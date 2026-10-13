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Princezna Eugenie ukázala ve svatební den jizvu. Osm let poté řeší jiný stín

Zuzana Stiboříková
  13:00
Princezna Eugenie (Londýn, 3. června 2022)

Princezna Eugenie (Londýn, 3. června 2022) | foto: AP

Princeznu Eugenii k oltáři dovedl otec princ Andrew (Windsor, 12. října 2018).
Princezna Eugenie coby nevěsta (Windsor, 12. října 2018)
Princ Andrew a nevěsta princezna Eugenie (Windsor, 12. října 2018)
Princezna Eugenie zvolila svatební šaty s výstřihem na zádech, přestože tam má...
84 fotografií
Když se v roce 2018 vdávala, celou Británií právě rezonovala aféra jejího otce, bývalého prince Andrewa. Osmé výročí svatby opět slaví ve stínu jeho vyšetřování a soudu s britskou policií. Na křehká bedra princezny Eugenie, která opakovaně prožívá důležité osobní události ve chvílích, kdy britská média řeší skandály její rodiny, toho není naloženo zrovna málo.

Svatební šaty a jizva po operaci

Rok 2018 rozhodně nebyl skoupý na královské události. V květnu 2018 se princ Harry ve Windsoru oženil s Meghan Markleovou a 12. října je následovala Harryho sestřenice, princezna Eugenie a její snoubenec Jack Brooksbank.

Zatímco svatba Harryho a Meghan byla koncipována jako mezinárodní a multináboženský spektákl, Eugenina svatba byla méně sledovaná a její součástí bylo i hlubší poselství. Pohled veřejnosti, který se upíná ke svatebním šatům, obvykle povrchně klouže po vzhledu nevěsty. Eugenie však vyslala vzkaz silným ženám, který šel doslova za hranice jejího oděvu. Vynechala závoj a vybrala si šaty s hlubokým výstřihem do zad.

Ten odhaloval jizvu po vážné operaci skoliózy, které se musela podrobit jako dvanáctiletá. V roce 2002 jí byla během osmihodinového zákroku provedena korekce zakřivených zad pomocí titanových tyčí zavedených po obou stranách páteře a fixačních šroubů v horní oblasti zad. Nějaký čas pak musela strávit nejprve vleže a poté na invalidním vozíku. Nadále podporuje mladé lidi se stejným onemocněním.

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Slavnost ve stínu rodinných kontroverzí

Přestože se Eugenie a Jack brali jen o pár měsíců později a na témže místě jako Harry a Meghan, média zdaleka neočekávala stejný zájem veřejnosti a BBC se rozhodla Eugeninu svatbu nevysílat v plném rozsahu. Podle dobových sdělovacích prostředků za tím stály pochybnosti o diváckém zájmu. Mladší dcera prince Andrewa a Sarah Fergusonové jednak nepřitahovala takovou pozornost a navíc osobnost jejího otce právě prožívala strmý pokles v očích veřejného mínění. Přenos svatby nakonec zajistila komerční ITV, která při něm zaznamenala zhruba 3,9 milionu diváků.

Svatba princezny Eugenie

Princezna Eugenie (Londýn, 3. června 2022)
Princeznu Eugenii k oltáři dovedl otec princ Andrew (Windsor, 12. října 2018).
Princezna Eugenie coby nevěsta (Windsor, 12. října 2018)
Princ Andrew a nevěsta princezna Eugenie (Windsor, 12. října 2018)
Princezna Eugenie zvolila svatební šaty s výstřihem na zádech, přestože tam má jizvu po operaci skoliózy, kterou prodělala ve dvanácti letech.
84 fotografií

Jméno prince Andrewa, vévody z Yorku, bylo už řadu let před tím skloňováno v souvislosti s americkým finančníkem Jeffrey Epsteinem, který byl v roce 2008 odsouzen za to, že nezletilou dívku nutil k prostituci. Už v době Eugeniných studií na Newcastle University se stupňovala kritika Andrewových kontaktů s Epsteinem a v roce 2011 pod tlakem opustil funkci britského obchodního vyslance.

Aféra nabrala nový spád v roce 2015, když Virginie Giuffreová vystoupila s obviněním, že ji v sedmnácti letech Epstein donutil k sexuálnímu styku s vévodou z Yorku. Andrew tvrzení odmítal a v roce 2018 byl sice veřejně propíraným, ale stále činným členem královské rodiny.

Princ Andrew a Virginia Giuffreová, když jí bylo 17 let. V pozadí stojí partnerka Epsteina Ghislaine Maxwellová. (13. března 2001)

Virginia Giuffreová se svou fotkou z doby, kdy ji údajně zneužil princ Andrew.

Na Eugeninu svatbu pak vrhl ještě další stín tisk, který kromě styků jejího otce řešil také finanční náklady na svatbu. Některá média pranýřovala skutečnost, že stát z peněz daňových poplatníků hradil bezpečnostní opatření na svatbě princezny, která není tzv. „pracující členkou královské rodiny“. Po studiích anglické literatury a dějin umění působila totiž Eugenie v New Yorku v internetové aukční platformě a následně v Londýně v prestižní galerii Hauser & Wirth a nevykonávala pravidelné oficiální královské povinnosti.

Rok 2019: Andrewův pád

Když Eugenie a Jack slavili v říjnu 2019 první výročí, tonoucí princ Andrew se chytal posledního stébla naděje, že zachrání svou pověst, a souhlasil s rozhovorem pro BBC Newsnight o svém vztahu s Epsteinem a obvinění Virginie Giuffreové. Jeho neotřesitelné sebevědomí a osobní šarm rozpustilého chlapce však tentokrát nezapůsobily a jeho neobratné odpovědi (například o tom, že se nepotí) se obrátily proti němu.

Princ Andrew v rozhovoru s moderátorkou Emily Maitlisovou pro BBC Newsnight

Princ Andrew klečí nad neznámou ženou, ukazují nově zveřejněné fotky Epsteinových spisů.

Do té doby byl skandál hlavně zátěží pro rodinnou reputaci, rozhovor pro BBC Newsnight znamenal konec jeho dosavadního postavení. Ihned poté mu bylo doporučeno, aby se stáhl z královských povinností. Ještě před tím, v srpnu 2019 spáchal Epstein ve vězení sebevraždu.

Ztráta titulů

Následující roky, které pro Eugenii znamenaly především narození dvou synů, byly pro královskou rodinu poznamenány dalším vyšetřováním Epsteinovy kauzy včetně jeho vazeb na světové celebrity a vlivné osobnosti. V lednu 2022 přišel princ Andrew o čestné vojenské funkce a pozice v charitativních organizacích. Ani mimosoudní vyrovnání s Virginií Giuffreovou ho nezbavilo podezření.

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V říjnu 2025 oznámil, že přestane používat titul vévody z Yorku, následně Buckinghamský palác zveřejnil rozhodnutí krále Karla III. zahájit proces odebrání jeho titulů, tedy i označení princ a oslovení Jeho královská Výsost. V současnosti používá jméno Andrew Mountbatten Windsor, jeho dcery Eugenia a Beatrice zůstávají princeznami. Virginia Giuffreová v dubnu téhož roku spáchala sebevraždu.

Peníze neznámého původu

Tisk si v minulosti vzal na paškál i Andrewovu bývalou manželku Sarah Fergusonovou a samotnou princeznu Eugenii. Investigativa se zajímala především o podezřelé finanční transakce mezi Andrewem, Sarah a lidmi kolem turecké milionářky Nebahat Isbilenové, v nichž mělo figurovat i jméno jejich dcery. I když Eugenie popřela, že by Isbilenovou znala, nemohla zabránit, aby aféry jejích rodičů měly vliv i na její veřejný obraz.

Princezna Beatrice, vévodkyně Sarah Fergusonová a princezna Eugenie (Los Angeles, 3. prosince 2009)

Vévodkyně z Yorku Sarah a princ Andrew (Ascot. 21. června 2019)

2026: Vytoužená dcera, ale i zatčení a soud

V roce 2026 se princezna Eugenie dočkala holčičky. V srpnu se jí a Jacku Brooksbankovi narodila Adelaide Elizabeth Annina. Ani během prvních měsíců tohoto těhotenství však neprožívala klidné období.

19. února 2026, tedy v den svých 66. narozenin, byl princ Andrew zatčen britskou policií kvůli podezření ze zneužití veřejné funkce. Zveřejnění tzv. „Epsteinových spisů“ totiž odhalilo, že měl v letech 2001 až 2011 v době svého působení v pozici zmocněnce pro mezinárodní obchod poskytovat Epsteinovi citlivé informace. Po zhruba jedenácti hodinách byl propuštěn a nadále je vyšetřován na svobodě. Necelé tři měsíce poté, v květnu 2026, Eugenie veřejně oznámila těhotenství.

Princ Andrew, vévoda z Yorku, královna Alžběta II. a princ Edward v roce 1964
Princ Andrew (Portsmouth, 16. září 1982)

Podle pamětníků byl právě princ Andrew nejmilejší dítě královny Alžběty. Od dětství si uměl získat přízeň.

Bývalý vévoda z Yorku se rozhodl opět bránit a zkraje října 2026 podnikl právní kroky proti policii Thames Valley a soudu v Old Bailey pro nezákonný postup při vydávání příkazů k domovním prohlídkám. Na jejich základě policie prohledala Andrewův dům na panství Sandringham v Norfolku i jeho někdejší dům v Royal Lodge ve Windsoru.

8. října soud sice konstatoval závažné pochybení, toto rozhodnutí však neukončilo Andrewovo vyšetřování a policie si zabavené materiály, které chce při vyšetřování použít, zatím ponechala. Princezna Eugenie tedy 12. října slaví osm let manželství opět ve chvíli, kdy její otec znovu plní titulní stránky britských médií.

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Navzdory rodinným kontroverzím Eugenie vždy veřejně zdůrazňovala soudržnost rodiny. Andrew a Sarah se sice rozešli, když jí byly dva roky, a rozvedli v roce 1996, zůstali však v úzkém kontaktu a nadále spolu žili v královské rezidenci Royal Lodge. V souvislosti se svou léčbou Eugenie také zmiňuje velkou podporu své matky Sarah, která ji naučila vnímat jizvu na zádech jako „odznak odvahy“ a připomínku překážky, kterou se jí podařilo překonat.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
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