Princezně z Walesu se údajně vousy na jejím manželovi líbí, při rozhovoru ale řekla, že neví, jak dlouho princi Williamovi vydrží. „Říkala jsem mu, že si nejsem jistá, jak dlouho to vydrží,“ smála se princezna během setkání s vojáky.

Princ William, který vousy nosil už během své služby v ozbrojených silách, začal svůj nový vzhled prezentovat více veřejně až v listopadu 2024. V té době se začal více soustředit na svou image, čímž vzbudil zájem médií.

Princ William na návštěvě vojenské základny v Estonsku (21. března 2025)

Její komentář o manželových vousech přišel krátce poté, co bývalý komunikační tajemník prince Williama, Jason Knauf, v pořadu 60 Minutes Australia prozradil, že princ o svých vousech nechce diskutovat. „Zmínil jsem to, ale on mi jen odpověděl, že si je prostě nechal narůst a není potřeba to dál rozebírat,“ řekl Knauf.

Princezna Kate se také podělila o novinky ohledně bydlení její rodiny. „Momentálně jsme ve Windsoru,“ vysvětlila. „Byli jsme v Londýně, ale přestěhovali jsme se kvůli většímu množství zeleně. Je to poměrně blízko Londýna, ne moc daleko.“

Princ Philip na obálce magazínu Paris Match (1957) a jeho vnuk princ Harry na setkání s veterány (2016) Král Karel III. ještě coby princ Charles v Badmintonu (1976)

Vousy v minulosti nosili jistou dobu Williamův dědeček, princ Philip i otec, král Karel III. Později se však vrátili k hladce oholeným tvářím. Naopak princův mladší bratr Harry si vousatou image oblíbil ještě před Williamem.

Princezna Kate plánuje s dětmi cestovat

Princezna Kate také prozradila, že chce vzít prince George (11), princeznu Charlotte (9) a prince Louise (6) letos na cestu do Austrálie a na Nový Zéland.

Zavzpomínala na to, jak s princem Williamem vzali nejstaršího syna v roce 2014 na jeho první oficiální cestu, když byl ještě miminko. „George fascinuje, že už byl v Austrálii a na Novém Zélandu, aniž by o tom věděl,“ popsala s tím, že má v plánu si letos cestu do těchto destinací zopakovat.

Princ William, jeho manželka Kate a syn George po příletu do Austrálie (Sydney, 16. dubna 2014)

„Ráda bych se tam s nimi vrátila, když už jsou větší. Teď si na to konečně najdeme čas. Moc ráda cestuji – ale ano, uznávám, že jsou to dlouhé lety,“ prohlásila Kate. „V současné době je tolik příležitostí k cestování. Společné zážitky a čas strávený s rodinou, to je vždy skvělé, když to vyjde.“

„Při oficiálních návštěvách je to o tom, že si můžeme vyhradit čas na poznávání těchto zemí v soukromí. Člověk může objevovat spoustu vnitřních prostor úžasných budov, ale nepotká přitom tolik lidí,“ popsala princezna a dodala, že se letos bude snažit skloubit práci s tím, aby mohla zároveň co nejvíce času strávit s rodinou.

O cestování manželka prince Williama hovořila s příslušníky irské gardy a jejich rodinami ve Wellingtonových kasárnách ve Westminsteru. U příležitosti oslav Dne svatého Patrika princezna oblékla černé boty na podpatku, klobouk, vlasy sčesala do hladkého účesu s drdolem.

V kasárnách princezna pozdravila vojáky a dostala od člena gardy jeden z národních symbolů Irska – trojlístek jetele. Pohladila si také maskota pluku, čtyřletého irského vlkodava jménem Seamus a ochutnala irské pivo.

Návrat k pracovním oficialitám

Minulý rok musela Kate oslavy vynechat. V lednu 2024 podstoupila operaci břicha a v březnu oznámila, že se léčí s rakovinou. Poté se na veřejnosti objevila jen dvakrát, na přehlídce u příležitosti oslav narozenin krále Karla III. a v červenci na finále mužské dvouhry v tenisovém Wimbledonu.

Ke královským povinnostem se vrátila loni v září kdy oznámila, že ukončila chemoterapii. „Cesta k úplnému uzdravení bude ale ještě dlouhá,“ vzkázala tehdy.

Letos už princezna Kate stihla několik akcí, včetně návštěvy Národní portrétní galerie s dětmi, zavítala také do nemocnice, kde se léčila s rakovinou a navštívila ženskou věznici.