Princezna Kate po roce na kolední mši: Netušila jsem, že ten rok bude takový

„Loni touto dobou jsem netušila, že tento rok bude takový, jaký jsem právě prožila,“ řekla princezna Kate v rozhovoru se zpěvačkou Palomou Faith, která patřila mezi hosty.

„Ale myslím, že spousta lidí letos prožila takové náročné období, i mnoho z těch, kteří tu dnes jsou,“ dodala princezna, která se se loni touto dobou soustředila na práci a děti a těšila se na vánoční období, aniž by tušila, že bude muset za pár týdnů podstoupit operaci břicha, která odhalí rakovinu.

Princezna z Walesu ukončila chemoterapii 9. září. Od té doby je opět zapojena do povinností královské rodiny.

Jednou z nich je právě organizace této předvánoční akce. Pořádala pravidelné plánovací schůzky ve Windsoru a do opatství přijela sama už odpoledne, aby dohlédla na poslední přípravy a pozdravila hosty.

Na samotnou bohoslužbu se k ní připojil manžel, princ z Walesu a jejich tři děti - jedenáctiletý princ George, devítiletá princezna Charlotte a šestiletý princ Louis.

Je to poprvé, co se rodina z Walesu objevila společně na veřejnosti od jejich červnového vystoupení na králově narozeninové přehlídce Trooping the Colour.

Bohoslužby se zúčastnila i rodina Middletonových a členové královské rodiny včetně těhotné princezny Beatrice.

Král Karel III. a královna Camilla mezi hosty chyběli. Královna Camilla totiž po nedávném zápalu plic stále trpí zdravotními problémy a je nucena rušit své závazky. „Jsem pořád trochu unavená. Trochu mě to dohání,“ citoval královnu deník Daily Mail.

9. září 2024