Syna korunní princezny zatkli kvůli napadení mladé ženy

Mariuse Borga Hoibyho policie vzala do vazby po incidentu, který se odehrál minulou neděli v bytě v Oslu, který byl po příchodu policie zničený. Syn norské korunní princezny, kterého měla Mette-Marit ještě před svatbou s následníkem trůnu, podle listu Se og Hor strávil v cele více než 30 hodin. Udělali mu krevní test, aby se zjistilo, zda nebyl pod vlivem drog. Nakonec ho propustili s obviněním z ublížení na zdraví.

Identitu ženy ve věku 20 až 30 let, která byla napadena fyzicky i psychicky, policie neuvedla. Podle norských médií ovšem je, nebo byla s Borgem ve vztahu. Po incidentu ji převezli do nemocnice s otřesem mozku.

Marius Borg Hoiby, norský princ Sverre Magnus a korunní princ Haakon na fotbale v Oslu (27. září 2022)

K věci se vyjádřil i korunní princ Haakon, který je v Paříži, kde se setkal s norskými olympioniky. Do Francie s ním měla letět i manželka, ale ta je nyní se synem na panství Skaugum.

„Je to vážná věc, když je do toho zapojena policie. Zároveň si nemyslím, že je správné, abych zacházel do podrobností případu,“ řekl princ Haakon norské televizi TV 2 a potvrdil, že jeho choť zůstala v Norsku. „V naší rodině, stejně jako ve všech rodinách, je někdy důležité být po ruce. Tentokrát jsem to byl já, kdo cestoval, zatímco ona zůstala doma.“

Policejní bezpečnostní služba PST, která je zodpovědná za bezpečnost královské rodiny, o incidentu ví, ale nebude ho komentovat a odkázala na oselskou policii.

Norská korunní princezna Mette-Marit, její syn Marius Borg Hoiby a korunní princ Haakon v Oslu (16. června 2022)

„Obvinění se týká napadení, které je podle zákona nejméně závažnou formou násilí. Můj klient ani já jsme nebyli informováni o úplných podrobnostech případu a on se na mou radu dosud nevyjádřil,“ uvedl Hoibyho obhájce Oyvind Bratlien.

Za ublížení na zdraví hrozí pokuta nebo odnětí svobody až na jeden rok. V případě rozšíření obžaloby na těžké ublížení na zdraví hrozí trest až šest let.

Když Marius Borg Hoiby vyrůstal, veřejně se účastnil oficialit a vystupoval se svou matkou, nevlastním otcem a nevlastní sestrou princeznou Ingrid Alexandrou a nevlastním bratrem princem Sverre Magnusem.

V jeho 20 letech pak královský dvůr oznámil, že Hoiby odchází z veřejného života. Z oficiálních webových stránek rodiny také odstranili jeho profil. „Hoiby nebude provádět žádné oficiální aktivity jménem královské rodiny na základě svého přání žít mimo zraky veřejnosti,“ oznámil tenkrát palác.