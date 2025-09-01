Španělská princezna Leonor zahájila poslední fázi výcviku v letecké akademii

Autor: ,
  13:24
Devatenáctiletá španělská korunní princezna Leonor zahájila v pondělí poslední fázi svého vojenského výcviku, aby se připravila na budoucí funkci nejvyšší velitelky španělských ozbrojených sil. Tu má podle pravidel převzít spolu s trůnem v budoucnu po svém otci, španělském králi.

Princezna Leonor, která na konci října oslaví dvacáté narozeniny, nyní absolvuje výcvik ve vojenské letecké akademii v San Javieru v provincii Murcia, stejně jako před lety její otec Felipe VI. a dědeček Juan Carlos I.

Španělská korunní princezna Leonor při zahájení poslední fáze jejího výcviku v letecké vojenské akademii. (1. září 2025)
Španělská korunní princezna Leonor zahájila poslední fázi výcviku a to v letecké vojenské akademii. (1. září 2025)
Španělská korunní princezna Leonor
Španělská korunní princezna Leonor na cvičné lodi španělského námořnictva Juan Sebastian de Elcano v Cádizu (11. ledna 2025)
100 fotografií

Starší ze dvou dcer španělského krále v předchozích dvou letech už oblékla uniformu kadetky pozemního vojska v akademii v Zaragoze a poté absolvovala kurz u námořnictva.

Princezna asturská tak jde ve šlépějích svého otce a stejně jako on se nejprve učí vojenské dovednosti a pak se chystá na vysokou školu. Středoškolská studia ukončila v roce 2023 na soukromé internátní škole Atlantic College ve Walesu v Británii.

Španělská princezna Leonor zahájila poslední fázi výcviku v letecké vojenské akademii. (1. září 2025)

Leonor akademii v San Javieru na jihovýchodě země navštívila už jako osmiletá se svými rodiči a sestrou. Tehdy ještě její otec nebyl králem a na letecké základně v San Javieru si připomněl výročí svého vojenského výcviku.

Ze španělské princezny Leonor bude vojačka. Jde ve stopách svého otce

Leonor by se v letecké akademii, stejně jako při výcviku v námořnictvu a pozemních silách, mělo dostat stejného zacházení jako ostatním studentům. Budíček bude mít v 6:30, školní den skončí kolem šesté a večerka bude ve 22:30. Na víkendy může jezdit domů.

Ve výcvikovém plánu kurzu, v němž je španělská korunní princezna, je pilotování letadel a například i účast studentů na sestavení mini družice, která by měla být vypuštěna na oběžnou dráhu do konce roku 2026, píše španělský deník El País.

Princezna má správnou výšku i dost dobrý zrak na to, aby mohla být pilotkou. Očekává se, že přibližně do konce měsíce začne létat s instruktorem, kolem Vánoc by už pak mohla pilotoval sama.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení

Herec Daniel Krejčík se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Vzal si svého přítele Jiřího Vymětala. Kromě fotky a termínu svatby, která byla už 8. srpna, prozradil, že má nové příjmení.

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.

Figura v plavkách i plný dekolt. Lucie Borhyová ukázala sexy fotky z dovolené

Moderátorka Lucie Borhyová (47) se na sociálních sítích pochlubila fotkami z dovolené. Fanoušků se zeptala, jaký snímek by si vybrali jako pohled. Na některých pózuje jen v plavkách, na jiných si...

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

Španělská princezna Leonor zahájila poslední fázi výcviku v letecké akademii

Devatenáctiletá španělská korunní princezna Leonor zahájila v pondělí poslední fázi svého vojenského výcviku, aby se připravila na budoucí funkci nejvyšší velitelky španělských ozbrojených sil. Tu má...

1. září 2025  13:24

Známý kadeřník Libor Šula si vzal svého partnera. Dva muži, jedna láska, napsal

Známý kadeřník Libor Šula (48), kterého si televizní diváci mohou pamatovat také jako moderátora někdejšího televizního pořadu Nahá jsi krásná, oznámil, že si vzal svého dlouholetého partnera Petera...

1. září 2025  12:43

Kritizovali ji kvůli péči o děti. Hvězda Hry o trůny si to nenechala líbit

Herečka Sophie Turnerová, známá ze seriálu Hra o trůny, se na Instagramu podělila o fotky z koncertu Oasis – a místo aby sklízela lajky, musela se bránit útoku od anonymních uživatelů. „Asi...

1. září 2025  11:28

Krejčík ukázal foto z druhé svatby, v kostele oddávala partnery farářka Kopecká

Herec Daniel Vymětal Krejčík (31) se na sociálních sítích pochlubil druhou svatbou. S ředitelem školy Jiřím Vymětalem (39) se po několika týdnech od první veselky vzali také v kostele. Oddávala je...

1. září 2025  9:58

Růžové metalické bikiny. Shakira předvedla svou postavu na pláži

Kolumbijská zpěvačka Shakira (48) aktuálně absolvuje světové turné Las Mujeres Ya No Lloran, které zahrnuje koncerty v Severní a Latinské Americe. Na přestávku od vystoupení vyrazila do mexického Los...

1. září 2025  9:31

Má se dobře, ale deprese ho neopouští. Martin Maxa odmítá léky

Sotva přišel na party, všichni přítomní ho začali zbavovat zvířecích chlupů. „To mám od koček. Čtyřnohých,“ omlouval se. Martin Maxa rozšířil svůj zvěřinec. Už nežije jenom s Tlustoprdem, ale i s...

1. září 2025

S Vodochodským tvoříme jednoho výkonného nadčlověka, směje se Vojtěch Vondráček

Nejvíc sice miluje divadlo, ale i v televizi už toho nahrál poměrně dost. Nejnověji se objevuje jako Aleš Pojezdný v seriálu Mladá krev. Přesto má Vojtěch Vondráček jeden trabl. Jak prozradil...

1. září 2025

Gordon Ramsey ukázal jizvu po operaci nádoru. Facelift to nebyl, vtipkuje

Britský kuchař Gordon Ramsay (58) se fanouškům svěřil, že podstoupil operaci kvůli rakovině kůže. Na sociálních sítích ukázal fotku s jizvou po zákroku. Odstranili mu bazocelulární karcinom.

31. srpna 2025  17:49

Nemohla jsem dál. Mojí cestou ke štěstí bylo onemocnění, říká Helena Dvořáková

Premium

Televizní diváci ji znají především jako vyšetřovatelku Janu Chládkovou z populárního seriálu Kriminálka Anděl. S herečkou Helenou Dvořákovou jsme však v rozhovoru pro Týdeník Televize mluvili nejen...

31. srpna 2025

David Suchet promluvil o vnukovi s mimořádně vzácným genetickým onemocněním

David Suchet (79) je po celém světě známý především jako geniální detektiv Hercule Poirot. Rodák z Londýna teď promluvil o rodinné tragédii. Jeho nejstarší vnuk se narodil s nevyléčitelným a...

31. srpna 2025  11:17

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Poznáte legendy Esa? Známé kapely promluvily o láskách i penězích

Nizozemská kapela 2 Brothers on the 4th floor má na svém kontě hity jako Dreams, Mirror of Love, nebo Never Alone. Jejich kolegové z Twenty 4 Seven zase bodovaly s písněmi jako I Can’t Stand It, Are...

31. srpna 2025

Žádná procházka růžovým sadem, říká Silverstone o slávě a bodyshamingu

V devadesátých letech byla Alicia Silverstone považována za idol. Hrála v napínavých velkofilmech i videoklipech od Aerosmith, objevila se i po boku George Clooneyho ve snímku Batman a Robin. Po...

31. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.