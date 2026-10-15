Na svých internetových stránkách zvete diváky na listopadové koncerty do pražského klubu Roxy i do Londýna. Vy předpokládáte, že někteří čeští fanoušci za vámi přijedou až do Anglie?
Ano, dokonce mi už několik lidí psalo, že kupují letenky a co bych jim doporučila v Londýně za atrakce. Plánují navštívit můj koncert a druhý den se projít po Londýně, prostě si udělat krásný výlet.
Mluvíte o běžných fanoušcích, nebo o svých přátelích z hudební branže?
O normálních lidech, mých větších a stálých fanoušcích, o kterých vím, že mě sledují už delší dobu. Když vyjdu s novým albem nebo merchem, bývají první, kdo si ho koupí. Jsou to moji superfanoušci. (usmívá se)
Dneska si album člověk poslechne, možná ani ne celé, a už chce cosi dalšího. Posluchače je potřeba skoro zahltit, vytvářet pořád něco nového. Kdysi bývala konzumace muziky pomalejší, zato nyní je doba hrozně zrychlená, netrpělivá. Prostě se ta žvejkačka daleko rychleji vyžvejká.