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Jak dnes vypadá vdova po Elvisovi? Priscilla v 81 letech sází na výrazný make-up

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Priscilla Presleyová (81) se po několika měsících objevila na společenské akci. Bývalá manželka Elvise Presleyho na Mallorce vsadila na výrazně červený model, který doplnila rudou rtěnkou a velmi světlým líčením. Pozornost tak poutala nejen šaty, ale také vizáží.
Priscilla Presleyová na společenské akci Night of Lifestyle Remus vsadila na výrazné líčení a svou typickou rudou barvu vlasů. (Mallorca, 30. července 2026)
Vdova po legendárním Elvisovi Presleym, přiletěla na letiště v Palmě de Mallorca, kde ji přivítal německý podnikatel Marcel Remus. Priscilla Presleyová byla čestným hostem akce, kterou zde Remus každoročně pořádá. (30. července 2026)
Priscilla Presleyová na společenské akci Night of Lifestyle Remus vsadila na výrazné líčení a svou typickou rudou barvu vlasů. (Mallorca, 30. července 2026)
Vdova po legendárním Elvisovi Presleym, přiletěla na letiště v Palmě de Mallorca, kde ji přivítal německý podnikatel Marcel Remus. Priscilla Presleyová byla čestným hostem akce, kterou zde Remus každoročně pořádá. (30. července 2026)
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Priscilla Presleyová patřila k hostům 14. ročníku Remus Lifestyle Night, který se konal 30. července v hotelu Hilton Mallorca Galatzó na španělském ostrově Mallorca. Společenskou akci pořádal německý realitní makléř a televizní osobnost Marcel Remus (39).

Bývalá manželka krále rokenrolu pro tuto příležitost zvolila dlouhé červené šaty s dlouhými rukávy. Výraznou barvu sladila s kabelkou a rudou rtěnkou. Pozornost přitahovala také velmi světlá pleť a její charakteristické zrzavé vlasy.

Presleyová během večera pózovala nejen s pořadatelem akce, ale také s herečkou Mischou Bartonovou (40), kterou diváci znají především jako Marissu Cooperovou ze seriálu O.C.

Priscilla Presleyová slaví 80. Elvis se do ní zamiloval, když jí bylo čtrnáct let

Pro Priscillu šlo o jedno z mála veřejných vystoupení v posledních měsících. V březnu navštívila Dánsko, kde zavítala také do Memphis Mansion v Randersu, muzea věnovaného Elvisovi Presleymu. Její návštěva souvisela mimo jiné s přednáškovým vystoupením a jejími vzpomínkami na život po boku slavného zpěváka.

V květnu pak Presleyová během veřejné besedy ve Westgate Las Vegas promluvila o tom, jak rodinu poznamenala smrt její jediné dcery Lisy Marie Presleyové. „Svým způsobem nás to rozdělilo,“ popsala s tím, že dříve se rodina pravidelně scházela například u společného jídla. Podle ní se rodinná dynamika po smrti Lisy Marie výrazně změnila.

Elvis Presley, Priscilla Presleyová a jejich dcera Lisa Marie Presleyová (Memphis, 5. února 1968)

S jejím pohledem ovšem úplně nesouhlasil Priscillin syn Navarone Garibaldi (39), kterého má s bývalým partnerem Marcem Garibaldim. Podle něj přišel první velký zlom už po smrti syna Lisy Marie Benjamina Keougha.

„Myslím, že právě ztráta Bena byla ta první věc, která nás opravdu rozdělila,“ uvedl Navarone. Podle něj by člověk očekával, že podobná tragédie rodinu semkne, místo toho ale každý truchlil jiným způsobem. Po smrti Lisy Marie má naopak pocit, že se příbuzní znovu sblížili.

Benjamin Keough zemřel v červenci 2020 ve věku 27 let. Lisa Marie Presleyová zemřela 12. ledna 2023 ve věku 54 let. Podle úřadu soudního lékaře okresu Los Angeles byla příčinou její smrti neprůchodnost tenkého střeva způsobená srůsty, které vznikly po dřívější bariatrické operaci. Její smrt byla označena za přirozenou.

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