Princezna Kate ukázala fotku z dětství. Vypadá úplně jako princ Louis

Na snímku má Kate na sobě tmavý svetr a modrobílé šaty spolu s barevným korálkovým náhrdelníkem – a je nápadně podobná svému nejmladšímu synovi.

Zatímco nejstarší syn Williama a Kate, princ George (10) je mixem obou rodičů, u princezny Charlotte v tom fanoušci královské rodiny nemají jasno. Nejčastěji zmiňují, že je celá tatínek William, ale občas padne i jméno jeho sestřenice Kitty Spencerové. Vypadá prý i jako dědečkova sestřenice Lady Sarah Chatto, nebo prababička Alžběta II.

Manželka prince Williama Kate sdílela fotografii z archivu na sociálních sítích v rámci své osvětové kampaně Shaping Us, která se zabývá potřebami dětí v prvních pěti letech jejich života. Kampaň byla také inspirací pro koncert vánočních koled, který se konal začátkem prosince ve Westminsterském opatství.

Záznam večera vysílá stanice ITV ve Velké Británii na Štědrý den a nechybí v něm ani princ Louis a jeho královští sourozenci, odborníci, zaměstnanci a dobrovolníci z některých britských dětských center.

Letos je to již potřetí, co princezna Kate vánoční koncert pořádá. Diváci během něj uvidí například prince Williama číst příběhy z Bible. Kampaň Shaping Us je součástí trvalého a dlouhodobého závazku princezny z Walesu zvyšovat povědomí o potřebách dětí do pěti let a lidí, kteří o ně pečují.

Cílem kampaně je sjednotit porodní asistentky, učitele mateřských škol, akademiky a odborníky na vývoj, aby prohloubili znalosti a pochopení toho, jak důležité je prvních pět let v životech dětí.

SPECIÁL Britská královská rodina

6. května 2023