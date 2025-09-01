Španělská princezna Leonor zahájila poslední fázi výcviku v letecké akademii

Princezna Leonor, která na konci října oslaví dvacáté narozeniny, nyní absolvuje výcvik ve vojenské letecké akademii v San Javieru v provincii Murcia, stejně jako před lety její otec Felipe VI. a dědeček Juan Carlos I.
Starší ze dvou dcer španělského krále v předchozích dvou letech už oblékla uniformu kadetky pozemního vojska v akademii v Zaragoze a poté absolvovala kurz u námořnictva.
Princezna asturská tak jde ve šlépějích svého otce a stejně jako on se nejprve učí vojenské dovednosti a pak se chystá na vysokou školu. Středoškolská studia ukončila v roce 2023 na soukromé internátní škole Atlantic College ve Walesu v Británii.
Leonor akademii v San Javieru na jihovýchodě země navštívila už jako osmiletá se svými rodiči a sestrou. Tehdy ještě její otec nebyl králem a na letecké základně v San Javieru si připomněl výročí svého vojenského výcviku.
Ze španělské princezny Leonor bude vojačka. Jde ve stopách svého otce
Leonor by se v letecké akademii, stejně jako při výcviku v námořnictvu a pozemních silách, mělo dostat stejného zacházení jako ostatním studentům. Budíček bude mít v 6:30, školní den skončí kolem šesté a večerka bude ve 22:30. Na víkendy může jezdit domů.
Ve výcvikovém plánu kurzu, v němž je španělská korunní princezna, je pilotování letadel a například i účast studentů na sestavení mini družice, která by měla být vypuštěna na oběžnou dráhu do konce roku 2026, píše španělský deník El País.
Princezna má správnou výšku i dost dobrý zrak na to, aby mohla být pilotkou. Očekává se, že přibližně do konce měsíce začne létat s instruktorem, kolem Vánoc by už pak mohla pilotoval sama.