Britská princezna Eugenie porodila. Miminko přišlo na svět v Portugalsku

„S Jackem jsme tak nadšení, že můžeme oznámit narození holčičky Brooksbankové! Jsme do naší holčičky neskutečně zamilovaní,“ uvedli na Instagramu rodiče k fotce miminka.
Královský palác byl ve své gratulaci sdílnější a prozradil i některé zajímavosti. „Její královská Výsost princezna Eugenie a pan Jack Brooksbank s potěšením oznamují, že se jim v pořádku narodila dcera, která přišla na svět v pondělí 3. srpna 2026 v 18:20 v nemocnici v Lisabonu v Portugalsku. Miminko vážilo 2800 gramů. Jejich Veličenstva král a královna a další členové královské rodiny s potěšením oznámili tuto zprávu,“ stojí v prohlášení.
Eugenie, dcera Andrewa Mountbattena Windsora a Sarah Fergusonové, je od roku 2018 vdaná za Jacka Brooksbanka. Společně už vychovávají dva syny, Augusta a Ernesta. Holčička je nyní 15. v pořadí nástupnictví na britský trůn. Předběhla králova nejmladšího bratra, prince Edwarda s rodinou i královou sestru, princeznu Annu s členy její rodiny.
Eugenie a Jack se poprvé setkali ve švýcarském lyžařském středisku Verbier, vzali se 12. října 2018 v kapli svatého Jiří ve Windsoru, svatby se zúčastnila i tehdejší královna Alžběta II.. V poslední době princezna Eugenie omezila veřejná vystoupení, mimo jiné i kvůli kontroverzím spojeným s jejím otcem Andrewem Mountbattenem Windsorem. Ten se stáhl z veřejného života a také přišel o všechny své tituly kvůli aféře a spojování s americkým miliardářem a sexuálním násilníkem Jeffreym Epsteinem.
SPECIÁL
Britská královská rodina
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12. října 2018