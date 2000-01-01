náhledy
Princezna Kate na úterním pohřbu a zádušní mši za vévodkyni z Kentu Katharine opět ukázala, že ctí dlouholeté královské tradice a symboliku. Měla šperky z perel, které jsou v Británii spojovány se smutkem. Jde o symboliku, která se datuje od dob vlády královny Viktorie.
Autor: Reuters
Princezna z Walesu měla čtyřřadý perlový náhrdelník s diamantovou sponou, který patřil zesnulé královně Alžbětě II.
Autor: Reuters
Stejný náhrdelník měla i v dubnu 2021 na pohřbu prince Philipa ve Windsoru. Měla ale jiné náušnice. Byly to diamantové náušnice s bahrajnskými perlami, které rovněž pocházejí z královniny sbírky. Náušnice byly vytvořeny z perel, které Alžběta a její manžel, princ Philip, dostali jako svatební dar z Bahrajnu v roce 1947.
Autor: Reuters
Stejnou sadu šperků na sobě měla také v září 2022 na pohřbu královny Alžběty II. v Londýně.
Autor: AP
Šperk nosila i princezna Diana, měla ho například v roce 1982 při státní návštěvě nizozemské královny Beatrix v Londýně.
Autor: Reuters
Královna Alžběta II. nechala náhrdelník vyrobit z perel, které jí darovala japonská vláda po její první státní návštěvě této země v roce 1975.
Autor: Reuters
Princ Edward, manžel vévodkyně z Edinburghu Sophie, na pohřbu chyběl, byl na zahraniční cestě ve jménu krále.
Autor: AP
Na veřejnosti se po delší době ukázal také princ Andrew, který se stáhl z očí veřejnosti kvůli skandálu s americkým finančníkem Jeffreym Epsteinem.
Autor: Reuters
Vévodkyně z Edinburghu Sophie a vévodkyně z Yorku Sarah na zádušní mši za vévodkyni z Kentu Katharine
Autor: AP
Rodačka z Karlových Varů, princezna Marie Kristina z Kentu a její manžel, princ Michael z Kentu. Vévodkyně z Kentu Katharine byla jeho švagrová.
Autor: Reuters
Vévodkyně z Kentu v roce 1994 konvertovala k římskokatolické církvi. Šlo o osobní rozhodnutí a souhlasila s tím i tehdejší vládnoucí královna Alžběta II.
Autor: AP
Po staletích šlo o první katolický pohřeb v britské královské rodině od anglikánské reformace.
Autor: AP
Vévodkyně z Kentu byla spjatá s Wimbledonem. V roce 1993 obletěla a dojala svět scéna, jak česká tenistka Jana Novotná pláče na jejím rameni po ztraceném finálovém duelu se Steffi Grafovou. Vévodkyně jí tehdy předpověděla, že wimbledonský titul jednou dobude. Novotná to dokázala v roce 1998 a převzala z jejích rukou slavnou trofej.
Autor: AP