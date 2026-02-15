Ta vyrostla! Meghan se na Valentýna pochlubila fotkou princezny Lilibet

Autor:
  12:05
Vévodkyně ze Sussexu Meghan na Valentýna na sociálních sítích sdílela fotku svého manžela Harryho spolu s jejich dcerou Lilibet. Výjimečně je malé princezně vidět trochu do tváře. Doposud princ se svou chotí ukazovali dceru i syna Archieho většinou jen zezadu, případně jejich obličej překryli obrázkem.
Princezna Lilibet a princ Harry na snímku k Valentýnu (14. února 2026)

Princezna Lilibet a princ Harry na snímku k Valentýnu (14. února 2026) | foto: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...
Vévodkyně ze Sussexu Meghan, princezna Lilibet a Serena Williamsová (2. března...
Princezna Lilibet a Serena Williamsová (2. března 2025)
Serena Williamsová a vévodkyně ze Sussexu Meghan (2. března 2025)
65 fotografií

„Tihle dva + Archie = můj věčný Valentýn,“ napsala Meghan k fotce, kde princ Harry drží svou dceru, která letos v létě oslaví páté narozeniny. Malá princezna na snímku drží červené balónky.

Meghan občas své děti přizvala k focení pro svou značku. To jí někteří lidé na sociálních sítích vyčítali s tím, že je využívá k propagaci své práce. Meghan a Harry přitom jako jeden z důvodů odchodu z Británie do USA uváděli touhu po větším soukromí.

meghan

These two + Archie = my forever Valentines

♥️

14. února 2026 v 19:48, příspěvek archivován: 15. února 2026 v 9:18
oblíbit odpovědět uložit

Loni v březnu Meghan na Instagramu v příbězích avizovala svůj nový pořad With Love, Meghan. Na dvou snímcích je také její dcera Lilibet. Malá princezna, které ale není vidět do tváře, má dlouhé zrzavé vlásky a s tenistkou Serenou Williamsovou hraje společenskou hru. Meghan přidala také společné fotky s tenisovou legendou, která je její dobrou kamarádkou.

Už předtím Meghan zveřejnila fotku s dcerou, jak v dáli kráčejí po zelené zahradě. Šlo opět o propagaci, tentokrát ale nových webových stránek vévodkyně s názvem As Ever.

Princ Harry, vévodkyně Meghan, jejich syn Archie Harrison a dcera Lilibet Diana na snímku určeném pro vánoční pozdrav (2021)

Princ Archie a princezna Lilibet pak byli také hvězdami rodinné fotografie vévodkyně Meghan a prince Harryho. Na vánočním přání, které Meghan zveřejnila v prosinci 2025 na sítích, obě děti pózují s rodiči.

Harry a Meghan 19. prosince zveřejnili na svém webu video s ukázkami z jejich práce s nadací Archewell, která se přejmenuje na Archewell Philanthropies, za posledních několik let a také vánoční pozdrav. Na videu se objevili také Archie a Lilibet. Před Dnem díkůvzdání po boku rodičů v Our Big Kitchen Los Angeles pomáhali s přípravou jídla a tlačili vozík s potravinami.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Ples sezóny v Obecním domě: Kdo doprovodil Arabelu a kdo další slavné dámy?

Nejčtenější

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k...

Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci

Iva Kubelková s rodinou na představení nové kolekce Jaroslavy a Dominiky...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (48) v minulosti několikrát nafotila se svou starší dcerou Natálií Jiráskovou (21) sexy kampaň na plavky. Společný projekt nyní chystá i se svou mladší dcerou...

Móda z plesu: Božská Lašková, okouzlující Sandeva, sexy miss i Arabela v modré

Dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu přivítal v sobotu večer své hosty v...

Dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu přivítal v sobotu večer své hosty v prostorách secesního Obecního domu v Praze. Na akci vystoupila mimo jiné Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a skupina...

V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Monika Leová

Moderátorka a bývalá miss Monika Leová

Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderátorství na plný úvazek se také neplánuje vrátit....

Ta vyrostla! Meghan se na Valentýna pochlubila fotkou princezny Lilibet

Princezna Lilibet a princ Harry na snímku k Valentýnu (14. února 2026)

Vévodkyně ze Sussexu Meghan na Valentýna na sociálních sítích sdílela fotku svého manžela Harryho spolu s jejich dcerou Lilibet. Výjimečně je malé princezně vidět trochu do tváře. Doposud princ se...

15. února 2026  12:05

Pavel Trávníček je po více jak měsíci doma. Manželka řekla, jak mu je po těžké operaci

Monika Trávníčková a Pavel Trávníček (Žofín, Praha, 14. prosince 2025)

Začátkem ledna podstoupil náročnou operaci srdce a po následné rehabilitaci se Pavel Trávníček (75) až nyní dostal domů. Jeho manželka Monika Trávníčková na sociálních sítích přiblížila, jak na tom...

15. února 2026  9:53

Lucii Zedníčkovou vychovávali prarodiče. Chtěli ji „vykopnout“ do Německa

Lucie Zedníčková

Měla našlápnuto ke kariéře v zahraničí. Jenomže Lucie Zedníčková se jí dobrovolně vzdala. Protože by nedokázala žít nikde jinde než v Česku. A stejně to mají její dvě děti. Jazzový klavírista...

15. února 2026

Obsluhoval lyžařský vlek a změnil si jméno. František Polívka je teď Blanc

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem

Vyrůstali v Brně mimo dosah médií, a tudíž v „utajení“. Kdyby je jejich rodiče občas nevyvedli na filmový festival do Karlových Varů, nevědělo by se ani, jak nejmladší děti Bolka Polívky vypadají....

15. února 2026

Pan Božský a Carrie ze Sexu ve městě se rozkmotřili. Co je důvodem?

Chris Noth a Sarah Jessica Parkerová v seriálu A jak to bylo dál... (2021)

Herečtí kolegové Chris Noth (71) a Sarah Jessica Parkerová (60) jsou divákům známí především ze seriálu Sex ve městě, kde spolu ztvárnili ikonickou dvojici Carrie a Pana Božského. V osobním životě...

14. února 2026  14:29

OBRAZEM: Které hvězdy zdobily vídeňský Ples v Opeře? Letos nechyběla Sharon Stone

Vídeňský ples v Opeře navštěvují pravidelně slavné hollywoodské hvězdy a...

Čestným hostem tradičního plesu ve vídeňské Opeře byla letos americká herečka Sharon Stone, usadila se v lóži hornorakouského podnikatele a pekaře Karla Guschlbauera. V minulosti zde zazářily...

14. února 2026  10:01

Lešek Wronka je fascinován trojkami. Zavzpomínal i na Ewu Farnou

Lešek Wronka a Ewa Farna

Lešek Wronka (65) je prý jediný, kdo skončil díky rodičům místo na právech jako komediant. V primácké talkshow 7 pádů Honzy Dědka zavzpomínal, jak objevil Ewu Farnou a ukázala se také jeho fascinace...

14. února 2026

Brala jsem jako samozřejmost, že se mám svlékat, vzpomíná Pořízková na začátky

Pavlína Pořízková (Praha, 26. června 2023)

Česká topmodelka žijící v USA Pavlína Pořízková (60) se modelingu věnuje už desítky let. Nyní zavzpomínala na to, jakému obtěžování bývají mladé dívky často vystaveny. Na Instagramu popsala několik...

14. února 2026

Jejich třetí společné dítě se zrodilo v šatně. Ondřej a Tereza Rychlí vyprávějí

Premium
Manželé Ondřej Rychlý a Tereza Rychlá

Potkat se s Terezou Rychlou a jejím mužem Ondřejem je vždycky radost. Vyzařuje z nich optimismus – a hlavně láska. Seznámili se už na Pražské konzervatoři, kde se, jak Tereza říká, vlastně jen mihla....

13. února 2026

Jana Brejchová se smrtelně urazila, když jí Jan Kačer nabídl roli. Kvůli své dceři

Jana Brejchová a její dcera Tereza Brodská v roce 2003

Jméno vybrala podle písničky Waldemara Matušky o Tereze, kterou sama hrála ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. Jana Brejchová však dceru po narození svěřila do péče své starší sestry. Přestože to...

13. února 2026  17:15

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Monika Leová

Moderátorka a bývalá miss Monika Leová

Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderátorství na plný úvazek se také neplánuje vrátit....

13. února 2026  12:12

Petronel a Uriáš v jednací síni. Soudce chce přehrát pohádku Anděl Páně

ÚNOR: Nový film režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně 2

Nebývá obvyklé, aby se v soudní síni pouštěly televizní pohádky. Soudce Městského soudu v Praze chce přehrát rovnou jednu z nejoblíbenějších – Anděla Páně z roku 2005. Je to podle něj důležité proto,...

13. února 2026  9:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.