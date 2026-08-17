Princezna Eugenie ukázala dceru a prozradila její jména. Uctila i královnu

„Před dvěma týdny jsme přivítali na svět naši holčičku. A od té doby jsme prožili ten nejvýjimečnější, nejpříjemnější a nejláskavější čas. Jsme moc rádi, že se s vámi můžeme podělit o Adelaide Elizabeth Anninu Brooksbankovou,“ napsala princezna Eugenie k fotce miminka na Instagramu.
„Pojmenována byla po třech lidech, které milujeme a obdivujeme v minulosti i současnosti, včetně její prababičky, kterou máme stále v srdci. Její jméno je součástí anglické a portugalské historie, dvou míst, která milujeme a nazýváme jim domovem. Augie a Ernie jsou už teď ti nejlepší starší bratři,“ dodala.
Princezna Eugenie porodila dceru 3. srpna 2026 v Lisabonu v Portugalsku, kde nyní žije s manželem Jackem a dvěma syny Augustem a Ernestem.
Dcera Andrewa Mountbattena Windsora (bývalého prince) a Sarah Fergusonové, je od roku 2018 vdaná za Jacka Brooksbanka. Holčička je nyní 15. v pořadí nástupnictví na britský trůn. Předběhla králova nejmladšího bratra, prince Edwarda s rodinou i královou sestru, princeznu Annu s členy její rodiny.
Eugenie a Jack se poprvé setkali ve švýcarském lyžařském středisku Verbier, vzali se 12. října 2018 v kapli svatého Jiří ve Windsoru, svatby se zúčastnila i tehdejší královna Alžběta II..
V poslední době princezna Eugenie omezila veřejná vystoupení, mimo jiné i kvůli kontroverzím spojeným s jejím otcem Andrewem Mountbattenem Windsorem. Ten se stáhl z veřejného života a také přišel o všechny své tituly kvůli aféře a spojování s americkým miliardářem a sexuálním násilníkem Jeffreym Epsteinem.
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