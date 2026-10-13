Svatební šaty a jizva po operaci
Rok 2018 rozhodně nebyl skoupý na královské události. V květnu 2018 se princ Harry ve Windsoru oženil s Meghan Markleovou a 12. října je následovala Harryho sestřenice, princezna Eugenie a její snoubenec Jack Brooksbank.
Zatímco svatba Harryho a Meghan byla koncipována jako mezinárodní a multináboženský spektákl, Eugenina svatba byla méně sledovaná a její součástí bylo i hlubší poselství. Pohled veřejnosti, který se upíná ke svatebním šatům, obvykle povrchně klouže po vzhledu nevěsty. Eugenie však vyslala vzkaz silným ženám, který šel doslova za hranice jejího oděvu. Vynechala závoj a vybrala si šaty s hlubokým výstřihem do zad.
Ten odhaloval jizvu po vážné operaci skoliózy, které se musela podrobit jako dvanáctiletá. V roce 2002 jí byla během osmihodinového zákroku provedena korekce zakřivených zad pomocí titanových tyčí zavedených po obou stranách páteře a fixačních šroubů v horní oblasti zad. Nějaký čas pak musela strávit nejprve vleže a poté na invalidním vozíku. Nadále podporuje mladé lidi se stejným onemocněním.
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Slavnost ve stínu rodinných kontroverzí
Přestože se Eugenie a Jack brali jen o pár měsíců později a na témže místě jako Harry a Meghan, média zdaleka neočekávala stejný zájem veřejnosti a BBC se rozhodla Eugeninu svatbu nevysílat v plném rozsahu. Podle dobových sdělovacích prostředků za tím stály pochybnosti o diváckém zájmu. Mladší dcera prince Andrewa a Sarah Fergusonové jednak nepřitahovala takovou pozornost a navíc osobnost jejího otce právě prožívala strmý pokles v očích veřejného mínění. Přenos svatby nakonec zajistila komerční ITV, která při něm zaznamenala zhruba 3,9 milionu diváků.
Svatba princezny Eugenie
Jméno prince Andrewa, vévody z Yorku, bylo už řadu let před tím skloňováno v souvislosti s americkým finančníkem Jeffrey Epsteinem, který byl v roce 2008 odsouzen za to, že nezletilou dívku nutil k prostituci. Už v době Eugeniných studií na Newcastle University se stupňovala kritika Andrewových kontaktů s Epsteinem a v roce 2011 pod tlakem opustil funkci britského obchodního vyslance.
Aféra nabrala nový spád v roce 2015, když Virginie Giuffreová vystoupila s obviněním, že ji v sedmnácti letech Epstein donutil k sexuálnímu styku s vévodou z Yorku. Andrew tvrzení odmítal a v roce 2018 byl sice veřejně propíraným, ale stále činným členem královské rodiny.
Princ Andrew a Virginia Giuffreová, když jí bylo 17 let. V pozadí stojí partnerka Epsteina Ghislaine Maxwellová. (13. března 2001)
Na Eugeninu svatbu pak vrhl ještě další stín tisk, který kromě styků jejího otce řešil také finanční náklady na svatbu. Některá média pranýřovala skutečnost, že stát z peněz daňových poplatníků hradil bezpečnostní opatření na svatbě princezny, která není tzv. „pracující členkou královské rodiny“. Po studiích anglické literatury a dějin umění působila totiž Eugenie v New Yorku v internetové aukční platformě a následně v Londýně v prestižní galerii Hauser & Wirth a nevykonávala pravidelné oficiální královské povinnosti.
Rok 2019: Andrewův pád
Když Eugenie a Jack slavili v říjnu 2019 první výročí, tonoucí princ Andrew se chytal posledního stébla naděje, že zachrání svou pověst, a souhlasil s rozhovorem pro BBC Newsnight o svém vztahu s Epsteinem a obvinění Virginie Giuffreové. Jeho neotřesitelné sebevědomí a osobní šarm rozpustilého chlapce však tentokrát nezapůsobily a jeho neobratné odpovědi (například o tom, že se nepotí) se obrátily proti němu.
Do té doby byl skandál hlavně zátěží pro rodinnou reputaci, rozhovor pro BBC Newsnight znamenal konec jeho dosavadního postavení. Ihned poté mu bylo doporučeno, aby se stáhl z královských povinností. Ještě před tím, v srpnu 2019 spáchal Epstein ve vězení sebevraždu.
Ztráta titulů
Následující roky, které pro Eugenii znamenaly především narození dvou synů, byly pro královskou rodinu poznamenány dalším vyšetřováním Epsteinovy kauzy včetně jeho vazeb na světové celebrity a vlivné osobnosti. V lednu 2022 přišel princ Andrew o čestné vojenské funkce a pozice v charitativních organizacích. Ani mimosoudní vyrovnání s Virginií Giuffreovou ho nezbavilo podezření.
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V říjnu 2025 oznámil, že přestane používat titul vévody z Yorku, následně Buckinghamský palác zveřejnil rozhodnutí krále Karla III. zahájit proces odebrání jeho titulů, tedy i označení princ a oslovení Jeho královská Výsost. V současnosti používá jméno Andrew Mountbatten Windsor, jeho dcery Eugenia a Beatrice zůstávají princeznami. Virginia Giuffreová v dubnu téhož roku spáchala sebevraždu.
Peníze neznámého původu
Tisk si v minulosti vzal na paškál i Andrewovu bývalou manželku Sarah Fergusonovou a samotnou princeznu Eugenii. Investigativa se zajímala především o podezřelé finanční transakce mezi Andrewem, Sarah a lidmi kolem turecké milionářky Nebahat Isbilenové, v nichž mělo figurovat i jméno jejich dcery. I když Eugenie popřela, že by Isbilenovou znala, nemohla zabránit, aby aféry jejích rodičů měly vliv i na její veřejný obraz.
2026: Vytoužená dcera, ale i zatčení a soud
V roce 2026 se princezna Eugenie dočkala holčičky. V srpnu se jí a Jacku Brooksbankovi narodila Adelaide Elizabeth Annina. Ani během prvních měsíců tohoto těhotenství však neprožívala klidné období.
19. února 2026, tedy v den svých 66. narozenin, byl princ Andrew zatčen britskou policií kvůli podezření ze zneužití veřejné funkce. Zveřejnění tzv. „Epsteinových spisů“ totiž odhalilo, že měl v letech 2001 až 2011 v době svého působení v pozici zmocněnce pro mezinárodní obchod poskytovat Epsteinovi citlivé informace. Po zhruba jedenácti hodinách byl propuštěn a nadále je vyšetřován na svobodě. Necelé tři měsíce poté, v květnu 2026, Eugenie veřejně oznámila těhotenství.
Podle pamětníků byl právě princ Andrew nejmilejší dítě královny Alžběty. Od dětství si uměl získat přízeň.
Bývalý vévoda z Yorku se rozhodl opět bránit a zkraje října 2026 podnikl právní kroky proti policii Thames Valley a soudu v Old Bailey pro nezákonný postup při vydávání příkazů k domovním prohlídkám. Na jejich základě policie prohledala Andrewův dům na panství Sandringham v Norfolku i jeho někdejší dům v Royal Lodge ve Windsoru.
8. října soud sice konstatoval závažné pochybení, toto rozhodnutí však neukončilo Andrewovo vyšetřování a policie si zabavené materiály, které chce při vyšetřování použít, zatím ponechala. Princezna Eugenie tedy 12. října slaví osm let manželství opět ve chvíli, kdy její otec znovu plní titulní stránky britských médií.
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Navzdory rodinným kontroverzím Eugenie vždy veřejně zdůrazňovala soudržnost rodiny. Andrew a Sarah se sice rozešli, když jí byly dva roky, a rozvedli v roce 1996, zůstali však v úzkém kontaktu a nadále spolu žili v královské rezidenci Royal Lodge. V souvislosti se svou léčbou Eugenie také zmiňuje velkou podporu své matky Sarah, která ji naučila vnímat jizvu na zádech jako „odznak odvahy“ a připomínku překážky, kterou se jí podařilo překonat.
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Britská královská rodina