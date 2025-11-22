Vosková figurína Diany budí rozpaky, výrazem prý připomíná Thatcherovou

Přesně třicet let poté, co princezna Diana pronesla v rozhovoru pro BBC slavný výrok o třech osobách v manželství, odhalili v pařížském muzeu Grévin její novou voskovou figurínu v proslulých „šatech pomsty“. U veřejnosti ale figurína budí rozpaky. Podle některých má obličej Margaret Tatcherové a figuru Samanthy Fox.
Vosková figurína princezny Diany v pařížském muzeu Grévin.

foto: Reuters

V černé krátké róbě zazářila v roce 1996. Vžil se pro ni název „šaty pomsty“.
Listopad 2009. Margaret Thatcherová u svého portrétu v Downing Street
Samantha Fox
Muzeum zvolilo k odhalení sochy princezny Diany datum 20. listopadu, tedy výročí Dianina rozhovoru s Martinem Bashirem. Tohle interview v roce 1995 otřáslo Spojeným královstvím a značnou částí světa. Mluvčí muzea uvedl, že šaty představují „silný obraz sebevědomé ženskosti“.

Jde o černé večerní šaty návrhářky Christiny Stambolianové, které Diana oblékla v červnu 1994 na večírku v londýnské Serpentine Gallery – krátce poté, co tehdejší princ Charles přiznal nevěru.

Sexy, průhledné i s rozparkem. Šaty pomsty zvedají slavným ženám sebevědomí

Právě v rozhovoru, který se stal symbolickým milníkem, Diana o své sokyni, dnešní královně Kamile, řekla: „Byli jsme v tom manželství tři, takže to bylo trochu přecpané.“

„Tento odvážný vzhled, který porušoval konvence britské monarchie, byl nazván jako šaty pomsty. Byl vysvětlován jako akt znovunabytí vlastní síly, obraz sebevědomé ženskosti, obnovené jistoty a symbol odolnosti,“ uvedl mluvčí muzea. Podle něj Diana zůstává významnou postavou globální popkultury, oslavovanou pro svůj styl, lidskost a nezávislost.

Vosková figurína vznikla v dílnách muzea a vytvořil ji sochař Laurent Mallamaci. Diana má v muzeu místo v módní sekci, poblíž dalších ikon, včetně Jeana-Paula Gaultiera.

Reakce na internetu ale nejsou k figuríně lichotivé. Kritizují její tvrdý výraz, příliš velké poprsí i divně udělanou pravou ruku. „Proč se usmívá a mračí zároveň? Proč to vypadá, jako by se držela za hruď?“ zní jeden z komentářů na platformě Reddit.

„To jí vůbec nepodobá. Má obličej Margaret Thatcherové a postavu Samanthy Fox,“ napsal další. Jiní ji přirovnávají k Davidu Bowiemu nebo Glenn Close.

