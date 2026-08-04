Priscilla Presleyová patřila k hostům 14. ročníku Remus Lifestyle Night, který se konal 30. července v hotelu Hilton Mallorca Galatzó na španělském ostrově Mallorca. Společenskou akci pořádal německý realitní makléř a televizní osobnost Marcel Remus (39).
Bývalá manželka krále rokenrolu pro tuto příležitost zvolila dlouhé červené šaty s dlouhými rukávy. Výraznou barvu sladila s kabelkou a rudou rtěnkou. Pozornost přitahovala také velmi světlá pleť a její charakteristické zrzavé vlasy.
Presleyová během večera pózovala nejen s pořadatelem akce, ale také s herečkou Mischou Bartonovou (40), kterou diváci znají především jako Marissu Cooperovou ze seriálu O.C.
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Pro Priscillu šlo o jedno z mála veřejných vystoupení v posledních měsících. V březnu navštívila Dánsko, kde zavítala také do Memphis Mansion v Randersu, muzea věnovaného Elvisovi Presleymu. Její návštěva souvisela mimo jiné s přednáškovým vystoupením a jejími vzpomínkami na život po boku slavného zpěváka.
V květnu pak Presleyová během veřejné besedy ve Westgate Las Vegas promluvila o tom, jak rodinu poznamenala smrt její jediné dcery Lisy Marie Presleyové. „Svým způsobem nás to rozdělilo,“ popsala s tím, že dříve se rodina pravidelně scházela například u společného jídla. Podle ní se rodinná dynamika po smrti Lisy Marie výrazně změnila.
S jejím pohledem ovšem úplně nesouhlasil Priscillin syn Navarone Garibaldi (39), kterého má s bývalým partnerem Marcem Garibaldim. Podle něj přišel první velký zlom už po smrti syna Lisy Marie Benjamina Keougha.
„Myslím, že právě ztráta Bena byla ta první věc, která nás opravdu rozdělila,“ uvedl Navarone. Podle něj by člověk očekával, že podobná tragédie rodinu semkne, místo toho ale každý truchlil jiným způsobem. Po smrti Lisy Marie má naopak pocit, že se příbuzní znovu sblížili.
Benjamin Keough zemřel v červenci 2020 ve věku 27 let. Lisa Marie Presleyová zemřela 12. ledna 2023 ve věku 54 let. Podle úřadu soudního lékaře okresu Los Angeles byla příčinou její smrti neprůchodnost tenkého střeva způsobená srůsty, které vznikly po dřívější bariatrické operaci. Její smrt byla označena za přirozenou.