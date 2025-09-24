Priscilla Presleyová přiznala, že dceru nechala odpojit od přístrojů

  13:09
Bývalá manželka Elvise Presleyho, Priscilla Presleyová (80), vydává memoáry Softly, as I Leave You: Life After Elvis. Herečka a podnikatelka v knize vzpomíná nejen na bolestivé chvíle, kdy se rozhodla nechat odpojit svou dceru Lisu Marii od přístrojů na podporu života.
Priscilla Presleyová (28. července 2025)

Priscilla Presleyová (28. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Lisa Marie Presleyová a její matka Priscilla Presleyová (Memphis, 30. června...)
Lisa Marie Presleyová a Priscilla Presleyová (Los Angeles, 21. června 2022)
Elvis Presley, Priscilla Presleyová a jejich dcera Lisa Marie Presleyová
Elvis Presley, Priscilla Presleyová a jejich dcera Lisa Marie Presleyová...
43 fotografií

„Byl to druhý nejsmutnější den mého života, hned po ztrátě Elvise. Trvalo dlouho smířit se s tím, že Lisa je pryč,“ řekla Priscilla Presleyová o smrti dcery Lisy Marie.

Rodačka z New Yorku přiznala, že ztráta dcery je pro ni i celou rodinu stále velmi těžká. Lisa Marie zemřela 12. ledna 2023 na neprůchodnost tenkého střeva, která vznikla po bariatrické operaci. Bylo jí 54 let.

Jedinou dceru Elvise Presleyho našel doma v bezvědomí bývalý manžel Danny Keough. S herečkou se poté setkali v nemocnici. „Byli jsme tam celý den. Lisa v podstatě nedýchala, byla napojená na ventilátor,“ vzpomínala Presleyová.

Elvis Presley, Priscilla Presleyová a jejich dcera Lisa Marie Presleyová (Memphis, 5. února 1968)

„Hodiny jsme tam čekali, doufali a modlili se, než přišel lékař a řekl: Priscillo, je mi líto, je pryč. Nemohli jsme tomu uvěřit – nechtěli jsme tomu uvěřit,“ popsala hvězda komedie Bláznivá střela. „Bylo to pro nás všechny těžké a pořád je,“ dodala.

Herečka v memoáru popisuje nejen poslední chvíle své dcery, vzpomíná také na roky po smrti bývalého manžela Elvise, který zemřel v roce 1977 ve 42 letech. Otevřeně mluví i o smrti vnuka Benjamina Keougha, syna Lisy Marie a Dannyho. Ten v roce 2020 spáchal sebevraždu, když mu bylo 27 let.

Priscilla Presleyová má navíc s bývalým partnerem Marcem Garibaldim syna Navarona. Ten má za sebou období závislosti na drogách, které v knize také zmiňuje.

Lisa Marie Presleyová a její matka Priscilla Presleyová (Memphis, 30. června 2006)

„Nebyla to vůbec snadná cesta. Ale musíte v sobě najít sílu,“ přiznala Presleyová. Podařilo se jí pomoci synovi překonat závislosti a nyní v něm nachází inspiraci.

Radost jí přináší také vnučka Riley Keough, kterou měla Lisa Marie s Dannym. Ta má s manželem Benem Smith-Petersenem dvě děti a Presleyová je tedy prababičkou.

„To je to, co mě dělá šťastnou – vědomí, že všichni jsou v pořádku,“ dodala herečka.

Prognóza byla, že nebudu mít děti a přilezu po čtyřech, říká Cibulková o skolióze

Herečka Klára Cibulková (50) prozradila v show 7 pádů Honzy Dědka, že od dětství trpí skoliózou páteře. Trápila se v korzetu, operaci ale odmítla. Rozhodla se to řešit po svém.

23. září 2025

Napsala Epsteinovi „vynikající přítel“ a charity s Fergusonovou ukončují smlouvy

Několik charitativních organizací odvolalo z funkce patronky Sarah Fergusonovou, bývalou manželku britského prince Andrewa. Důvodem je zveřejnění e-mailu, ve kterém Fergusonová označila odsouzeného...

23. září 2025  10:47

