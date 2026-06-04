Princezna Lilibet slaví 5. narozeniny. Meghan a Harry ukázali dceru

SPECIÁL
Britská královská rodina
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
SPECIÁL
Britská královská rodina
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.
Americká herečka Sydney Sweeney (28) po odvysílání finále seriálu Euforie překvapila fanoušky sérií dosud nezveřejněných fotografií ze zákulisí. Snímky, na nichž se objevuje v provokativních...
Novou Playmate se stala osmnáctiletá Kristýna Anna z České Třebové. Studentka, která miluje sport, především fitness a běh, ale věnuje se i snowboardu a lyžování, se na povinnosti spojené se ziskem...
Herec Daniel Krejčík prozradil, že se po necelém roce rozvádí s učitelem Jiřím Vymětalem. Sledujícím na sítích přiznal, že po uzavření registrovaného partnerství postupně zjistil, že jejich vztah...
Jennifer Lopezová znovu rozpálila internet. Ve svých 56 letech zapózovala zpěvačka a herečka v bílých bikinách u bazénu, ukázala nejen vyrýsované břicho, ale i luxusní zahradu a vzácné momenty s...
Herečka a zpěvačka Nelly Řehořová (24) vydává své debutové album Lovestories. Je to deska o lásce, zklamání a sešitém srdci. Na albu hostuje i známý olympionik.
Moderátor Jan Musil (58) se vyléčil z leukémie, ale pak se vážně zranil a hrozilo, že skončí na invalidním vozíku. V pořadu 13. komnata popsal, jak zranění utrpěl a jaké má následky.
Jiří Langmajer dovršil šedesátku a do té další vstupuje v rozpoložení, kdy se cítí nejlíp za spoustu let. Našel se zdravotně i pracovně. Je vděčný divadlu, kde zakotvil a kde by rád zestárl s...
Herečka Cate Blanchettová během filmového festivalu v Cannes otevřeně promluvila o tom, jak dnes vnímá odkaz hnutí MeToo. Dvojnásobná držitelka Oscara, která v minulosti uvedla, že ji sexuálně...
Stejně jako její starší bratr Archie je i princezna Lilibet více podobná tatínkovi. Alespoň, co se barvy vlasů týče. Podobně jako princ Harry i jeho děti je mají zrzavé. Malá princezna slaví 4....
Po dvouleté pauze se sourozenci Jakub a Nikol Ponerovi vrátili s módní show Luminosa, která tentokrát proměnila v působivé přehlídkové molo Holešovickou tržnici v Praze. Akce se nesla v duchu italské...
Boj o nejodolnějšího trosečníka směřuje do finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících...
Moderátorka Laďka Něrgešová (50) sdílela na sociálních sítích vzpomínku na svou maminku. Ta zemřela před pěti lety a moderátorka prozradila, že trpěla stejnou nemocí, jakou si teď sama prochází.
Kromě hraní se věnuje také režii. Vyjma speciálního projektu má na svém kontě ještě dvě klasická představení. Hra Prádelna v Brooklynu měla premiéru nedávno. Roman Zach v rozhovoru pro iDNES.cz...
Po 15 letech vztahu a 10 letech od své svatby si herci Roman Tomeš a Michaela Tomešová znovu řekli své „ano“. Na den přesně, na stejném místě, dokonce i ve stejných svatebních šatech, obnovili...
Když se vysloví jeho jméno, asi si ho vybavíte v rolích přísných kantorů, bručivých dědků nebo despotických otců. Starší muže hrál Miloš Nedbal už od mládí díky své vizáži. Mimo to pak celá léta učil...
Playmate Nicole Šáchová (28), kterou diváci znají jako vítězku reality show Zrádci a finalistku Asia Expressu, potěšila své fanoušky novými snímky z pracovního výletu do Thajska. Na Instagramu...