta. Jsem z mámy i z táty, tak musím být jiný. A taky hraju jinak než on. Ale třeba jednou budu na úrovni jako můj tatínek. Bůhví,“ říká Prokop Zach, který už si zahrál v seriálech Já, Mattoni, Hvězdy nad hlavou, Svět pod hlavou a minisérii Božena.

„Táta je pro mě velkou inspirací. Každé roli se úplně oddá, všechno si rozebírá, má to strašně rád a je velice skromný a milý na place, když točí. Aspoň to slýchávám od lidí, co tam jsou s ním. A pak to rozbalí a zase se uzavře. A je hrozně komický, je nadaný na komediální role a na charismatické elegány. Ty mu sluší, tak bych mu přál nějakou takovou roli zase brzy dostat,“ říká o svém otci Romanu Zachovi.

Obdiv chová i k matčině práci. Andrea Králová je výtvarnice. „Máma je kostýmní výtvarnice, podle mě jedna z nejlepších u nás. Taky dělá scénografie v divadlech a kreslí. Nedávno měla výstavu. Ale není extrovert, nerada se někde prezentuje. Říká, že za ni mluví její práce,“ říká Prokop Zach.

Jeho sestra Agáta, které je šestnáct let, zdědila výtvarný talent po matce a studuje oděvní školu se scénografií. „Ta je naopak extrovert, rozlítaná. Má hodně kamarádů, je šéfem party, skvělá holka,“ říká herec o své sestře.

Prokopa Zacha to táhne hlavně k divadlu. Dokonce založil vlastní divadelní soubor Jantar. „Na repertoáru máme inscenaci Hamlet, kterou jsme si trošku předělali podle svého, od září ji budeme hrát na Jatkách, z čehož jsme nadšení. A teď zkoušíme další hru - Audienci od Václava Havla. Premiéra bude koncem srpna. Havel je můj velký guru,“ prozradil Zach svoje plány.

Zahrál bych si inťouše i prince

Vedení souboru je práce kreativní, ale přináší i starosti. „Asi jsem si z nějakého svého osobního sobeckého pohledu, protože každý takový projekt je projevem ega, chtěl udělat divadelní soubor, kde budeme všichni kamarádi, slyšet na sebe a společně tvořit něco, co pro nás bude mít nějaký vyšší význam. A jsem nadšený, že se to daří,“ říká Zach.

Ve filmech a seriálech hraje radši komické postavy. „Při mém vzezření, výšce a určitém chování vypadám jako floutek. Ale bavilo by mě zahrát si nějakého inťouše, vyloženě šprta. Nebo bych byl rád princem,“ svěřil se Zach, který byl donedávna partnerem hudebnice Rozálie Havelkové.

Rozálie Havelková s bratrem Hugem Havelkou a přítelem Prokopem Zachem (předávání cen Anděl, duben 2023)

Vztah je ale už minulostí. „Ona je ona,“ říká s úsměvem k jejich rozchodu. Teď má spoustu práce s divadlem Jantar a navíc hraje s rapovou skupinou. „Já nejsem z těch, kteří by kvůli holce nechali kamarády na ocet. Ale kvůli tomu to mezi námi neskončilo. To byly jiné důvody,“ uzavřel Prokop Zach.