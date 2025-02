Priscilla Presleyová zavzpomínala na šťastné chvíle, které sdílela se svým bývalým manželem Elvisem Presleym, a to jak během manželství, tak i po něm. Za rock’n’rollovou legendu se provdala v roce 1967 poté, co s ním začala ještě jako teenagerka chodit. Manželé spolu zůstali do roku 1973 a i po rozvodu zůstali blízkými přáteli až do Elvisovy náhlé smrti v roce 1977.

Během vystoupení na MegaConu v Orlandu 7. února hovořila americká herečka o životopisném filmu Priscilla z roku 2023, který vznikl podle vzpomínkové knihy Priscilly Presley.

Priscilla Wagnerová a Elvis Presley se vzali 1. května 1967.

Ve filmu režisérky Sofie Coppoly ztvárnili hlavní role Cailee Spaenyová a Jacob Elordi. Snímek získal převážně pozitivní recenze, přičemž kritici ocenili hlavně výkon herečky v roli Priscilly.

Ačkoli Priscilla Presleyová film podporovala a úzce spolupracovala se Sofií na jeho vzniku, přiznala, že vidět „samu sebe“ na plátně bylo pro ni velmi zvláštní. „Je to nepříjemné, vidět se ve filmu,“ uvedla. Dodala, že to byla právě známá režisérka, kdo ji poprvé oslovil s myšlenkou adaptace její knihy.

„Sofia mi zavolala, nikdy předtím jsme se nesetkaly, a řekla mi, že chce natočit film o mně a Elvisovi,“ vzpomíná Priscilla. „Říkala, že se nemám čeho bát. A vlastně bych se ani nebála, její práci miluji.“

Přestože byla Presleyová ráda, že její životní příběh se dostal na plátna kin, nelíbilo se jí, jak byl zakončen. „Jediné, s čím jsem nebyla spokojená, byl konec. Takto, negativně jako ve filmu, to neskončilo. S Elvisem jsme se rozešli velmi láskyplně,“ poznamenala.

Navzdory problémům, které jejich manželství provázely, včetně Elvisovy závislosti na lécích a nevěr z obou stran, zůstali důvěrnými přáteli a starostlivými rodiči jejich dcery Lisy Marie Presley.

„Naše silné pouto přetrvalo,“ řekla Priscilla během setkání s fanoušky. „Skutečně přetrvalo. Elvis přicházel ke mně domů neohlášený, i v době, kdy jsem už měla někoho jiného.“

„Díky Bohu, že to bylo ve dvě hodiny ráno, takže jsem věděla, kdo to je. Rychle jsem se snažila dostat ke dveřím dřív, než zazvonil a vešel dovnitř. Šli jsme do kuchyně a povídali si několik hodin. Stále mě potřeboval,“ popisuje.

Presleyová také přiznala, co bylo pro ni během manželství s Elvisem nejtěžší – podle jejích slov šlo hlavně o jeho dlouhé pracovní cesty a partnerovy nevěry. „Byl opravdu pořád pryč,“ zdůraznila a popsala, jak těžké pro ni bylo, když si četla dopisy od nadšených fanynek, včetně některých, s nimiž měl poměr.

„Byl to slavný, milující, nádherný muž. Ale já to už časem nemohla snést. To prostě nebyl život pro mě. Nejhorší na manželství s Elvisem byly jeho nevěry. Později byla nevěra vzájemná a přišel úplný konec,“ dodala.