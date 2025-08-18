Pro zkušenou herečku by šlo o jednoduchou práci. Princezna Lada maskovaná v myším kožíšku přijde na zámek prince Radovana a ptá se, zda by pro ni neměli práci. Jenže Marii Kyselkové zkušenosti chyběly. Trému měla také ze slavného Theodora Pištěka, který ve scéně účinkoval s ní.
„Vždycky mě přerušilo režisérovo rázné: Stop! Poprvé, podruhé, podesáté, popatnácté…,“ vzpomínala Marie. Není divu, že jí tenkrát bylo do pláče a vyčítala si, proč hlavní roli v pohádce Princezna se zlatou hvězdou (1959) vůbec přijímala. A to ještě netušila, že další nelehké časy ji čekají v soukromém životě.
Nebyly to ale jediné těžkosti, s nimiž se herečka potýkala. Potíže jí dělala také zlatá hvězda, kterou jí kostymérky lepily na čelo. Po týdnu měla z chemikálií doslova rozežranou kůži.