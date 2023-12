Kvůli kritice veřejnosti jsem měla problémy s jídlem, říká princezna Eugenie

Jedním z témat podcastu Table Manners bylo, jak princezna jako členka královské rodiny snáší kritiku na svou osobu. „Myslím, že to určitě způsobilo několik problémů kolem jídla. Pokud jde o můj vztah k jídlu nebo můj vztah k tomu, že musím nějak vypadat. Vždycky se objevovaly komentáře jako ‚není hezky oblečená‘ nebo ‚vypadala tam hrozně‘,“ řekla princezna.

„Myslím, že si tím projde každý, kdo je na očích veřejnosti. V naší rodině to na nás doléhá v tom věku kolem třinácti let, kdy máš třeba blbý účes nebo jsi trochu baculatá a všichni kluci tě šikanují“ dodala.

Princezna Eugenie žije v současnosti v Portugalsku s manželem Jackem Brooksbankem a dvěma syny – dvouletým Augustem a půlročním Ernestem.

„Proto je Portugalsko můj sen, protože můžu jít do supermarketu ve cvičebním úboru, s drdolem na hlavě a nevadí mi to. Nikomu to nevadí,“ pokračovala.

Princezna se nyní věnuje převážně svému vlastnímu podcastu s názvem Floodlight, který upozorňuje na problematiku moderního otroctví. Sama se o tom šířeji dozvěděla na návštěvě Indie, když jí bylo dvacet jedna let.

„Někdo může být zotročen ve vašem místním nehtovém studiu nebo v myčce aut nebo ve stavebnictví a podobně. Není to něco na odlehlých místech, kam byste možná nešli. Může se to stát do míle od místa, kde žijete ve Spojeném království, a kolem vás,“ upozorňuje.

