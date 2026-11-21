„Rakovina vás změní,“ říká manželka britského následníka trůnu, prince Williama. „Mění vaše tělo, mění vás fyzicky, ale diagnóza rakoviny ve vás vyvolá mnohem, mnohem hlubší změny,“ říká Kate v ukázce z dokumentu, kterou na svých internetových stránkách zveřejnila BBC.Kate předloni v březnu oznámila, že se léčí s rakovinou.
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Lékaři na ni přišli při břišní operaci. Kate nezveřejnila, o jaký typ rakoviny šlo. Začátkem loňského roku pak informovala, že její onemocnění je v remisi a v následujících měsících se začala vracet k povinnostem souvisejícím s její rolí v britské královské rodině. Tento týden s manželem Williamem absolvovala první společnou zahraniční cestu od stanovení diagnózy. Navštívili Indii.
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Podle BBC je dokument hluboce osobní výpovědí princezny o její cestě k uzdravení. Diváci v něm například uvidí, jak Kate během jediného dne zdolává nejvyšší horu Skotska, Anglie i Walesu, aby podpořila nadaci The Royal Marsden Cancer Charity, která pomáhá lidem s rakovinou.
Kensingtonský palác uvedl, že se film zabývá dopadem závažného onemocnění na pacienty a lidi kolem nich a čerpá ze zkušeností Kate a dalších lidí potýkajícími se s vážnými zdravotními problémy.
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