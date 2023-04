Kvůli lásce jsem nejkritizovanější člověk v Norsku, říká o šamanovi princezna

Jednapadesátiletá šlechtična to prohlásila ve švédském televizním pořadu Min Sanning, jehož název by se dal překládat jako Moje pravda. Tento pořad běží od roku 2012 a v současnosti jej moderuje novinářka Anna Hedenmová.

Hodinový rozhovor s princeznou Marthou, která si svůj královský titul prozatím ponechává, se točil zejména kolem toho, zda má v plánu se někdy ke královskému dvoru vrátit.

„Pokud dostanu tu příležitost, potom ano, budu souhlasit,“ řekla princezna, dnes již trojnásobná matka. Důvodem jejího odstoupení byl názor veřejnosti na jejího snoubence Dureka Verretta, na němž se toho však od té doby příliš nezměnilo.

Norská princezna Martha Louise a její snoubenec, samozvaný šaman Durek Verrett

Krátce poté, co pár oznámil své zásnuby, vydal Verrett knihu s názvem Spirit Hacking. V té vystupuje jako samozvaný šaman a prosazuje různé pseudovědecké teze. Tvrdí například, že „děti mohou dostat rakovinu z toho, když jsou nešťastné“. Popisuje také, že se v minulosti vrátil z onoho světa, když po nespecifikované nemoci strávil měsíc v kómatu a následně se jako zázrakem probudil.

V rámci výsledné kontroverze však největší kritiku sklízí princezna Martha. Částečně už od doby jejího předchozího manželství se spisovatelem Arim Behnem, který v roce 2019 spáchal sebevraždu.

Durek Verrett a norská princezna Martha Louise (Oslo, 16. června 2022)

„Jeho duševní zdraví z velké části záviselo na tom, jak ho kritizovali v médiích,“ uvedla Martha. „Ale tím neříkám, že je to něčí chyba. Vždycky je to samozřejmě i o tom, jak se s kritikou vypořádáte. I v tisku uznali, že na něj byli možná příliš tvrdí, že ho pořád jenom kritizovali a přitom to byl moc milý člověk,“ zmínila.

Pár týdnů před odstoupením Marthy z královské funkce vyšla v deníku The Times statistika, podle které hodnotí sedmnáct procent veřejnosti norskou monarchii negativněji než o rok dříve – přičemž vztah Marthy Louise a Dureka Verretta mnozí uvádějí jako hlavní důvod. Samozvaný šaman se nechal slyšet, že důvodem pro jeho zatracování je pravděpodobně rasismus.

„Nechtějí v královské rodině vidět muže černé pleti, protože tam historicky nikdy žádný nebyl,“ prohlásil minulý rok v červenci na svém Instagramu. „A taky to bude tím, že Martha je žena. Kdyby tuto volbu učinil královský princ, tak by to všichni brali tak, že jako muž si může dělat, co chce. Aby si však princezna vzala za muže někoho barevného, to je neslýchané a spousta lidí se s tím nemůže smířit,“ myslí si Verrett.

VIDEO: Princezna Martha a Durek Verrett promluvili o své lásce: