Britská princezna Diana zůstává ikonou i více než čtvrtstoletí po smrti

Ve svém životě prolomila Diana několik tabu. Dokázala veřejně mluvit o své depresi a pokusech o sebevraždu, čímž způsobila, že mentální nemoc už není ani v Británii tabu. Podáním ruky nemocnému pacientovi s AIDS zabránila fámám, že se tato nemoc šíří pouhým dotykem.

Rozuměla lidem v zoufalé životní situaci a snažila se jim pomoci. Mimo jiné vedla kampaně za zákaz protipěchotních min a připisuje se jí podíl na vzniku smlouvy o mezinárodním zákazu používání těchto min. Dodnes zůstává jednou z nejpopulárnějších postav britské královské rodiny a má vliv na mladší generace jejích členů.

Mladé aristokratce Dianě bylo pouhých dvacet let, když se v červenci 1981 provdala za Charlese, který byl o dvanáct let starší. Pohádkovou svatbu učitelky v mateřské škole s následníkem trůnu v katedrále svatého Pavla sledovalo 750 milionů lidí. Pohádka však neměla dlouhého trvání, pár se brzy odcizil. A britské bulvární deníky si patřičně vychutnaly rozpad tohoto manželství, které skočilo rozvodem v roce 1996. Princ Charles po celou dobu udržoval styky s Camillou, které Diana přezdívala „rotvajler.“ Nakonec se s ní v roce 2005 oženil. Camilla patřila k lidem blízkým zesnulé královně Alžbětě II.

Otevřenost Diany a její politicky nekorektní věty typu „v manželství s Charlesem jsme byli celou dobu tři, takže tam bylo docela narváno“, působily na královském dvoře hotové zemětřesení.

Princezna Diana a královna Alžběta II. (Londýn, 4. srpna 1987).

V bestselleru Diana: její pravdivý příběh například detailně popsala, jak byla osamělá, jak se pokoušela o sebevraždu a také si řezala ruce žiletkami, jak trpěla bulimií a nevěděla, jak ji léčit, a jak se jednou, zoufalá z Charlesových věčných odchodů a těhotná, vrhla před zraky královny ze schodů. Tato kniha novináře a životopisce Andrewa Mortona se prodává i tři desítky let po svém prvním skandálním vydání, ve kterém Diana v roce 1992 poprvé v tisícileté historii královského majestátu podala detailní informace o jeho odvrácených stránkách.

Přerod Diany z mladičké dívenky z aristokratické rodiny ve fascinující, zralou a globálně prospěšnou ikonu sledoval celý svět, její otevřenost ovlivnila postoj běžných Britů ke královské rodině a přispěla i ke změně monarchie jako takové. V roce 1993 vydala královna Alžběta II. prohlášení, že ona a princ Charles budou platit daně a že dalším několika členům královské rodiny se od toho roku přestane vyplácet pravidelná renta.

Princ Harry, řecký král Constantine, princezna Diana, Lady Susan Hussey, princ William, princezna Alexandra, vévodkyně z Westminsteru Natalia Grosvenorová, princ Charles, Lord Romsey a královna Alžběta II. (Windsor, 9. března 1997)

Po rozvodu Diany a Charlese byli synové William a Harry předáni do střídavé péče. V létě roku 1997 se v tisku objevily první zmínky o vztahu Diany s egyptským milionářem Dodim Al Fayedem. Právě s ním seděla na konci srpna v Paříži v černém mercedesu, jehož řidič se snažil uniknout dotěrným fotografům. Pozdější vyšetřování ukázalo, že byl podnapilý, jel příliš rychle a ztratil kontrolu nad řízením. Ve veliké rychlosti narazil do mostního pilíře. Řidič a Dodi Al Fayed zemřeli okamžitě, princezna později po převozu do nemocnice.

Smrt zastihla Dianu na vrcholu sil a ve stejném věku 36 let jako americkou herečku Marilyn Monroe. Před Kensingtonským palácem byly položeny miliony květin, ulice Londýna zaplnily v den jejího pohřbu nesmírné davy lidí a její blízký přítel, zpěvák Elton John, zpíval píseň Svíce ve větru s upraveným textem, kterou původně věnoval právě Marilyn.

Princ William, princ Harry a princ Charles u záplavy květin před Kensingtonským palácem na počest zesnulé princezny Diany (Londýn, 5. září 1997)

Diana po rozvodu s Charlesem oficiálně přestala patřit do královské rodiny, královna Alžběta II. tedy po její smrti odmítala princezně projevit pocty, které by jí náležely, pokud by tam ještě patřila. To však Britové, truchlící nad smrtí mimořádně oblíbené princezny, nelibě nesli a královna nakonec ustoupila. Zesnulé princezně vzdala hold v televizním projevu a také se veřejně uklonila před její rakví.

Několikaleté vyšetřování nehody jednoznačně neprokázalo cizí zavinění, milovníci konspiračních teorií však mají na věc jiný názor. Příběh Diany se stal námětem řady literárních i filmových děl, v nedávné době jej působivě zachytil oceněný britský seriál Koruna (The Crown) z produkce streamovací platformy Netflix.

Mediální pozornost, která nakonec stála Dianu život, byla „nekorektní“ víckrát. Předloni v květnu se britská televizní stanice BBC omluvila za způsob, jakým si v roce 1995 zajistila rozhovor s princeznou, v němž poprvé odhalila podrobnosti ze svého rozpadajícího se manželství s Charlesem. Podle nezávislého vyšetřování použil novinář Martin Bashir podvodné jednání včetně lží a padělaných dokumentů. Starší z Dianiných synů princ William v reakci uvedl, že tehdejší selhání BBC výrazně přispělo ke „strachu, paranoii a izolaci“ jeho matky.