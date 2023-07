Zmrazení vajíček mi dalo svobodu, míní herečka a modelka Priyanka Chopra

„Udělala jsem to ve svých 36 letech. Mohla jsem tak pokračovat na ambiciózní válečné stezce, chtěla jsem se dostat na určité místo ve své kariéře,“ svěřila se. „Také jsem do té doby nepotkala člověka, se kterým bych chtěla mít děti. Bylo mi 35 let a moje máma gynekoložka mi řekla: Ve 36 to prostě udělej.“

I když poznamenala, že je zákrok finančně nákladný, poradila těm, kteří chtějí mít děti v pozdějším věku, aby si našetřili a šli klidně vícekrát. „Je to ten nejlepší dárek, který si můžete dát, protože tím přebíráte moc nad svými biologickými hodinami a můžete pracovat, dokud budete chtít. Vaše vajíčka budou stále stejně stará, jako když jste je zmrazila.“

I kvůli touze po mateřství se prý původně vztahu se svým současným manželem bránila. „Vždycky jsem věděla, že chci děti, což byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem tehdy nechtěla chodit s Nickem. Protože jsem si říkala: Nevím, jestli chce mít už v pětadvaceti děti,“ řekla.

Pár uzavřel manželství v roce 2018 a 15. ledna 2022 přivítal na světě dceru Malti Marii, kterou jim odnosila náhradní matka. Holčička přišla na svět předčasně, takže jako těžce nedonošená strávila několik měsíců na neonatologii. Domů ji pustili na Den matek a nyní je to zdravá holčička.

„Je to šťastné období pro všechny. Nick a Priyanka jsou na tuto novou životní výzvu rozhodně připraveni. Je to něco, co si oba přáli,“ uvedl jeden z jejich blízkých přátel.