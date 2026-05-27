Prokletí slavné role se už nezbavil. Kvůli Bodiemu si nemohl zahrát Jamese Bonda

Zuzana Stiboříková
  16:13
Miloval adrenalin, létání, střelbu i muziku a mohl se stát bubeníkem Beatles. Slávu však nakonec získal díky roli Bodieho v seriálu Profesionálové. Při narození dostal herec Lewis Collins do vínku mnohé, bohužel ne dlouhý život. Zemřel v 67 letech na rakovinu. Svou nejslavnější roli zároveň proklínal.
S Bodiem měl mnohé společné, ale nakonec mu elitní agent přerostl přes hlavu. | foto: Profimedia.cz

Martin Shaw, Gordon Jackson a Lewis Collins v seriálu Profesionálové (1977)
Martin Shaw, Gordon Jackson a Lewis Collins v seriálu Profesionálové (1977)
Martin Shaw a Lewis Collins v seriálu Profesionálové (1977)
Ve dvou letech byl vybrán jako „nejkrásnější dítě v Liverpoolu“ zejména díky andělskému úsměvu a bohatým zlatým kadeřím. Sexsymbolem zůstal i v dospělosti, tentokrát však díky image nepřístupného tvrďáka, kterou si pěstoval nejen na obrazovce, ale i v soukromí. Jaký byl Bodie ve skutečnosti a jak se ke slavné roli dostal?

Hudební začátky a Beatles

Cesta Lewise Collinse k seriálu Profesionálové rozhodně nebyla jednoduchá a už na jejím startu musel dokázat, že se jen tak něčeho nelekne. Trochu paradoxně vedla přes dráhu kadeřníka a muzikanta.

Už ve třinácti letech dostal svou první bicí soupravu a vystupoval v taneční kapele svého otce. Vyučil se sice v kadeřnickém salónu, ale současně začal skládat písně spolu s kamarádem a spolužákem Mikem McCartneym. Mladší bratr Paula McCartneyho, který jako hudebník používá umělecké jméno Mike McGear, ho také navrhl jako nového člena Beatles po odchodu bubeníka Petea Besta.

Collins nakonec odmítl a raději zůstal u kadeřnického řemesla. Hudbu dělal dále jako koníček až do roku 1964, kdy se stal baskytaristou u skupiny Mojos. Té se však nepodařilo prorazit, a budoucí elegán Bodie se tak musel živit mytím oken či jako řidič a číšník.

Lewis Collins: hudebník a výsadkář, jehož jsme znali jen jako Bodieho

Profesionálové: Životní role i prokletí

Až ztráta důvěry k hudebnímu byznysu přivedla Lewise ke studiu herectví, méně významným televizním úlohám včetně sitcomu The Cuckoo Waltz a následně ke konkurzu na roli v seriálu Profesionálové, která ho nakonec proslavila.

Seriál Profesionálové

Britský akční, kriminální seriál, který sleduje práci fiktivní britské jednotky CI5

Natáčení: 1977–1981

Vysílání: 1977–1983

Počet dílů: 57 epizod v 5 sériích

Hlavní postavy:

Tvůrce si natolik získalo jeho charisma, univerzální herecký talent a suchý humor, že mu svěřili jednu z hlavních úloh. Profesionálové se natáčeli mezi lety 1977 až 1981 a stvořili vlastní nenapodobitelný žánr britské akční kriminálky z prostředí tajných služeb.

Profesionálové nestojí zdaleka tolik na příběhu jako na dynamické interakci ústřední dvojice agentů Williama Bodieho a Raye Doyla, kteří v rámci speciální jednotky CI5 bojují proti terorismu a organizovanému zločinu pod patronací rozvážného majora George Cowleyho, který se snad nikdy neusměje.

Lewis však povýšil Bodieho z pouhého akčního hrdiny a macho krasavce na „výsostně britského“, nedbale elegantního a kousavě ironického agenta. Tento rejstřík už mu zůstal a žádná z dalších rolí škatulku „Bodie“ nepřekonala.

S Doylem se špičkovali i mimo kameru, vzpomíná dabér Bodieho Petr Oliva

Bodie a Doyle: Rivalové v soukromí i na place

Lewis však nebyl prvním ani jediným adeptem na roli Bodieho. Poté, co Jon Finch odmítl hrát Doyla, získal ho charakterní herec Martin Shaw a Bodieho si měl zahrát jeho kamarád a herecký parťák Anthony Andrews. Jejich osobní propojení však bylo ústřední dvojici spíše na překážku, protože působili až příliš sehraně, zatímco televizní divák potřebuje konfrontaci.

Protože dvojice Shaw – Andrews nefungovala, padla volba na sebevědomého a ambiciózního Collinse. A to i přes protesty Martina Shawa. Za nevolí představitele Doyla vůči budoucímu Bodiemu přitom nebyla jenom loajalita vůči Andrewsovi, ale osobní antipatie. Oba se před kamerou setkali v jedné z epizod seriálu The New Avengers, a jak Shaw nedávno přiznal v rozhovoru pro deník The Telegraph, těžko snášel Collinsovu aroganci a soutěživost.

Právě jejich napnelismus tvůrci seriálu využili a přenesli ho i na obrazovku. Doyle a Bodie jsou sice nerozluční, ale jejich komunikace v akci přímo jiskří, jak na sebe jejich osobnosti a ega narážejí, a divák tedy nezůstává ani na chvíli v klidu. Seriál si díky tomu uchovává dynamiku i po letech, i přes mnohdy nepřehledné zápletky a skutečnost, že čas a věk oba herce postupně smířil.

Soupeřivost obou postav byla tak reálná, že prosákla i mezi fanoušky, kteří se rozdělili na dva tábory a dosud má většina lidí svého favorita.

Drsňák a s vizáží gentlemana

Bodieho esenciálně maskulinní projev a uzavřenost, kterou si oproti mnohem čitelnějšímu Doyleovi uchovával kouzlo tajemství, udělal z Lewise Collinse hvězdu a dobový ideál „surové“ mužské krásy, která fascinovala i inspirovala.

Díky své popularitě s rolí doslova srostl, snažil se i za kamerou působit jako akční hrdina a jeho osobní život by sám o sobě vydal na dobrodružný film. Od mládí miloval sportovní střelbu, letectví, získal černý pásek v ju-jitsu, stále posouval své hranice a pracoval na fyzické kondici. Sloužil u britských výsadkářů a později se chtěl dostat i k elitní vojenské jednotce SAS, jejíhož člena si zahrál ve filmu Odvážnému štěstí přeje.

Život Lewise Collinse se netočil pouze kolem postavy Bodieho ze seriálu Profesionálové.

V osmdesátých letech se dokonce ucházel o roli James Bonda, ale neúspěšně, protože po Seanu Connerym a Rogeru Moorovi působil v roli agenta salonního střihu 007 příliš tvrdě. Zůstal tedy v očích veřejnosti hercem jedné role a jednoho typu, který s koncem sedmdesátých let postupně ztrácel uplatnění.

V devadesátých letech s herectvím definitivně skončil a podnikal v počítačových technologiích. Oženil se a s manželkou Michelle měl tři syny, z nichž dva vstoupili do amerického letectva. Lewis Collins zemřel v Los Angeles v roce 2013.

Nejznámější role Lewise Collinse

  • 1975–1977 The Cuckoo Waltz první větší role v televizním seriálu
  • 1977–1983 Profesionálové – role, která z něj udělala televizní hvězdu
  • 1982 Odvážnému štěstí přeje – elitní voják SAS v akčním thrilleru
  • 1984 Krycí jméno: Divoké husy – žoldák v akčním válečném filmu
  • 1986 Robin Hood – hostující role v dobrodružném seriálu
  • 1988 Jack Rozparovač seržant George Godley v minisérii o pátrání po Jacku Rozparovači

Zajímavostí je, že v českém dabingu dostal Bodie jen jediný hlas – Petra Olivu. V prvním uvedení Profesionálů tehdy ještě v Československé televizi mu sekundovali Alois Švehlík jako Doyle a Jiří Adamíra jako Cowley. V jedné epizodě mluvil Doyle také hlasem Martina Štěpánka. Když televize Nova musela v roce 1996 udělat nový dabing, se Švehlíkem se nedohodla a Adamíra již nežil. Cowleyho namluvil Otakar Brousek st. a Doylea Karel Heřmánek.

