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Princezna Kate po rakovině zdolala za den nejvyšší vrcholy Anglie, Skotska a Walesu

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  14:27
Britská princezna Kate na návštěvě Itálie ve městě Reggio Emilia (13. května...

Britská princezna Kate na návštěvě Itálie ve městě Reggio Emilia (13. května 2026) | foto: Reuters

Princezna Kate pro charitu zdolala nejvyšší vrcholy Anglie, Skotska a Walesu....
Princezna Charlotte, princezna Kate, princ Louis, princ George a princ William...
Princ George, princ William, princ Louis, princezna Kate a princezna Charlotte...
Princ William a princezna Kate na snímku k Valentýnu (14. února 2026)
32 fotografií
Princezna Kate na podporu nemocnice, kde se léčila s rakovinou, absolvovala výzvu Three Peaks Challenge (Výzva tří vrcholů). Za den zdolala nejvyšší hory Anglie, Skotska a Walesu. Podle Kensingtonského paláce se stala prvním členem královské rodiny, který tuto výzvu zvládl.
Britská princezna Kate na návštěvě Itálie ve městě Reggio Emilia (13. května 2026)
Princezna Kate pro charitu zdolala nejvyšší vrcholy Anglie, Skotska a Walesu. (28. června 2026)
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Princ George, princ William, princ Louis, princezna Kate a princezna Charlotte na oslavách Trooping the Colour v Londýně (15. června 2024)
32 fotografií

Čtyřiačtyřicetiletá manželka britského následníka trůnu prince Williama na sociálních sítích uvedla, že trasu absolvovala nejen jako fyzickou výzvu, ale také s cílem zvýšit povědomí o širších dopadech závažných onemocnění a získat finanční prostředky pro nadaci Royal Marsden Cancer Charity.

Výpravu zahájila v sobotu večer a za 24 hodin zdolala skotský vrchol Ben Nevis, anglický Scafell Pike a velšský Snowdon.

princeandprincessofwales

The National Three Peaks Challenge.

Together, we can stand alongside everyone navigating life with cancer, ensuring no one faces this disease feeling unseen or unsupported.
 
Please know you are not alone.

C

28. června 2026 v 21:28, příspěvek archivován: 29. června 2026 v 13:32
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Princezna na počátku roku 2024 oznámila diagnózu blíže neupřesněné formy rakoviny, kvůli které podstoupila chemoterapii, a v lednu 2025 uvedla, že je v remisi. „Prostřednictvím této výzvy chci zvýšit povědomí o hlubším dopadu závažných onemocnění a o významu holistické zdravotní péče,“ uvedla na síti X.

Kate se podělila také o své zkušenosti s rakovinou a hovořila o tom, jak si na vlastní kůži uvědomila, že tato nemoc může ovlivnit každý aspekt života člověka. „Každý rok slyší statisíce lidí v této zemi slova, která nikdo nechce slyšet,“ uvedla princezna. Následující léčba se podle ní dotýká jak fyzické, tak emocionální a psychické stránky života a ovlivňuje také rodiny, přátelství či práci.

Princezna Kate pro charitu zdolala nejvyšší vrcholy Anglie, Skotska a Walesu. (28. června 2026)

Výzvu absolvovala sama, přičemž po cestě ji podporovala horská záchranná služba. Na konci ji přivítal princ William s jejich třemi dětmi, její rodiče a bratr. Podle serveru The Guardian ušla 37 kilometrů s celkovým převýšením více než 3000 metrů a mezi jednotlivými místy urazila autem vzdálenost 743,5 kilometru.

Organizace The Royal Marsden Cancer Charity je spojena s nemocnicí The Royal Marsden Hospital, v níž se princezna léčila. Nemocnice založená v roce 1851 je jednou z prvních na světě, která se začala specializovat na léčbu a výzkum rakoviny. Ročně ošetří na 40 tisíc pacientů z Británie i dalších zemí.

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9. září 2024
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