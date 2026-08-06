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Nedokázala jsem ani číst, prozradila princezna Kate o léčbě své rakoviny

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  12:41
Princezna Kate (30. ledna 2025)

Princezna Kate (30. ledna 2025) | foto: AP

Princezna Charlotte, princ Louis, princ George, princ William a princezna Kate...
Princezna Charlotte, princ Louis, princ George, princ William a princezna Kate...
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Princezna Kate a princezna Charlotte v Glasgowě na Commonwealth Games (1. srpna...
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V roce 2024 na veřejnost pronikla zpráva, že princezna Kate má rakovinu. Před pár dny začalo po internetu opět kolovat video, kde se manželka prince Williama svěřuje se svou zkušeností pacientům v Manchesteru.

Léčebna Christie, dříve známá jako Christie Hospital a The Christie Hospital and Holt Radium Institute, je specializované centrum pro rakovinu v britském Manchesteru, které ročně poskytuje péči více než 60 tisíc pacientům. Princezna Kate jej navštívila minulý měsíc, a při této příležitosti hovořila s některými pacienty a personálem o vlastních zážitcích s touto nemocí.

V místnosti určené pro terapii uměním například hovořila s mužem, který do centra dochází již třetím rokem. Přestože se nikdy dříve umění nevěnoval, zde se učí malovat, což mu přináší úlevu a povzbuzení. Kate přitakala, že i jí podobné aktivity pomohly.

Kate, princezna z Walesu a manželka následníka britského trůnu Williama, na snímku z videa, v němž oznámila, že má rakovinu a chodí na chemoterapii. (22. března 2024)

„Nedokázala jsem se na nic soustředit, nezvládala jsem ani číst. Práce s barvami mi poskytla možnost prozkoumávat a tvořit něco zajímavého, z čeho nutně nemusel vzejít dokončený výrobek,“ svěřila se princezna Kate.

Výpadky soustředění či paměti spadají pod pojem CRCI, což je kognitivní oslabení typické pro pacienty s rakovinou. Jak uvádí lékaři z centra Royal Marsden, kde se léčila i princezna z Walesu, chemoterapie tyto obtíže mnohdy ještě zvyšuje. Pacientům se doporučuje dodržovat klidový režim a o důležitých věcech průběžně mluvit nebo si je zapisovat.

Princ Louis, princ William, princezna Kate, princezna Charlotte a princ George na videu oznamujícím, že Kate ukončila chemoterapii. (9. září 2024)

Princezna Kate, která je členkou britské královské rodiny a matkou tří dětí – třináctiletého George, jedenáctileté Charlotte a osmiletého Louise – je od počátku roku 2025 v remisi, jak oznámil palác.

Mimo centra Christie budoucí královna navštívila také léčebnu Oak Road Treatment Centre, kde vyjádřila podporu pacientům, kteří procházejí chemoterapií. „V tom všem, co nelze ovlivnit, je potřeba dbát na podporu sebe sama. Tělo prochází velkými změnami, nejen fyzickými a citovými, ale i hlubšími,“ uvedla Kate během své návštěvy. „Člověku to dodá novou perspektivu, kdy si tím spíše uvědomí, co je skutečně podstatné.“

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SPECIÁL: Britská královská rodina

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