Čtyřiačtyřicetiletá manželka britského následníka trůnu prince Williama na sociálních sítích uvedla, že trasu absolvovala nejen jako fyzickou výzvu, ale také s cílem zvýšit povědomí o širších dopadech závažných onemocnění a získat finanční prostředky pro nadaci Royal Marsden Cancer Charity.
Výpravu zahájila v sobotu večer a za 24 hodin zdolala skotský vrchol Ben Nevis, anglický Scafell Pike a velšský Snowdon.
Princezna na počátku roku 2024 oznámila diagnózu blíže neupřesněné formy rakoviny, kvůli které podstoupila chemoterapii, a v lednu 2025 uvedla, že je v remisi. „Prostřednictvím této výzvy chci zvýšit povědomí o hlubším dopadu závažných onemocnění a o významu holistické zdravotní péče,“ uvedla na síti X.
Kate se podělila také o své zkušenosti s rakovinou a hovořila o tom, jak si na vlastní kůži uvědomila, že tato nemoc může ovlivnit každý aspekt života člověka. „Každý rok slyší statisíce lidí v této zemi slova, která nikdo nechce slyšet,“ uvedla princezna. Následující léčba se podle ní dotýká jak fyzické, tak emocionální a psychické stránky života a ovlivňuje také rodiny, přátelství či práci.
Výzvu absolvovala sama, přičemž po cestě ji podporovala horská záchranná služba. Na konci ji přivítal princ William s jejich třemi dětmi, její rodiče a bratr. Podle serveru The Guardian ušla 37 kilometrů s celkovým převýšením více než 3000 metrů a mezi jednotlivými místy urazila autem vzdálenost 743,5 kilometru.
Organizace The Royal Marsden Cancer Charity je spojena s nemocnicí The Royal Marsden Hospital, v níž se princezna léčila. Nemocnice založená v roce 1851 je jednou z prvních na světě, která se začala specializovat na léčbu a výzkum rakoviny. Ročně ošetří na 40 tisíc pacientů z Británie i dalších zemí.
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Britská královská rodina
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9. září 2024