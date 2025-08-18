Do filmu ji přivedla náhoda, myší kožíšek však přinesl Marii Kyselkové jen zklamání

Premium

Fotogalerie 10

Marie Kyselková jako Princezna se zlatou hvězdou | foto: Česká televize

Tomáš Mrzena
  18:00
Natočila jen čtyři filmy, přesto se stala legendou. Na krátkou hereckou kariéru ale nevzpomínala zrovna v dobrém. „Nemám žádné veselé příhody, spíše jen trapné,“ vzpomínala Marie Kyselková.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pro zkušenou herečku by šlo o jednoduchou práci. Princezna Lada maskovaná v myším kožíšku přijde na zámek prince Radovana a ptá se, zda by pro ni neměli práci. Jenže Marii Kyselkové zkušenosti chyběly. Trému měla také ze slavného Theodora Pištěka, který ve scéně účinkoval s ní.

„Vždycky mě přerušilo režisérovo rázné: Stop! Poprvé, podruhé, podesáté, popatnácté…,“ vzpomínala Marie. Není divu, že jí tenkrát bylo do pláče a vyčítala si, proč hlavní roli v pohádce Princezna se zlatou hvězdou (1959) vůbec přijímala. A to ještě netušila, že další nelehké časy ji čekají v soukromém životě.

Nebyly to ale jediné těžkosti, s nimiž se herečka potýkala. Potíže jí dělala také zlatá hvězda, kterou jí kostymérky lepily na čelo. Po týdnu měla z chemikálií doslova rozežranou kůži.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Irenka z Dědictví aneb Kurvahošigutntág oslavila 52. narozeniny, je k nepoznání

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Natálie Grossová (22) je terčem útoků a šikany na sociálních sítích už odmalička. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, snaží se vzkazy plné nenávisti ignorovat a nevěnovat jim příliš pozornosti....

Do filmu ji přivedla náhoda, myší kožíšek však přinesl Marii Kyselkové jen zklamání

Premium

Natočila jen čtyři filmy, přesto se stala legendou. Na krátkou hereckou kariéru ale nevzpomínala zrovna v dobrém. „Nemám žádné veselé příhody, spíše jen trapné,“ vzpomínala Marie Kyselková.

18. srpna 2025

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

18. srpna 2025  15:30

Hlavní hvězda seriálu Dawsonův svět popsala své trápení s rakovinou

James Van Der Beek se v devadesátých letech proslavil jako romantický snílek Dawson Leery, když získal hlavní roli v úspěšném teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Dnes mu táhne na padesátku a se...

18. srpna 2025  13:20

Show Zrádci odtajnila první jméno hráče. Je to známá moderátorka

Diváci se druhé řady show Zrádci dočkají už v září. Prima nyní odtajnila první známou osobnost, která zabojuje o výhru. Je to moderátorka Daniela Brzobohatá (46).

18. srpna 2025  11:13

Veronika Žilková má nový vztah. Chodí se scenáristou Ivanem Hubačem

Přestože na začátku roku říkala, že je jí dobře samotné, na jaře už o případné nové lásce trochu mlžila. Herečka Veronika Žilková (63) má nového partnera, scenáristu Ivana Hubače (72).

18. srpna 2025  10:47

Tabletka, kóma, panika na sále. Pornoherečka Daisy Lee měla dramatický porod

Bývalá pornoherečka Karolína Urbanová (27), známá jako Daisy Lee, se již před nějakým časem stala matkou. Až nyní se svým sledujícím na sociálních sítích svěřila, že příchod syna na svět byl...

18. srpna 2025  7:20

Halka Jeřábek Třešňáková chtěla jet na dovolenou s oběma manžely

V primáckém televizním seriálu Kamarádi hrají Halka Jeřábek Třešňáková s Jakubem Žáčkem polský manželský pár. Se svými postavami si jsou velmi podobní. Halka má s Jadwigou společnou houževnatost a...

18. srpna 2025

Celý život bych to dělat nechtěl, říká o práci traťového dělníka Igor Chmela

Herec Igor Chmela, který se zanedlouho objeví v novém seriálu Bratři a sestry, má sourozence čtyři. Ale dovede si docela dobře představit, že by jich mohl mít i víc. Jak prozradil v rozhovoru pro...

18. srpna 2025

Od sebevraždy jsem byl jen kousíček, zachránil mě anděl, líčí herec Bilina

Premium

Vídáme ho třeba v televizním seriálu Zoo, jako muzikant vystupuje se skupinou Ubuntu. Je to umělec i člověk s nevšedním přístupem k životu. „Dokonce si s ním v duchu povídám. David (Stypka) mi...

17. srpna 2025

Finalistka Miss Universe tragicky zemřela, Ruska přišla o život krátce po svatbě

Finalistka Miss Universe 2017, ruská modelka a moderátorka Kseniya Alexandrova, tragicky zemřela ve svých třiceti letech pouhé čtyři měsíce po svatbě.

17. srpna 2025  10:04

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Modeling jsem měla do šestnácti zakázaný, říká dcera Nicole Kidmanové

Sedmnáctiletá Sunday Rose, dcera herečky Nicole Kidmanové a zpěváka Keitha Urbana, se objevila na své první módní obálce. Je tváří srpnového čísla magazínu Nylon. Začínající modelka v rozhovoru...

17. srpna 2025  9:17

Coco Jambo po 30 letech. Pergnerová mě nechtěla, vzpomíná člen Mr. President

Frontman skupiny Mr. President, LayZee (vlastním jménem Delroy Rennalls), v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na devadesátky, drahé telefonáty i flirt s tehdejší moderátorkou hitparády Eso, Terezou...

17. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.