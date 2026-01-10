Princezna Kate vzala miliony fanoušků na procházku. V emocích mluví o rozjímání

Kensingtonský palác zároveň představil závěrečný díl roční série Mother Nature s podtitulem Zima, která je úzce spjatá s princezniným osobním příběhem posledních let.
Svých více než 17 milionů sledujících na Instagramu vzala manželka prince Williama na soukromou ranní procházku.
Video obsahuje hlasový komentář Kate a záběry z hrabství Berkshire poblíž jejich domova ve Windsoru.
„I v tom nejchladnějším a nejtemnějším období má zima schopnost přinést nám klid, trpělivost a tiché rozjímání. Okamžiky, kdy se proud zpomalí natolik, že v něm dokážeme spatřit svůj vlastní odraz,“ říká emotivně princezna Kate, manželka budoucího britského krále a trojnásobná maminka.
V komentáři se vrací ke svému osobnímu příběhu posledních dvou let, mluví o obavách i slzách.
„Přistihla jsem se, jak přemýšlím o tom, jak moc nesmírně jsem vděčná. Když řeky v nás mohou znovu volně plynout, všechny strachy jsou smyty, odplaveny a očištěny. Když dokážeme přijmout své slzy a znovu objevit, co to znamená být naživu. Být v souladu s přírodou, tichou učitelkou a jejím jemným hlasem, který nás vede v našich myšlenkách a pomáhá nám se uzdravovat,“ popisuje.
Série Mother Nature je kreativním projektem princezny Kate, který poukazuje na dlouhodobé propojení lidstva s přírodou a na její schopnost inspirovat a pomáhat uzdravovat se a růst po stránce duševní, tělesné i duchovní.
U videa zveřejnila Kate i osobní textový vzkaz: „Je to hluboce osobní reakce na to, jak mi příroda pomohla se uzdravit. Je tolik věcí, které se můžeme od matky přírody naučit.“
Princezna z Walesu Kate podstoupila v lednu 2024 rozsáhlou operaci břicha, po níž lékaři odhalili známky rakoviny, což oznámila manželka prince Williama veřejnosti v březnu ve videu na sociálních sítích. Následovala náročná preventivní chemoterapie. Léčbu dokončila Kate v září téhož roku, v lednu 2025 pak informovala, že je v remisi.