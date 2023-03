Priscilla Presleyová bojuje s vlastní vnučkou o Elvisovy miliony

Předmětem sporu je otázka, kdo by měl převzít kontrolu nad finančním dědictvím, které Elvis zanechal svému jedinému dítěti. Vdova po Elvisovi nechce dědictví přenechat své vnučce a hodlá své nároky bránit soudně.

Když bylo Lise Marii Presleyové 25 let, jmenovala svou matku spolusprávkyní majetku po Elvisovi. Podle právních dokumentů ale před sedmi lety změnila názor a trvala na tom, aby po její smrti finanční kontrolu převzaly její děti Riley, Ben a dvojčata Harper a Finley, jakmile dosáhnou plnoletosti. Ben ovšem mezitím zemřel a dvojčatům je teprve 14 let. Plnou kontrolu by tak měla mít Riley Keoughová.

Lisa Marie Presleyová, Priscilla Presleyová a Riley Keoughová (Los Angeles, 21. června 2022)

Priscilla nyní tvrdí, že o dodatku z roku 2016 nevěděla a zahájila proti vnučce soudní řízení ve snaze zneplatnit dokument. Zpochybnila i podpis Lisy Marie a tvrdí, že dodatek je podvrh.

Manažer společnosti Elvis Presley Enterprises Joel Weinshanker tvrdí, že Lisa Marie si byla jistá svěřením majetku dětem a mnohokrát s ním o tom mluvila.

Vdova po Elvisovi má ale velkou šanci spor vyhrát. Podle jejích právníků existovala při vzniku dokumentu v roce 1993 ustanovení, jak přesně lze správce majetku nahradit a jedním z těchto ustanovení bylo, že správce musí být o změně informován.

Lisa Marie Presleyová a její dcery Riley Keoughová, Finley Lockwoodová a Harper Lockwoodová (Los Angeles, 16. října 2017)

„Pokud toto chtěla Lisa Marie pro své děti po své smrti, proč neoznámila matce, že ji chce nahradit? Proč Lisa Marie nevybojovala tuto bitvu během svého života? Kdyby její matka řekla ‚ne‘, Lisa Marie by měla plné právo zahájit proces, který ji odvolá jako správce. Ale to se nestalo. Je možné, že se k tomu chystala a nečekaně zemřela, ale to nemění Priscillina zákonná práva,“ říká právnička Sarah Wentzová.

Podle zdrojů blízkých rodině neměly Priscilla a Lisa Marie blízký vztah. Po smrti Elvise se Priscilla dala ke scientologické církvi a jedenáctiletou problémovou dceru zavřela do scientologických zařízení, aby se „očistila“ pomocí tzv. „terapie poslušnosti.“

„Priscilla ubohou Lisu Marii úplně ovládala. Vyrostla jako malá princezna. Byla dcerou rokenrolového krále žijící v luxusu. Ale žila bídně, protože s matkou byly protivnice. Cokoli chtěla, byl opak toho, co chtěla její matka,“ řekla deníku Daily Mail bývalá členka scientologické církve Karen De La Carriere.

Jediná dcera Elvise Presleyho Lisa Marie byla vdaná celkem čtyřikrát a zůstaly po ní čtyři děti. V roce 1994 si vzala krále popu Michaela Jacksona, pouhých 20 dní po rozvodu se svým prvním mužem, muzikantem Dannym Keoughem, s nímž měla dceru Riley a syna Bena. S Jacksonem se rozvedla roce 1996. V roce 2002 se provdala za amerického herce Nicholase Cage. Cage o čtyři měsíce později podal žádost o rozvod. Její čtvrté manželství bylo s jejím kytaristou a hudebním producentem Michaelem Lockwoodem, s nímž měla dcery dvojčata Harper a Finley (14). Poslední manželství skončilo v roce 2021.

Lisa Marie Presleyová zemřela na zástavu srdce letos v lednu ve věku 54 let.