Nedokázala jsem ani číst, prozradila princezna Kate o léčbě své rakoviny

Léčebna Christie, dříve známá jako Christie Hospital a The Christie Hospital and Holt Radium Institute, je specializované centrum pro rakovinu v britském Manchesteru, které ročně poskytuje péči více než 60 tisíc pacientům. Princezna Kate jej navštívila minulý měsíc, a při této příležitosti hovořila s některými pacienty a personálem o vlastních zážitcích s touto nemocí.
V místnosti určené pro terapii uměním například hovořila s mužem, který do centra dochází již třetím rokem. Přestože se nikdy dříve umění nevěnoval, zde se učí malovat, což mu přináší úlevu a povzbuzení. Kate přitakala, že i jí podobné aktivity pomohly.
„Nedokázala jsem se na nic soustředit, nezvládala jsem ani číst. Práce s barvami mi poskytla možnost prozkoumávat a tvořit něco zajímavého, z čeho nutně nemusel vzejít dokončený výrobek,“ svěřila se princezna Kate.
Výpadky soustředění či paměti spadají pod pojem CRCI, což je kognitivní oslabení typické pro pacienty s rakovinou. Jak uvádí lékaři z centra Royal Marsden, kde se léčila i princezna z Walesu, chemoterapie tyto obtíže mnohdy ještě zvyšuje. Pacientům se doporučuje dodržovat klidový režim a o důležitých věcech průběžně mluvit nebo si je zapisovat.
Princezna Kate, která je členkou britské královské rodiny a matkou tří dětí – třináctiletého George, jedenáctileté Charlotte a osmiletého Louise – je od počátku roku 2025 v remisi, jak oznámil palác.
Mimo centra Christie budoucí královna navštívila také léčebnu Oak Road Treatment Centre, kde vyjádřila podporu pacientům, kteří procházejí chemoterapií. „V tom všem, co nelze ovlivnit, je potřeba dbát na podporu sebe sama. Tělo prochází velkými změnami, nejen fyzickými a citovými, ale i hlubšími,“ uvedla Kate během své návštěvy. „Člověku to dodá novou perspektivu, kdy si tím spíše uvědomí, co je skutečně podstatné.“
SPECIÁL
Britská královská rodina
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9. září 2024