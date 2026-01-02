Je John Travolta otcem pravnuka Elvise Presleyho? naznačuje nečekaná spekulace

Do ostrého soudního sporu uvnitř rodiny Presleyových nově vstoupilo i jméno Johna Travolty. V pozměněné žalobě za porušení smlouvy, kterou podali bývalí obchodní partneři Priscilly Presleyové Brigitte Kruse a Kevin Fialko, se objevují senzační – dosud nijak neprokázané – výroky o původu hercova nejmladšího syna Benjamina. Dokument cílí na Priscillu Presleyovou a jejího syna Navarona Garibaldiho Garciu, od nichž požaduje odškodné ve výši 50 milionů dolarů.
Podle podání, které má k dispozici portál Daily Mail, měla Elvisova vnučka Riley Keoughová údajně darovat svá vajíčka Johnu Travoltovi a jeho nyní již zesnulé manželce Kelly Prestonové. Pokud by se tvrzení zakládalo na pravdě, byl by jejich syn Benjamin, narozený v roce 2010, Elvisovým pravnukem. Žaloba zároveň naznačuje, že aby Prestonová mohla otěhotnět, stejný krok údajně v minulosti učinila i Rileyina matka Lisa Marie Presleyová.
Původ těchto tvrzení by měl podle spisu vycházet z výroků třetích osob, a to především Lisina bývalého manžela Michaela Lockwooda. Ten však jakoukoli znalost podobných okolností popřel. „Zní to šíleně. O ničem takovém nevím,“ uvedl pro Daily Mail. Žaloba rovněž nepředkládá žádné lékařské dokumenty ani důkazy, které by tvrzení o darování vajíček potvrzovaly.
Text dále spekuluje, že se Travolta s Prestonovou na rodinu Presleyových znovu obrátili v roce 2010, krátce po tragické smrti jejich nejstaršího syna Jetta. Dokument přitom zmiňuje i hercovy dlouhodobě popírané aféry a tvrdí, že původně uvažovaná vajíčka Lisy Marie nebyla použita kvůli jejímu tehdejšímu boji se závislostí na opioidech. Její roli proto převzala Riley Keoughová, za což měla dostat starší vůz Jaguar a částku mezi 10 a 20 tisíci dolarů.
V žalobě se objevují i odkazy na ručně psanou poznámku se slovy „CA fertility partners“, „Ben Travolta“ a „Kelly Preston carried baby“ či na textovou zprávu, v níž je Benjamin označen za „krásného pravnoučka“ Priscilly Presleyové. Autoři podání dokonce naznačují, že údajná dohoda se měla uskutečnit se souhlasem scientologické církve. Zatím však jde výhradně o neověřená tvrzení, která žádná ze zúčastněných stran nepotvrdila.