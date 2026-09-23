Jako hollywoodská hvězda. Princezna Kate zářila na premiéře s Tomem Cruisem

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Chlopčíkovi jsou spolu 36 let. Na dovolené působí jako čerstvě zamilovaní
Zatímco se pomalu blíží nová řada StarDance, Zdeněk Chlopčík (69) si užívá chvíle klidu po boku své manželky Brigity (52). Manželé vyrazili na dovolenou a společné okamžiky zachytili na fotografiích,...
Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují
Písničkář Jan Nedvěd slaví ve čtvrtek 24. září své 80. narozeniny. Výraznou kapitolou jeho života je vztah s Pavlínou Jiráskovou, která je o 37 let mladší. Dvojice se dala dohromady na začátku...
Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy
Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...
Je tu nový pár. Marta Dancingerová přiznala, že chodí s Ladislavem Hamplem
Už více než měsíc je známo, že Marta Dancingerová je zadaná. Ale až nyní vyšlo najevo, kdo je její nový partner. Herečka, jež na sebe upoutala pozornost v seriálu Zlatá labuť, chodí s Ladislavem...
S kým žije David Copperfield? Modelky střídal roky, s Češkou má dvě děti
V minulosti prošly jeho náručí takové krásky, jako například Claudia Schifferová. Srdce legendárního kouzelníka si ale nakonec získala módní návrhářka, která si figurou rozhodně nezadá se slavnými...
Naštěstí jsem pochopil včas. Saša Rašilov promluvil o boji s alkoholem
Saša Rašilov (54) patří k hercům, kteří se neradi zabývají sami sebou. Zpětně se na své výkony nedívá, neposlouchá se a mnohem důležitější je pro něj samotná práce. V rozhovoru s Čestmírem Strakatým...
Exministr Pilip se na křtu knihy pochlubil malým synem. Je to jeho čtvrté dítě
Bývalý ministr Ivan Pilip (63) je majitelem nakladatelství, které sází především na knihy jeho bývalého švagra Patrika Hartla. Nechybí tak na žádném křtu jeho novinky a většinou přijde i s vlastní...
Ewa Farna musela přerušit natáčení SuperStar. Po koncertech ji dohnalo vyčerpání
Ewa Farna (33) během natáčení castingové epizody SuperStar nečekaně opustila porotu. Po třech vyprodaných koncertech v pražském Edenu se podle svých slov cítila vyčerpaná a potřebovala si odpočinout....
Zrádci 2026: kdy se vysílá 3. řada a kdo jsou hráči. Vysílá se v jiný den než loni
Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů je hlavním magnetem podzimní sezony televize Prima. Třetí řada úspěšné detektivní reality show Zrádci zavedla soutěžící na hrad Křivoklát, kde se snaží...
Příběh šílené fanynky. Bez mobilů bylo líp, říkají Sebastian a Patrik Malý
Vzpomínají na dobu bez mobilů, ale sami dnes žijí ze sociálních sítí. Patrik Malý a Sebastian v novém díle FameCzech promluvili o své společné hudbě, návratu do roku 2005, vztazích i fanoušcích....
Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl
Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...
Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují
Písničkář Jan Nedvěd slaví ve čtvrtek 24. září své 80. narozeniny. Výraznou kapitolou jeho života je vztah s Pavlínou Jiráskovou, která je o 37 let mladší. Dvojice se dala dohromady na začátku...
Vojtěch Vondráček šel do naha a zaujal. Je z toho vztah s Ivou Zahran
Takové seznámení zažili snad jenom účastníci seznamky Naked Attraction. Herečka Iva Zahran, která se aktuálně objevuje v seriálu České televize Filter, si nejprve Vojtěcha Vondráčka důkladně...
Lela Vémola prozradila, co dělá po nocích. Bude s tím muset přestat
Brno trumflo Prahu. A to zásluhou Nely Slovákové, která investovala velké peníze nejen do rekonstrukce svého obchodu Neonky, ale i party, jaká už dlouho nebyla ani v Praze. Pozvala na ni přátele,...
Je tu nový pár. Marta Dancingerová přiznala, že chodí s Ladislavem Hamplem
Už více než měsíc je známo, že Marta Dancingerová je zadaná. Ale až nyní vyšlo najevo, kdo je její nový partner. Herečka, jež na sebe upoutala pozornost v seriálu Zlatá labuť, chodí s Ladislavem...
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Říct si o pomoc bylo těžké, musela jsem k tomu dospět, říká Bára Munzarová
Talent a lásku k divadlu zdědila Barbora Munzarová po rodičích. Ale do vínku od nich dostala daleko víc. Vtipná, energická, upřímná, obětavá, tak by se dala čtyřmi slovy charakterizovat herečka...
SuperStar 2026: kdy se vysílá, kde ji sledovat s předstihem a kdo je v porotě
SuperStar se po pěti letech vrátila na obrazovky. Kdy běží nové díly, kde je sledovat s předstihem a kdo zasedá v porotě osmé řady?