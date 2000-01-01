Princezna Kate si opět vzala tiáru na slavnostní banket ve Windsoru, který král Karel III. pořádal u příležitosti návštěvy nigerijského prezidentského páru. A znovu to byla oblíbená Cambridgeská korunka s uzly lásky, kterou ráda nosila i princezna Diana.
Cambridgeskou tiáru s uzly lásky nosila matka prince Williama nejčastěji. Diamantový diadém zdobený perlami dostala od Alžběty II. jako svatební dar, po rozvodu s princem Charlesem ji vrátila královně.
Korunku si nechala v roce 1914 zhotovit královna Mary a inspirovala se korunkou své babičky princezny Augusty von Hesse-Kassel, která měla titul vévodkyně z Cambridge, stejně jako kdysi Kate.
Tiára byla vyrobena královským klenotnictvím Garrard na osobní návrh královny Mary, přičemž použité perly a diamanty pocházejí z rodinného majetku.
Královna Mary korunku ve své závěti odkázala pravnučce, pozdější královně Alžbětě II., pro kterou se stala poměrně oblíbeným doplňkem večerních rób.
Tato korunka patří mezi pár kousků, které při formálních příležitostech občas nosí princezna z Walesu Kate.
Britská princezna Kate, nigérijský prezident Bola Ahmed Tinubu a britský král Karel III. na banketu, který panovník pořádal ve Windsoru 18. března 2026.
Kate měla tuto korunku také u příležitosti návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ženy Melanie v září 2025.
Princ William a princezna Kate na banketu na hradě Windsor na počest návštěvy amerického prezidentského páru
Princezna z Walesu Kate, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský král Karel III. na banketu na hradě Windsor (8. července 2025)
V roce 2022 ji měla na banketu v Buckinghamském paláci u příležitosti návštěvy jihoafrického prezidenta.
Princezna Kate a jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa na banketu v Buckinghamském paláci (22. listopadu 2022)
Vévodkyně Kate na slavnostní recepci v Buckinghamském paláci (11. prosince 2019)
Vévodkyně Kate a americký ministr financí Steven Mnuchin na večeři v Buckinghamském paláci (3. června 2019)
Kate, ještě coby vévodkyně z Cambridge, v prosinci 2018 na recepci pro diplomaty v Buckinghamském paláci
V říjnu 2018 navštívil Británii nizozemský král s manželkou a Kate si opět vzala oblíbenou korunku.
Kate na státním banketu v Buckinghamském paláci u příležitosti návštěvy nizozemského krále Willéma-Alexandra s manželkou Máximou (23. října 2018)
Manželka prince Williama přijíždí na slavnostní banket u příležitosti návštěvy španělského královského páru. Večeře se konala 12. července 2017.
Princ William a jeho manželka Kate na večeři v Buckinghamském paláci v prosinci 2016 a opět nechybí oblíbený kousek.
Kate přijíždí na večeři do Buckinghamského paláce. Banket se konal 8. prosince 2016.
Britský princ William a jeho manželka Kate při odjezdu z diplomatické večeře v Buckinghamském paláci (8. prosince 2015)
Když se Kate rozhodne pro změnu, sáhne po kouscích, které většinou nosila královna Alžběta II. Tady má orientální čelenku. Tuto rubíny vykládanou korunku měla ovšem královna na sobě pouze jednou, a to při státní návštěvě na Maltě v roce 2005.
Kate si ji vzala v prosinci 2025 na hrad Windsor na banket u příležitosti návštěvy německého prezidenta Frank-Waltera Steinmeiera a jeho manželky Elke Budenbenderové.
Korunku nechal vyrobit princ Albert pro královnu Viktorii, svou tehdejší novomanželku. Čelenka je posázena více než 2 600 diamanty a 11 rubíny. Místo rubínů byla čelenka původně zdobena opály, ale královna Alexandra, která ji zdědila po své babičce, věřila, že opály nosí smůlu, a dala je tak nahradit rubíny.
Královna Alžběta II. vlastnila tuto čelenku od roku 2002, kdy ji zdědila po své zesnulé matce.
A právě královna matka (na portrétu z roku 1937) vlastnila další kousek, který si Kate vzala na slavnostní recepci v listopadu 2023.
Strathmorská růžová tiára patřila Williamově prababičce, která ji v roce 1923 dostala od rodičů jako svatební dar.
Královna matka tiáru nosila podle tehdejší módy spíše jako čelenku, Kate jako korunku posazenou na hlavě.
Princezna Kate, jihokorejský prezident Jun Sok-jol, britský král Karel III. a královna Camilla na banketu v Buckinghamském paláci (21. listopadu 2023)
Dalším kouskem, který si vybrala Kate, je korunka s lotosovými květy, nazývaná občas také Papyrusová tiára. Původně patřila vévodkyni z Yorku Alžbětě Bowes-Lyonové, pozdější královně matce (na snímku) a vytvořil ji v roce 1923 královský klenotník.
Po otcově smrti tiáru začala nosit mladší sestra královny Alžběty II., princezna Margaret.
Vévodkyně Kate a čínský prezident Si Ťin-pching na večeři v Buckinghamském paláci (20. října 2015)
Poprvé měla Kate tiáru na svatbě s princem Williamem v dubnu 2011. Korunka Cartier Halo s tisícovkou diamantů, kterou v roce 1936 daroval král Jiří VI. své manželce, dostala královna Alžběta II. ještě coby princezna ke svým osmnáctým narozeninám.
Nosila ji i královnina sestra, princezna Margaret, a ještě častěji pak dcera, princezna Anna.
