Je John Travolta otcem pravnuka Elvise Presleyho? naznačuje nečekaná spekulace

  14:00
Priscilla Presleyová, vdova po zesnulé rokenrolové hvězdě Elvisovi Presleym, vede soudní spor se dvěma bývalými obchodními partnery. V táhlém soudním řízení se nově vynořila nečekaná spekulace, že by s rodinou Presleyů mohl mít příbuzenskou vazbu herec John Travolta.
John Travolta, Kelly Prestonová a jejich syn Benjamin

John Travolta, Kelly Prestonová a jejich syn Benjamin | foto: Profimedia.cz

Priscilla Presleyová (Benátky, 4. září 2023)
Herečka a modelka Riley Keoughová (Vanity Fair Oscar Party, Beverly Hills, 12....
Elvis Presley, Priscilla Presleyová a jejich dcera Lisa Marie Presleyová...
Priscilla Presleyová (28. července 2025)
38 fotografií

Do ostrého soudního sporu uvnitř rodiny Presleyových nově vstoupilo i jméno Johna Travolty. V pozměněné žalobě za porušení smlouvy, kterou podali bývalí obchodní partneři Priscilly Presleyové Brigitte Kruse a Kevin Fialko, se objevují senzační – dosud nijak neprokázané – výroky o původu hercova nejmladšího syna Benjamina. Dokument cílí na Priscillu Presleyovou a jejího syna Navarona Garibaldiho Garciu, od nichž požaduje odškodné ve výši 50 milionů dolarů.

Riley Keoughová a Priscilla Presleyová na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna 2024)

Podle podání, které má k dispozici portál Daily Mail, měla Elvisova vnučka Riley Keoughová údajně darovat svá vajíčka Johnu Travoltovi a jeho nyní již zesnulé manželce Kelly Prestonové. Pokud by se tvrzení zakládalo na pravdě, byl by jejich syn Benjamin, narozený v roce 2010, Elvisovým pravnukem. Žaloba zároveň naznačuje, že aby Prestonová mohla otěhotnět, stejný krok údajně v minulosti učinila i Rileyina matka Lisa Marie Presleyová.

Původ těchto tvrzení by měl podle spisu vycházet z výroků třetích osob, a to především Lisina bývalého manžela Michaela Lockwooda. Ten však jakoukoli znalost podobných okolností popřel. „Zní to šíleně. O ničem takovém nevím,“ uvedl pro Daily Mail. Žaloba rovněž nepředkládá žádné lékařské dokumenty ani důkazy, které by tvrzení o darování vajíček potvrzovaly.

Lisa Marie Presleyová, Priscilla Presleyová a Riley Keoughová (Los Angeles, 21. června 2022)

Text dále spekuluje, že se Travolta s Prestonovou na rodinu Presleyových znovu obrátili v roce 2010, krátce po tragické smrti jejich nejstaršího syna Jetta. Dokument přitom zmiňuje i hercovy dlouhodobě popírané aféry a tvrdí, že původně uvažovaná vajíčka Lisy Marie nebyla použita kvůli jejímu tehdejšímu boji se závislostí na opioidech. Její roli proto převzala Riley Keoughová, za což měla dostat starší vůz Jaguar a částku mezi 10 a 20 tisíci dolarů.

V žalobě se objevují i odkazy na ručně psanou poznámku se slovy „CA fertility partners“, „Ben Travolta“ a „Kelly Preston carried baby“ či na textovou zprávu, v níž je Benjamin označen za „krásného pravnoučka“ Priscilly Presleyové. Autoři podání dokonce naznačují, že údajná dohoda se měla uskutečnit se souhlasem scientologické církve. Zatím však jde výhradně o neověřená tvrzení, která žádná ze zúčastněných stran nepotvrdila.

