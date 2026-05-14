„Io sono Caterina!“
Ačkoli má princezna za sebou náročné období, italské slunce ji zjevně svědčí. Při návštěvě školek v italském městě Reggio Emilia jen zářila a rozdávala úsměvy. Nejvíce se uvolnila v přítomnosti dětí, ke kterým se spontánně skláněla nebo klekala, aby si s nimi mohla popovídat z očí do očí. Také empaticky přešla do italštiny, aby jí rozuměli i ti nejmenší.
Podle deníku The Telegraph se dětem představila jako „Caterina“ a mluvila s nimi jednoduchou italštinou. Využívala při tom výraznou mimiku a přátelská gesta. Sama se sice za chatrnou italštinu omlouvala, ale děti její jazykovou vybavenost a hlavně bezprostřednost ocenily. Přirozeným a nenucením chováním opět ukázala, že dětské představy o princeznách se mohou měnit ve skutečnost.
Britská princezna Kate navštívila 14. května 2026 mateřskou školu Salvador Allende v italském Reggio Emilia.
Italská mise zaměřená na ranou péči o děti
Dvoudenní návštěva města Reggio Emilia v italské provincii Emilia-Romagna je pro princeznu Kate přelomová. Je to její první oficiální pracovní cesta do zahraničí od jara 2024, kdy veřejně oznámila, že se léčí s rakovinou. Hlavním bodem programu bylo setkání s dětmi, pedagogy a vedením školek, které uplatňují tzv. Filosofii Reggio Emilia.
Tento přístup založený na respektující výchově a přirozeném rozvoji dítěte vznikl v Itálii po 2. světové válce. Princezna tu chtěla načerpat vědomosti a inspiraci pro svou nadaci The Royal Foundation Centre for Early Childhood, která se věnuje ranému vývoji v dětství.
Ještě před návštěvou školek uvítal princeznu primátor Marco Massari a na náměstí Piazza Camillo Prampolini se zdravila a bez zábran fotila s fanoušky. Největší pozornost však opět věnovala malým dětem, které bez zdráhání bavila žvatláním a grimasami.
