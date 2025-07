Kate promluvila o své rakovině. Musela jsem nasadit statečnou tvář, říká

Manželka prince Williama loni v březnu oznámila, že podstoupí chemoterapii poté, co testy provedené po velké operaci břicha odhalily přítomnost blíže neurčené formy rakoviny. Léčbu dokončila v září 2024 a začátkem letošního roku uvedla, že je v remisi.

„Nasadíte si jakousi statečnou tvář, stoicismus během léčby, pak léčba skončí a říkáte si, musím se vzchopit, vrátit se do normálu. Ale ve skutečnosti je ta fáze po léčbě opravdu… těžká,“ řekla Kate během návštěvy nemocnice v Essexu v jihovýchodní Anglii.

Princezna Kate na návštěvě centra Wellbeing Garden v nemocnici v Colchesteru (2. července 2025)

V rozhovoru s personálem, pacienty a dobrovolníky v nemocnici princezna zdůraznila důležitost podpory po léčbě a poznamenala, že i když pacienti již nemusí být v klinické péči, často se stále potýkají právě s „normálním fungováním doma“, jako tomu bylo dříve. „Myslím, že někdo, kdo vám s tím pomůže a provede vás touto fází, která přichází po léčbě, je opravdu cenný,“ řekla v centru, kde pomohla vysadit růže.

Diagnózu a léčbu rakoviny pak popsala jako zážitek, který jí změnil život. Stejně to podle ní mají jak pacienti, tak i jejich blízcí. „Člověk si nemusí nutně uvědomit, zejména pokud tím prochází poprvé, jak velký dopad to bude mít. Musíte si najít svůj nový normál, což nějakou dobu trvá. Je to horská dráha, nejde to tak snadno, jak byste možná očekávali,“ dodala.

Princezna se postupně vrací ke svým královským povinnostem na veřejnosti. Po ukončení léčby už absolvovala řadu akcí. Minulý měsíc ovšem chyběla na dostizích Royal Ascot.