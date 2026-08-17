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Princezna Eugenie ukázala dceru a prozradila její jména. Uctila i královnu

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  17:14
Princezna Eugenie a královna Alžběta II. (Windsor, 18. dubna 2019)

Princezna Eugenie a královna Alžběta II. (Windsor, 18. dubna 2019) | foto: Reuters

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Princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank se před dvěma týdny stali trojnásobnými rodiči. PO dvou synech mají dceru. Nyní neteř britského krále Karle III. prozradila jméno holčičky.

„Před dvěma týdny jsme přivítali na svět naši holčičku. A od té doby jsme prožili ten nejvýjimečnější, nejpříjemnější a nejláskavější čas. Jsme moc rádi, že se s vámi můžeme podělit o Adelaide Elizabeth Anninu Brooksbankovou,“ napsala princezna Eugenie k fotce miminka na Instagramu.

„Pojmenována byla po třech lidech, které milujeme a obdivujeme v minulosti i současnosti, včetně její prababičky, kterou máme stále v srdci. Její jméno je součástí anglické a portugalské historie, dvou míst, která milujeme a nazýváme jim domovem. Augie a Ernie jsou už teď ti nejlepší starší bratři,“ dodala.

princesseugenie

2 weeks ago today we welcomed our girl to the world. And since then we've had the most special, cosy and love-filled time.

We are so happy to share Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. Named after three people we love and admire past and present, including her Great-Grandmother who we hold close in our hearts. Her name is part of English and Portuguese history, two places we love and call home.

Augie and Ernie are already the best big brothers.

17. srpna 2026 v 17:02, příspěvek archivován: 17. srpna 2026 v 17:18
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Princezna Eugenie porodila dceru 3. srpna 2026 v Lisabonu v Portugalsku, kde nyní žije s manželem Jackem a dvěma syny Augustem a Ernestem.

Dcera Andrewa Mountbattena Windsora (bývalého prince) a Sarah Fergusonové, je od roku 2018 vdaná za Jacka Brooksbanka. Holčička je nyní 15. v pořadí nástupnictví na britský trůn. Předběhla králova nejmladšího bratra, prince Edwarda s rodinou i královou sestru, princeznu Annu s členy její rodiny.

Oficiální snímek královské svatby princezny Eugenie a Jacka Brooksbanka

Eugenie a Jack se poprvé setkali ve švýcarském lyžařském středisku Verbier, vzali se 12. října 2018 v kapli svatého Jiří ve Windsoru, svatby se zúčastnila i tehdejší královna Alžběta II..

V poslední době princezna Eugenie omezila veřejná vystoupení, mimo jiné i kvůli kontroverzím spojeným s jejím otcem Andrewem Mountbattenem Windsorem. Ten se stáhl z veřejného života a také přišel o všechny své tituly kvůli aféře a spojování s americkým miliardářem a sexuálním násilníkem Jeffreym Epsteinem.

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