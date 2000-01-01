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Vévoda a vévodkyně z Walesu se vypravili na oficiální cestu do Indie. Princezna Catherine doprovází svého manžela poprvé po čtyřech letech, během nichž jí to zdravotní stav nedovoloval. V Indii stráví manželé tři dny. Projeli se elektrickou rikšou, vyzkoušeli kriket a hlavně se setkali s finalisty před udílením cen Earthshot Prize Awards.
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Princ William a jeho manželka si užili hru pouličního kriketu s indickou legendou Sachinem Tendulkarem.
Autor: ČTK
Princezna Catherine na své první oficiální cestě po čtyřech letech první den v Indii zazářila v modrých šatech. S manželem se na sebe celý den usmívali.
Autor: ČTK
Třídenní návštěva Indie je první oficiální cestou královského páru po čtyřech letech, během nichž princezna Catherine bojovala s rakovinou.
Autor: ČTK
Hlavním cílem cesty bylo britského královského páru bylo udělení cen za ekologické projekty Earthshot Prize Awards.
Autor: ČTK
Královský pár se na své první společné zahraniční cestě po čtyřech letech dobře baví. Rozdávají úsměvy na všechny strany.
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Lékaři minulý týden princeznu Catherine upozornili, že její cesta k zotavení nebude přímočará a že má čekat „dobré i špatné dny“. Postupný návrat k povinnostem a cestování po světě jí ale nezakázali.
Autor: Reuters
Britský princ William (vpravo) a Catherine, princezna z Walesu, pózují pro fotografii s jihoafrickou herečkou Nomazmo Mbathou (vlevo), anglickou herečkou Simone Ashleyovou (druhá zleva) a australským ochráncem přírody a ošetřovatelem v zoo Robertem Irwinem v Bombaji.
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Druhý den v Indii si princ William vyzkoušel řízení elektrické rikši značky Mahindra. Měla logo Eartshot, což je Williamova enviromentální iniciativa a kromě upevnění britských obchodních vazeb a zájmů v regionu je to hlavní účel jeho cesty.
Autor: Reuters
Královský pár začal na vyhlídce ve Worli v Bombaji, aby se setkal s finalisty před letošním udílením cen Earthshot Prize Awards. Earthshot Prize Awards jsou prestižní globální ekologické ceny, které v roce 2020 založil princ William prostřednictvím organizace The Royal Foundation.
Autor: Reuters
Společnost Mahindra Last Mile Mobility je jedním z letošních finalistů soutěže Earthshot, protože transformovala svůj dodavatelský řetězec a nyní prodává více elektrických tříkolových vozidel než kterákoli jiná firma v Indii.
Autor: ČTK
„Docela mě to nadchlo a rád bych si to projel déle – chtěl jsem zjistit, jaká je maximální rychlost. Je to velmi tiché, řídí se to velmi snadno – je to skvělé,“ pochvaloval si řízení rikši princ William.
Autor: Reuters
Princezna přijela v bílém kalhotovém kostýmu Edeline Lee s náušnicemi Florence od Chalk Jewellery, které byly ručně vyrobeny v Londýně.
Autor: Reuters
Před odjezdem se s Catherine připojili k finalistům z roku 2026 na skupinové fotografii před panoramatem Bombaje, které bylo příznačně zahaleno smogem.
Autor: ČTK
Iniciativa The Earthshot Prize si klade ambiciózní cíl: najít a podpořit 50 přelomových řešení na záchranu planety do roku 2030. Vítězové letošních cen získají ohromující 1 milion liber na rozšíření svých inovací.
Autor: ČTK