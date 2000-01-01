Princezna Kate má za sebou náročné období. Bojovala s rakovinou, kterou porazila a vrátila se k pracovním povinnostem souvisejícím s královskou rodinou. Dlouhodobě patří mezi její nejoblíbenější členy a platí i za módní ikonu. Manželka budoucího britského krále a trojnásobná maminka slaví 9. ledna 44. narozeniny.
Autor: Instagram / Prince and Princes of Wales
Narodila se jako Catherine Elizabeth Middletonová 9. ledna 1982. Na fotce je na rodinném vánočním snímku z roku 1983.
Autor: Reuters
Čtyřletá Kate Middletonová s otcem Michaelem a sestrou Pippou v Jordánsku. Má ještě bratra Jamese.
Autor: AP
Kate Middletonová v době studia na univerzitě St Andrews, kde se poznala s princem Williamem. Podle řady svědectví to byla právě Kate, kdo váhajícího prince Williama na konci prvního ročníku přesvědčil, aby ze školy neodcházel.
Autor: AP
Oficiální snímek prince Williama a jeho snoubenky Kate Middletonové od fotografa Maria Testina z prosince 2010
Autor: ČTK
Ženich princ William, nevěsta Kate Middletonová, princ Harry a Pippa Middletonová na královské svatbě, která byla 29. dubna 2011.
Autor: AP
První manželský polibek prince Williama a jeho ženy Kate na balkoně Buckinghamského paláce
Autor: AP
Kate hned zapadla do rodiny a těší se veliké oblibě i mezi příznivci královské rodiny. Na snímku je s nynější královnou Camillou, tenkrát ještě vévodkyní z Cornwallu, na složení přísahy nových rytířů ve Windsoru. (2011)
Autor: AP
První zahraniční cesta novomanželů byla do Kanady a USA v létě 2011, kde je vítali jako hvězdy.
Autor: AP
V roce 2013 královský palác oznámil, že William a Kate čekají první dítě. Nastávající maminka trpěla silnými nevolnostmi. Manžel jí byl oporou. Na snímku ji vyzvedává z nemocnice.
Autor: Reuters
Tehdejší vévodkyně z Cambridge se ale ukázala, že je žena do nepohody. Těhotná absolvovala nejrůznější oficiality. Navštívila také skautský tábor ve Walesu.
Autor: Profimedia.cz
Jejich prvorozený syn, který dostal jméno George, přišel na svět 22. července 2013. Hned druhý den Kate s manželem zapózovali před porodnicí (na snímku).
Autor: Reuters
Druhým potomkem manželů je princezna Charlotte, která se narodila 2. května 2015. Rodiče ji ukázala ještě tentýž den (na snímku).
Autor: Reuters
Třetím miminkem Williama a Kate je princ Louis, který přišel na svět 23. dubna 2018. Také jeho rodiče ukázali v ten samý den (na snímku).
Autor: AP
Podle mnohých platí za módní ikonu a spousta žen se touží oblékat jako ona.
Autor: Koláž iDNES.cz
V roce 2016 se objevila na červnové obálce magazínu Vogue.
Autor: Instagram / kensingtonroyal
V tom samém roce absolvovala sama zahraniční cestu do Nizozemska. Na snímku je v obrazárně nizozemského národního muzea v Haagu se slavným obrazem Dívka s perlou od malíře Jana Vermeera.
Autor: Reuters
Kate nemá problém dát si, sice jen symbolicky, během oslav svátku svatého Patrika pivo jako třeba v březnu 2017.
Autor: Reuters
Britský princ William s Kate v sochařském parku norské princezny Ingrid Alexandry u královských zahrad v Oslu v únoru 2018
Autor: Reuters
Kdysi platili za velkou čtyřku: princ Harry, Meghan Markle, vévodkyně Kate a princ William. (2018)
Autor: AP
Kate na státním banketu v Buckinghamském paláci u příležitosti návštěvy nizozemského krále s manželkou (2018)
Autor: Reuters
Kate miluje přírodu. Na fotce je v zahradě, kterou navrhla spolu s Adamem Whitem a Andree Daviesovou u příležitosti vyhlášené světové výstavy zahradního návrhářství RHS Chelsea Flower Show. (2029)
Autor: AP
Královna Alžběta II, Kate a princ William na výstavě RHS Chelsea Flower Show v květnu 2019
Autor: Reuters
Princ William s manželkou a jejich děti princ George, princezna Charlotte a princ Louis na oslavách Trooping the Colour (2019)
Autor: Reuters
Princezna Charlotte, Kate, princ George a princ William v první školní den malé princezny v září 2019
Autor: AP
Kate, princ William a malá onkologická pacientka v nemocnici Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital v Láhaur u v říjnu 2019
Autor: Reuters
Princ William, vévodkyně Kate, princ Harry a vévodkyně Meghan na bohoslužbě ve Westminsterském opatství (2020)
Autor: Reuters
Období covidové pandemie trávila rodina spolu. William a Kate na snímku z dubna 2020 během videohovoru s učiteli z Casterton Primary Academy v Burnley. Škola zůstala otevřená pro děti pracovníků bojujících s koronavirem v první linii.
Autor: AP
Princ William, Kate, princ George, princezna Charlotte a princ Louis tleskají na podporu zdravotníků bojujících s koronavirem. (2020)
Autor: Profimedia.cz
Přírodovědec David Attenborough, princ William, Kate a jejich děti princ George, princ Louis a princezna Charlotte v zahradě Kensingtonského paláce v září 2020
Autor: AP
Princ William s manželkou Kate na návštěvě farmy Manor Farm v Little Stainton v dubnu 2021
Autor: Reuters
Kate si manžela ráda dobírá a nevynechá možnost s ním závodit. Jako třeba v květnu 2021 na pláži ve Skotsku, kde oba studovali.
Autor: Reuters
Kate, princ William, Camilla a princ Charles na premiéře filmu Není čas zemřít (2021)
Autor: Reuters
Kate na snímku z listopadu 2021, který Kensingtonský palác zveřejnil k 40. narozeninám manželky prince Williama 9. ledna 2022.
Autor: AP
Královna Alžběta II., vévodkyně Kate, princ William a jejich děti princ Louis, princezna Charlotte a princ George na letních oslavách narozenin panovnice 2. června 2022
Autor: AP
Královská rodina na balkonu Buckinghamského paláce na oslavě platinového jubilea královny 5. června 2022
Autor: AP
Princ George, vévodkyně Kate, princ Louis, princ William a princezna Charlotte v Ascotu v září 2022
Autor: AP
Pár dní na to královna Alžběta II. zemřela. Na snímku z 10. září 2022 jsou Kate, William, Harry a Meghan ve Windsoru, kde přišli lidem poděkovat za projevy soustrasti.
Autor: AP
Princ Harry, vévodkyně Meghan, princ William a princezna Kate při odchodu z Westminsteru do Buckinghamského paláce 14. září 2022
Autor: AP
Po smrti Alžběty II. se z Kateina tchána stál král a ona se stala princeznou z Walesu. Královská rodina na recepci pro státníky a zahraniční hosty v Buckinghamském paláci (18. září 2022)
Autor: AP
Princezna Kate na návštěvě u prvního praporu irské gardy ve Wiltshire (8. března 2023)
Autor: Reuters
Princezna z Walesu Kate na recepci před korunovací britského krále Karla III. (5. května 2023)
Autor: AP
Princezna Kate po korunovaci britského krále Karla III. při odjezdu z Westminsterského opatství (6. května 2023)
Autor: AP
Vévoda z Kentu Edward, vévodkyně z Gloucesteru Birgitte, vévoda z Gloucesteru Richard, Timothy Laurence, princezna Anna, král Karel III., královna Camilla, princ z Walesu William, princezna z Walesu Kate, vévodkyně z Edinburghu Sophie, Lady Ogilvy a vévoda z Edinburghu Edward na oficiální portrétu po korunovaci (Londýn, 8. května 2023)
Autor: AP
Princezna Kate a princ William během návštěvy Walesu při vzpomínce na první výročí úmrtí královny Alžběty II. (8. září 2023)
Autor: AP
Kate, princezna z Walesu a manželka následníka britského trůnu Williama, na snímku z videa, v němž oznámila, že má rakovinu a chodí na chemoterapii. (22. března 2024)
Autor: Reuters
Princezna Kate a princ Wiliam děkující britským olympionikům (11. srpna 2024)
Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales
Princezna Kate a princ William na videu oznamujícím, že princezna ukončila chemoterapii. (9. září 2024)
Autor: Reuters
Princezna Kate a Liz Hattonová bojující s rakovinou při setkání ve Windsoru v říjnu 2024
Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales
Princezna Kate, princ William a Liz Hattonová s bratrem a rodiči ve Windsoru
Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales
Princezna Kate a princ William na setkání s rodinami tří zabitých dětí v Southportu (10. října 2024)
Autor: Reuters
Princezna Kate a vévodkyně z Edinburghu Sophie během uctění Dne válečných veteránů v listopadu 2024
Autor: Reuters
Princ William, princ Louis, princ George, princezna Kate a princezna Charlotte po vánoční bohoslužbě v Sandringhamu (25. prosince 2024)
Autor: AP
Princezna Kate na narozeninovém portrétu (9. ledna 2025)
Autor: Instagram / Prince and Princess of Wales
Princezna Kate ke světovému Dni boje proti rakovině sdílela snímek, který pořídil její syn princ Louis. (4. února 2025)
Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales
Loni na Valentýna Kate a William sdíleli zamilovanou fotografii.
Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales
Princ William, princ George, princ Louis, princezna Kate a princezna Charlotte na oslavách Dne vítězství v Evropě v Londýně (5. května 2025)
Autor: AP
Princ George a princezna Kate na setkání s veterány v Buckinghamském paláci (5. května 2025)
Autor: Reuters
Král Karel III., princ William a princezna Kate v Londýně na zádušní mši za vévodkyni z Kentu Katharine (16. září 2025)
Autor: Reuters
Princezna Kate a princ William na hradě Windsor na banketu u příležitosti návštěvy německého prezidenta Frank-Waltera Steinmeiera a jeho manželky Elke Budenbenderové (3. prosince 2025)
Autor: AP
Princ William, princ George, princ Louis, princezna Charlotte a princezna Kate na vánoční bohoslužbě Together At Christmas ve Westminsterském opatství v Londýně (5. prosince 2025)
Autor: Reuters