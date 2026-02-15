Ta vyrostla! Meghan se na Valentýna pochlubila fotkou princezny Lilibet

„Tihle dva + Archie = můj věčný Valentýn,“ napsala Meghan k fotce, kde princ Harry drží svou dceru, která letos v létě oslaví páté narozeniny. Malá princezna na snímku drží červené balónky.
Meghan občas své děti přizvala k focení pro svou značku. To jí někteří lidé na sociálních sítích vyčítali s tím, že je využívá k propagaci své práce. Meghan a Harry přitom jako jeden z důvodů odchodu z Británie do USA uváděli touhu po větším soukromí.
Loni v březnu Meghan na Instagramu v příbězích avizovala svůj nový pořad With Love, Meghan. Na dvou snímcích je také její dcera Lilibet. Malá princezna, které ale není vidět do tváře, má dlouhé zrzavé vlásky a s tenistkou Serenou Williamsovou hraje společenskou hru. Meghan přidala také společné fotky s tenisovou legendou, která je její dobrou kamarádkou.
Už předtím Meghan zveřejnila fotku s dcerou, jak v dáli kráčejí po zelené zahradě. Šlo opět o propagaci, tentokrát ale nových webových stránek vévodkyně s názvem As Ever.
Princ Archie a princezna Lilibet pak byli také hvězdami rodinné fotografie vévodkyně Meghan a prince Harryho. Na vánočním přání, které Meghan zveřejnila v prosinci 2025 na sítích, obě děti pózují s rodiči.
Harry a Meghan 19. prosince zveřejnili na svém webu video s ukázkami z jejich práce s nadací Archewell, která se přejmenuje na Archewell Philanthropies, za posledních několik let a také vánoční pozdrav. Na videu se objevili také Archie a Lilibet. Před Dnem díkůvzdání po boku rodičů v Our Big Kitchen Los Angeles pomáhali s přípravou jídla a tlačili vozík s potravinami.
