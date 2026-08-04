Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Britská princezna Eugenie porodila. Miminko přišlo na svět v Portugalsku

Autor:
  19:09
Jack Brooksbank a princezna Eugenie v obrazárně Buckinghamského paláce po...

Jack Brooksbank a princezna Eugenie v obrazárně Buckinghamského paláce po oznámení zásnub (Londýn, 22. ledna 2018) | foto: AP

Princezna Eugenie a Jack Brooksbank čekají třetí dítě. Na snímku jsou jejich...
Princezna Eugenie na svatbě vévody z Westminsteru Hugha Grosvenora a Olivie...
Princezna Eugenie (Londýn, 14. září 2023)
Princezna Beatrice, vévodkyně Sarah Fergusonová a princezna Eugenie (Los...
45 fotografií
Britská princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank jsou trojnásobnými rodiči. Po dvou synech se neteř krále Karla III. dočkala dcery. Šťastnou novinu oznámila na sociálních sítích.

„S Jackem jsme tak nadšení, že můžeme oznámit narození holčičky Brooksbankové! Jsme do naší holčičky neskutečně zamilovaní,“ uvedli na Instagramu rodiče k fotce miminka.

Královský palác byl ve své gratulaci sdílnější a prozradil i některé zajímavosti. „Její královská Výsost princezna Eugenie a pan Jack Brooksbank s potěšením oznamují, že se jim v pořádku narodila dcera, která přišla na svět v pondělí 3. srpna 2026 v 18:20 v nemocnici v Lisabonu v Portugalsku. Miminko vážilo 2800 gramů. Jejich Veličenstva král a královna a další členové královské rodiny s potěšením oznámili tuto zprávu,“ stojí v prohlášení.

princesseugenie

Jack and I are so excited to announce Baby Girl Brooksbank!! We are beyond in love with our girlie.

4. srpna 2026 v 19:00, příspěvek archivován: 4. srpna 2026 v 19:22
oblíbit odpovědět uložit

Eugenie, dcera Andrewa Mountbattena Windsora a Sarah Fergusonové, je od roku 2018 vdaná za Jacka Brooksbanka. Společně už vychovávají dva syny, Augusta a Ernesta. Holčička je nyní 15. v pořadí nástupnictví na britský trůn. Předběhla králova nejmladšího bratra, prince Edwarda s rodinou i královou sestru, princeznu Annu s členy její rodiny.

Eugenie a Jack se poprvé setkali ve švýcarském lyžařském středisku Verbier, vzali se 12. října 2018 v kapli svatého Jiří ve Windsoru, svatby se zúčastnila i tehdejší královna Alžběta II.. V poslední době princezna Eugenie omezila veřejná vystoupení, mimo jiné i kvůli kontroverzím spojeným s jejím otcem Andrewem Mountbattenem Windsorem. Ten se stáhl z veřejného života a také přišel o všechny své tituly kvůli aféře a spojování s americkým miliardářem a sexuálním násilníkem Jeffreym Epsteinem.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina

12. října 2018
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Konec manželství? Herec Štěpán Benoni ukázal fotky z výletu s mladší kolegyní

Štěpán Benoni sdílel na Instagramu fotky z Šumavy, kam vyrazil s Michaelou...

Herec Štěpán Benoni (41) se pochlubil společnými fotografiemi z výletu s hereckou kolegyní Michaelou Petřekovou (28). Snímky na Instagramu okamžitě rozvířily spekulace o možné romanci. Ani jeden z...

Bianca Censori opět provokuje. V garáži pózovala architektka téměř nahá

Ani při pózování u auta se Bianca Censori nedržela zpátky. Oblékla hluboce...

Bianca Censori (31) opět vsadila na model, který toho příliš nezakrýval. Manželka rapera Kanyeho Westa (49), známého také jako Ye, nafotila v podzemní garáži sérii odvážných snímků. Před objektivem...

Po vile v Itálii další luxusní sídlo. Rolins a Nedvěd staví dům i v pražské Šárce

Dara Rolins se na Instagramu pochlubila záběrem ze stavby nové vily v pražské...

Jen co s Pavlem Nedvědem (53) téměř dokončili vysněnou vilu u italského jezera Lago Maggiore, pochlubila se Dara Rolins (53) dalším stavebním projektem. Na sociálních sítích ukázala, jak pokračuje...

Orlando Bloom už lásku netají. Se švýcarskou modelkou tráví dovolenou v Itálii

Orlando Bloom a Luisa Laemmelová tráví dovolenou v Itálii (červenec 2026)

Orlando Bloom (49) už se od rozchodu se zpěvačkou Katy Perry (41) posunul dál. Ona randí s kanadským expremiérem, on se švýcarskou modelkou. Herec zářil štěstím na dovolené v Itálii, kam vyrazil s...

Saskia Burešová slaví 80 let. Kdo byli muži jejího života a jaké je její skutečné jméno

Syn Petr se narodil v roce 1974.

Televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová patří už desítky let k nejznámějším tvářím České televize. Přestože je na obrazovkách nepřehlédnutelná už od 60. let, svůj soukromý život si vždy...

Britská princezna Eugenie porodila. Miminko přišlo na svět v Portugalsku

Jack Brooksbank a princezna Eugenie v obrazárně Buckinghamského paláce po...

Britská princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank jsou trojnásobnými rodiči. Po dvou synech se neteř krále Karla III. dočkala dcery. Šťastnou novinu oznámila na sociálních sítích.

4. srpna 2026  19:09

Nová láska? Dolly Buster se líbala s princem a provozovatelem nevěstinců

Dolly Buster a princ Marcus von Anhlat

Loni v létě přišla o manžela a před pár týdny během natáčení reality show v Thajsku zkolabovala a musela na jednotku intenzivní péče. Bývalá pornoherečka Dolly Buster (56) je z nejhoršího ale venku a...

4. srpna 2026  17:06

SuperStar se vrací po pěti letech. Vítěz získá dva miliony, moderuje Mareš

Pavol Habera, Jakub Prachař, Ewa Farna, Leoš Mareš a Calin v SuperStar (2026)

Po pětileté pauze se na televizní obrazovky vrací pěvecká soutěž SuperStar. Nová řada odstartuje 2. září na Nově a Markíze. V porotě zasednou Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin,...

4. srpna 2026  16:27

Lela Vémola už není blondýnka. Nová kapitola, oznámila a ukázala proměnu

Lela Ceterová v lázních (březen 2026)

Influencerka a bývalá playmate Lela Vémola se po rozchodu s manželem a otcem svých dětí Karlosem Vémolou rozhodla pro další změnu. Novou kapitolu života ohlásila novými fotkami, kde ukázala svou...

4. srpna 2026  12:59

Slavný kuchař Jaroslav Sapík prodělal sepsi. Bál jsem se nejhoršího, přiznal

Jaroslav Sapík

Známý šéfkuchař Jaroslav Sapík, který vařil českým prezidentům i papeži Janu Pavlu II., prožil nejtěžší okamžiky svého života. Osmnáct dní ležel v kritickém stavu na anesteziologicko-resuscitačním...

4. srpna 2026  12:04

Veselá Charlotte i znudění bratři. William a Kate vzali děti na Hry Commonwealthu

Princezna Charlotte, princ Edward, princ George a princ Louis v Glasgowě na...

Princ William (44) a princezna Kate (44) vyrazili na Hry Commonwealthu v Glasgowě i se všemi třemi dětmi. O víkendu usedli v hledišti společně s princem Georgem (13), princeznou Charlotte (11) a...

4. srpna 2026  11:04

DJ Roxtar ukázal fotky s těhotnou manželkou. Prozradili i pohlaví miminka

Dominik Turza alias DJ Roxtar a jeho manželka Simona (srpen 2026)

Dominik Turza, alias DJ Roxtar, a jeho manželka Simona se za pár týdnů stanou rodiči. V září očekávají narození prvního potomka. Na sociálních sítích nyní ukázali fotky s těhotenským bříškem.

4. srpna 2026  10:02

Padesátnice Longoria předvedla figuru v bikinách. Na pláži ukázala skvělou formu

Eva Longoria se během horkého dne také zchladila v moři. Herečka letos v březnu...

Herečka Eva Longoria (51) si užívá léto ve španělské Marbelle. Hvězda seriálu Zoufalé manželky vyrazila k moři v červených bikinách a ukázala, že ani po padesátce rozhodně nezpomaluje.

4. srpna 2026

Emma Smetana a Jordan Haj svoje dcery do kina „propašovali“ v utajení

Jordan Haj, Emma Smetana a jejich dcery Lennon a Ariel (25. února 2026)

Nervy mají ze železa. Pozvánka na premiéru čtvrtého dílu Spidermana zvala diváky do sálu na šestou hodinu, ale Emma Smetana s Jordanem Hajem si nakráčeli do kina pár minut poté. „Nikdy nic nezačíná...

4. srpna 2026

Jak dnes vypadá vdova po Elvisovi? Priscilla v 81 letech sází na výrazný make-up

Priscilla Presleyová na společenské akci Night of Lifestyle Remus vsadila na...

Priscilla Presleyová (81) se po několika měsících objevila na společenské akci. Bývalá manželka Elvise Presleyho na Mallorce vsadila na výrazně červený model, který doplnila rudou rtěnkou a velmi...

4. srpna 2026

Trvalo mi rok, než jsem se znovu postavila na vlastní nohy. Petra Janů o zpěvu i životě

Premium
Její cesta k rocku začala dost nečekaně. „Jednou můj muž Michal někde u...

Její cesta k rocku začala nečekaně. „Jednou můj muž u benzinky potkal textaře Zdeňka Rytíře. Postěžoval si mu: ‚Prosím tě, mám doma zpěvačku, která mě furt otravuje, že chce být slavná – a já nevím,...

3. srpna 2026

Světový sexsymbol? Nikdy mi to nebylo příjemné, vzpomíná Pamela Andersonová

Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)

Herečka Pamela Andersonová (59) při představování nového filmu Alma promluvila nejen o své náročné roli, ale také o odvrácené stránce slávy. Přiznala, že ani bohatství nemusí člověku přinést štěstí,...

3. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.