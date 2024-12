Odvážní, pohlední i bezradní. Které prince z pohádek máte nejraději?

Část 1/11

Princezna se zlatou hvězdou (1959)

Maskéři měli hodně práce

Po premiéře pohádky Princezna se zlatou hvězdou se Josef Zíma (92) alias princ Radovan stal idolem žen. V jediné české rýmované pohádce režiséra Martina Friče (†66) zpíval, šermoval a vyznával lásku své vyvolené ukrývající se pod myším kožíškem.

Přitom roli princezny Lady měla dostat Zímova skutečná životní partnerka Eva Klepáčová (†79), která v pohádce Hrátky s čertem zazářila v roli Káči. Její těhotenství se však už nedalo pod kostýmy skrýt, a tak se jednou z nejslavnějších princezen stala krásná Marie Kyselková (†83).

Zímův potomek vlastně i nepřímo zavinil, že jednu scénu režisér málem nenatočil. „Ta scéna, jak si s Marií Kyselkovou vyměňujeme prstýnky a dochází k prvnímu sblížení, má jedno tajemství. Den před tímhle natáčením se mi narodila dcera. To znamená, že to na mně ráno bylo znát. Nespal jsem samozřejmě ani minutu. Maskéři na Barrandově se mnou měli plné ruce práce, ale podařilo se jim to, možná to divák ani nepoznal, ale já to vím dobře, protože jsem tehdy měl hlas o oktávu níž. Vychlastanej,“ vzpomínal po letech Josef Zíma.

Na place se potkával s opravdovými legendami. Eduard Kohout (†87), Stanislav Neumann (†72) a ve své úplně poslední roli také Theodor Pištěk (†65).

Slibně rozjetou kariéru populárního zpěváka, který byl jedním z prvních, kdo u nás zpíval rokenrol, přetrhla v roce, kdy měla pohádka premiéru, tragická nehoda. Při ní jeden člověk zemřel a zpěvačka Judita Čeřovská (†72) se těžce zranila. Zíma skončil před soudem a na výsluní už se pak vrátil jinak. Našel si novou parketu, své jméno navždy spojil s dechovkou.