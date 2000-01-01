Také Archie vyrostl a má zrzavé vlásky po tatínkovi.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Princezna Lilibet a princ Harry na snímku k Valentýnu, který Meghan zveřejnila 14. února 2026.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Tady je královská rodina na fotce z prosince 2025.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Občas se děti ukážou na videích, které Meghan zveřejní na sociálních sítích.
Autor: Instagram / Meghan
Tady jsou děti s tatínkem na videu ke Dni otců.
Autor: Instagram / Meghan
Princ Harry a princezna Lilibet
Autor: Instagram / Meghan
Princezna s bratrem běhá na pláži.
Autor: Instagram / Meghan
Princezna Lilibet je rusovláska.
Autor: Instagram / Meghan
Princ Harry, princ Archie a princezna Lilibet na videu ke Dni otců (2025)
Autor: Instagram / Meghan
Tady je malá princezna krátce po narození.
Autor: Instagram / Meghan
Harry a Meghan děti ukazují výjimečně.
Autor: Instagram / Meghan
Princ Harry a princezna Lilibet na videu ke Dni otců (2025)
Autor: Instagram / Meghan
Vévodkyni Meghan vyčítají, že přestože jedním z důvodů na odchod rodiny z Británie byla touha po větším soukromí, své děti neváhá „využít“ při propagaci svých projektů.
Autor: Instagram / Meghan
Princezna Lilibet a princ Harry na snímku, který zveřejnila vévodkyně Meghan na MDŽ 8. března 2025.
Autor: Instagram / Meghan
Princezna Lilibet na videu z března 2025 z pečení vévodkyně Meghan
Autor: Instagram / Meghan
Princezna tenkrát pekla i s tenistkou Serenou Williamsovou, která je Meghanina kamarádka.
Autor: Instagram / Meghan
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti Lilibet a Archie na zahradě Frogmore Cottage ve Windsoru po oslavách královny Alžběty II. (2022)
Autor: Profimedia.cz
Toto byl první oficiální portrét princezny Lilibet. Byl k jejím prvním narozeninám. Tenkrát ještě neměla titul, který automaticky získala až po nástupu dědečka Karla III. na trůn.
Autor: Reuters
Lilibet Diana Mountbatten-Windsorová se narodila v nemocnici Santa Barbara Cottage v kalifornské Santa Barbaře 4. června 2021. Je sedmá v nástupnictví na britský trůn.
Autor: Profimedia.cz
Princ Harry a vévodkyně Meghan v pořadu Oprah Winfreyové, který televize CBS vysílala 7. března 2021.
Autor: AP
Manželé tam mluvili mimo jiné o svých potížích v britské královské rodině, ze které se rozhodli odejít.
Autor: AP
Princ Harry a vévodkyně Meghan oznámili druhé těhotenství na Valentýna 14. února 2021, stejně jako před lety Harryho matka princezna Diana.
Autor: Reuters
Vánoční pozdrav prince Harryho a vévodkyně Meghan se synem Archiem z prosince 2020. Meghan už v té době byla těhotná.
Autor: Reuters
Stejně jako její starší bratr Archie je i princezna Lilibet více podobná tatínkovi. Alespoň, co se barvy vlasů týče. Podobně jako princ Harry i jeho děti je mají zrzavé. Malá princezna slaví 4. června své páté narozeniny a rodiče po delší době na sociálních sítích ukázali oslavenkyni.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Princezna Lilibet je na jednom snímku s rodiči a na druhém v zahradě jejich amerického domova. Ani tentokrát jí ale není úplně vidět do obličeje.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Meghan a Harry občas ukážou své děti, ale nikdy jim nejsou vidět obličeje.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Tady je princezna Lilibet na snímku z videa z letošní oslavy Velikonoc v USA.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Princ Archie a princezna Lilibet při hledání velikonočních vajíček v USA
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex