Umělecké královské geny. Princezna Kate ukázala obrázky svých dětí

Kate zveřejnila své portréty, které jí namalovali princ George (11), princezna Charlotte (9) a princ Louis (6). Nejmladší syn použil červenou a oranžovou barvu. Charlotte svoji kresbu tužkou ozvláštnila modrou, zelenou, růžovou a žlutou. Nejstarší George pak načrtl sedící postavu své matky v křesle. Kate přidala také portrét Louise, který nakreslila ona.

Manželka prince Williama na univerzitě vystudovala dějiny umění, je vášnivou fotografkou a má umění ráda. Nedávno navštívila Národní portrétní galerii s několika školáky. V rámci iniciativy, do které je zapojena i královská nadace, nabádá rodiny, aby společně tvořily, ať už jde o umění nebo řemesla.

Jedním z návrhů je, aby si rodiče a jejich děti společně sedli a nakreslili nebo namalovali navzájem portréty. Jde o to spojit se a společně se bavit. Navíc umění přispívá k pozitivnímu fyzickému, emocionálnímu a kognitivnímu vývoji dítěte až do věku pěti let.

Akvarel, který namaloval král Karel III. ještě coby princ Charles.

„Kreslení portrétů společně s vašimi dětmi vám ve chvílích, kdy se chcete soustředit jeden na druhého, může poskytnout okamžiky vzájemné blízkosti a můžete u toho dát průchod své kreativitě. Hlavně je to ale pro všechny velká zábava,“ napsala princezna z Walesu.

Po zveřejnění obrázků příznivci královské rodiny na sociálních sítích nezapomněli zmínit, že princ George nejspíš zdědil talent nejen po své matce. Jeho dědeček, král Karel III., je talentovaný malíř specializující se na akvarel. Mnoho z jeho děl zobrazuje královská sídla jako Balmoral, Highgrove a Castle Mey. Maluje i krajinky a jeho obrazy se objevily také na skipasech a známkách. Malování se věnovali také manžel královny Alžběty II. princ Philip nebo královna Viktorie.