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Londýnskou premiéru filmu Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli si nenechala ujít spousta známých tváří. Nechyběli ale ani princ William a princezna Kate, která na premiéře vypadala jako hollywoodská hvězda.
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Přivítali se jako dobří přátelé. Kate s Williamem byli také v roce 2022 na premiéře filmu Top Gun: Maverick.
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Kate oblékla fialové šaty od své oblíbené návrhářky Jenny Packhamové s hlubokým výstřihem, řasením v pase a splývavou sukní.
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Členky královské rodiny ho nosí jen zřídka. Naposledy ho měla v roce 2012 královna Camilla (tehdy vévodkyně z Cornwallu) na premiéře bondovky Skyfall.
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Jde o klenot zdobený perlami, diamanty a ametysty. Tento náhrdelník původně darovala královna Alexandra v roce 1923 jako svatební dar Elizabeth Bowes-Lyonové, budoucí královně matce.
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Na premiéře nechyběl ani rodinný přítel, fotbalista David Beckham, který vzal s sebou i syny Cruze a Romea.
Autor: Reuters
Premiéře filmu byla v den, kdy Williamův strýc Charles Spencer vydal knihu o své starší sestře, princezně Dianě. Když se fotografové Williama pstali, jestli už knihu četl, otázku přešel bez povšimnutí a pokračoval v chůzi.
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Kniha Swan Song: Diana, My Sister (Labutí píseň: Diana, moje sestra) představuje Spencerův pohled na život jeho sestry a její nešťastné manželství s princem Charlesem, nynějším králem Karlem III. Minulý týden zveřejněné úryvky z textu vyvolaly rozruch v médiích a neobvykle ostrou reakci Buckinghamského paláce.
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Charles Spencer obvinil nynějšího krále Karla III. z neuctivého výroku o jeho zesnulé bývalé manželce. Diana zemřela v roce 1997 při autonehodě v Paříži ve věku 36 let. Podle králova švagra tehdejší následník trůnu prohlásil,. že na Dianu všichni brzo zapomenou. Palác to odmítl v poměrně tvrdém vyjádření.
Autor: Reuters
Režisér Alejandro G. Inarritu a herec Tom Cruise pózují v Londýně na světové premiéře filmu Digger.
Autor: Reuters