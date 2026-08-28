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Celou pravdu o Dianině smrti se zřejmě nedozvíme. Bílý fiat se nikdy nenašel

Zuzana Stiboříková
  7:00
Princezna Diana a její přítel Dodi zahynuli před 29 lety při autonehodě. Ačkoli byla většina konspiračních teorií vyvrácena, ve veřejnosti stále rezonují. Například otázky kolem bílého fiatu nikdy nebyly zodpovězeny.

Princezna Diana a její přítel Dodi zahynuli před 29 lety při autonehodě. Ačkoli byla většina konspiračních teorií vyvrácena, ve veřejnosti stále rezonují. Například otázky kolem bílého fiatu nikdy nebyly zodpovězeny. | foto: AP

Princezna Diana a její přítel Dodi zahynuli před 29 lety při autonehodě. Ačkoli byla většina konspiračních teorií vyvrácena, ve veřejnosti stále rezonují. Například otázky kolem bílého fiatu nikdy nebyly zodpovězeny.
Princezna Diana a její přítel Dodi zahynuli před 29 lety při autonehodě. Ačkoli byla většina konspiračních teorií vyvrácena, ve veřejnosti stále rezonují. Například otázky kolem bílého fiatu nikdy nebyly zodpovězeny.
Princezna Diana a její přítel Dodi zahynuli před 29 lety při autonehodě. Ačkoli byla většina konspiračních teorií vyvrácena, ve veřejnosti stále rezonují. Například otázky kolem bílého fiatu nikdy nebyly zodpovězeny.
Princezna Diana a její přítel Dodi zahynuli před 29 lety při autonehodě. Ačkoli byla většina konspiračních teorií vyvrácena, ve veřejnosti stále rezonují. Například otázky kolem bílého fiatu nikdy nebyly zodpovězeny.
48 fotografií
Diana, princezna z Walesu, zemřela 31. srpna 1997, tedy přesně před 29 lety. Ačkoli vyšetřování uzavřelo smrtelnou tragédii jako nehodu, konspirační teorie jsou stále živé. Kam zmizel bílý fiat, který měl do Dianina mercedesu před nehodou narazit, a proč francouzský paparazzi zemřel tak strašnou smrtí?

Jaká byla příčina smrti princezny Diany?

Je ráno 31. srpna 1997, Británie se probouzí a jen málokdo zatím tuší, že došlo k tragédii, která otřese monarchií. Diana, princezna z Walesu a bývalá manželka následníka trůnu, zahynula ve čtyři hodiny ráno po autonehodě v Paříži. Mercedes pronásledovaný paparazzi narazil ve vysoké rychlosti do jednoho z pilířů v tunelu Alma. Zahynul i její přítel Emad El-Din Mohamed Abdel Moneim Fayed, zvaný Dodi, a bezpečnostní manažer hotelu Henri Paul, který auto řídil. Nehodu přežil pouze osobní strážce Trevor Rees-Jones.

Vážně zraněná princezna byla dopravena do nemocnice Pitié-Salpêtrière, kde zemřela na vnitřní krvácení v důsledku poranění hrudníku. Nehodu následně prověřila dvě rozsáhlá oficiální vyšetřování – francouzské v letech 1997 až 1999 a britská Operation Paget v letech 2004 až 2006 zaměřená na přehodnocení konspiračních teorií. Navazovalo samostatné britské soudní šetření ukončené verdiktem poroty v roce 2008.

Závěry vyšetřování:

  • Oficiálními příčinami nehody jsou přítomnost alkoholu u řidiče, vysoká rychlost a „hrubě nedbalá“ jízda Henriho Paula i fotografů.
  • Nepotvrdily se důkazy o úmyslném atentátu ani o tom, že by jiné vozidlo mercedes cíleně vytlačilo do pilíře.
  • Diana, Dodi ani Henri Paul neměli zapnuté bezpečnostní pásy, což přispělo k rozsahu zranění.

Další teorie:

  • Krátce po nehodě se objevila také teorie, že Henriho Paula mohl oslnit blesk fotoaparátu. Právník rodiny Al-Fayedových tehdy tvrdil, že to ukazují fotografie pořízené před havárií. Nebylo však prokázáno, že záblesk způsobil ztrátu kontroly nad vozem.
  • Podle francouzského novináře Jean-Michel Caradec’ha mohl k nehodě přispět i špatný technický stav auta, které už jednou havarovalo a ve vyšší rychlosti bylo nestabilní a „plavalo“.
  • Stále existují konspirační teorie o zapojení britských tajných služeb a navždy ztraceném bílém fiatu.

Princezna je mrtvá, ať žijí konspirační teorie

Navzdory několika vyšetřováním zůstávají u smrti oblíbené princezny, jejího přítele a řidiče automobilu otazníky, které jsou živnou půdou pro lidskou představivost. Kromě senzacechtivé části veřejnosti je léta živil hlavně Dodiho otec Mohamed Al-Fayed.

Egyptský miliardáře a vlivný podnikatel tvrdil, že autonehodu v Paříži měla na svědomí britská tajná služba MI6. Jeho přesvědčení šlo tak daleko, že opakovaně zpochybňoval závěry francouzského i britského vyšetřování a podnikal právní kroky ve snaze dosáhnout dalšího prověřování.

Princezna Diana (Leicester, 27. května 1997)
Během vyšetřování vedeného lordem Scottem Bakerem byly zveřejněny snímky těsně před nehodou 31. 8. 1997. Na snímku princezna Diana (vzadu vlevo), Dodi Fayed (vzadu vpravo), jejich osobní strážce Trevor Rees-Jones (vpředu vlevo) a řidič Henri Paul.
Auto, v němž při nehodě zemřeli řidič, Dodi Al Fayed a princezna Diana utrpěla smrtelná zranění (Paříž, 31. srpna 1997).
Vrak mercedesu, ve kterém zemřela princezna Diana.
Policie u nemocnice Pitie-Salpetriere, kam převezli princeznu Dianu po autonehodě (Paříž, 31. srpna 1997).
48 fotografií

Bílý fiat zmizel jako dým

Mezi tak zvaná „bílá místa“ patří i rozsáhlé, ale neúspěšné, pátrání po bílém autě značky Fiat Uno, který se s mercedesem prokazatelně střetl těsně před nehodou. Na vraku vozidla byly nalezeny stopy dalšího nárazu a bílého laku. Podrobnějším rozborem bylo zjištěno, že se jednalo o Fiat Uno vyrobený přibližně mezi lety 1983–1989. Dobové zprávy Washington Postu se také zmiňovaly o bílém fiatu vyjíždějícím po havárii z tunelu. Francouzská policie sice prověřovala tisíce vozů tohoto typu, konkrétní fiat ani jeho řidič však nikdy nebyli spolehlivě identifikováni.

Smutné pravidlo: při výročích smrti lady Diany ožívají konspirační teorie

Dvě hlavní teorie: Bílý fiat vlastnil i francouzský paparazzi

Kontakt mercedesu s bílým Fiatem Uno v osudnou noc je nezpochybnitelný, neznamená to však, že musel být příčinou nehody. Není také vyloučeno, že Henri Paul při své zběsilé jízdě „škrtl“ o jiné auto nebo došlo ke srážce s fiatem až poté, co Paul ztratil kontrolu nad řízením. Majitel fiatu tak mohl být především důležitým svědkem.

V síti vyšetřovatelů uvízly především dva vozy. Bílý fiat, který narychlo změnil barvu, a vůz, který patřil známému francouzskému bulvárnímu fotografovi. Na toho padlo podezření, že je do smrti princezny přímo zapojen.

Policie zkoumá motocykl patřící novináři, jenž pronásledoval princeznu Dianu (Paříž, 31. srpna 1997).

Vrak mercedesu, ve kterém zemřela princezna Diana.

1 Změna barvy a podezření z ničení důkazů

Pozornosti francouzských vyšetřovatelů neušel zejména bílý Fiat Uno mladého pracovníka ostrahy Le Van Thanha. Ten měl auto v době havárie přelakovat na červeno. Zda se tak stalo před Dianinou nehodou, nebo až po ní, zůstalo sporné. Při následném britském šetření jej podle fotografií identifikovali i svědkové, které bílý fiat v tunelu míjel. Mimo jiné i podle rotvajlera, kterého Le Van Thanh běžně v autě vozil.

Francouzští experti Le Van Thanhův fiat vyloučili, protože na něm nenašli odpovídající stopy kolize. Pozdější britské posouzení však dostupné fyzické důkazy nepovažovalo za natolik průkazné, aby bylo možné konkrétní vůz definitivně potvrdit či vyloučit.

2 James Andanson – lovec v pasti

Totožnost dalšího majitele bílého fiatu, který uvázl v hledáčku vyšetřovatelů, však zadala zastáncům konspiračních teorií mnohem dráždivější podnět k fantaziím. Byl jím totiž francouzský bulvární fotograf James Andanson, vlastním jménem Jean-Paul Christian Andanson, který patřil mezi lovce senzací kolem „lady Di“ a fotografoval ji s Dodim už v průběhu léta v jižní Francii. To z něj učinilo ideální postavu pro divoké spekulace Mohameda Al-Fayeda, který jej vinil z toho, že byl napojen na tajné služby a mohl v tunelu úmyslně vyvolat havárii.

Princezna Diana na titulních stranách britských novin po rozhovoru v pořadu Panorama (21. listopadu 1995)

Miliardář Mohamed Al-Fayed s hotelovým personálem řetězce Ritz v Paříži (27. června 2016)

Andansonův fiat sice nebylo možné absolutně vyloučit pouze na základě analýzy laku, ale celkový soubor důkazů vedl vyšetřovatele k závěru, že jeho účast není podložena. Andanson tvrdil, že noc trávil doma v Lignières a až kolem čtvrté ráno vyrazil směrem k Paříži, na letiště Orly. To doložil mýtnými lístky a údaji o platbách kartou. Nikdo z fotografů ho u hotelu Ritz neviděl a nebyl nalezen ani na záběrech z kamer.

Nejdramatičtější částí teorie o Andansonově účasti na nehodě je její tragické vyústění v roce 2000, kdy fotograf uhořel zaživa ve svém autě.

Spojení s Dianou prodává i po smrti

Andanson žil z mediálního zájmu o soukromí princezny. Po její smrti se sám stal předmětem zájmu bulvárních médií a stejně jako Diana živí titulky i nadále. Kolem postavy Jamese Andansona vzniklo několik otazníků:

  • Pochybnosti ohledně účasti na nehodě údajně živil i sám Andanson, když podle svědectví známých tvrdil, že u nehody byl a fotografoval ji. Vyšetřovatelé toto tvrzení však nepovažovali za důkaz a spíše svědčí proti spikleneckým teoriím. Pokud by byl účasten konspirace, sotva by použil vlastní auto a ještě se tím chlubil přátelům.
  • Několik týdnů po Andansonově smrti došlo k ozbrojené loupeži v pařížských kancelářích SIPA Press, kde pracoval, a byly odcizeny fotografie i elektronika. Nic z toho však nemělo patřit Andansonovi.
  • Objevily se i spekulace, že byl zavražděn a podle informací bulvárních médií měl mít na spánku otvor, který vypadal jako střelné zranění. To však zpochybnila pitva i závěry znalců, podle nichž byl v době požáru na živu, bez známek násilí, nakoupil větší množství benzínu a doma zůstaly osobní věci, které s sebou běžně nosil.

Smrt Jamese Andansona byla uzavřena jako sebevražda a nenašly se důkazy, které by svědčily pro vraždu. Ačkoli nezanechal dopis na rozloučenou, jeho rodina verzi sebevraždy přijala, protože se touto myšlenkou delší dobu zabýval a před smrtí žádal, aby byly jeho tantiémy převedeny na manželku.

Manžel pro mě plánuje autonehodu, napsala princezna Diana rok před smrtí

Vyšetřování konspirací skončilo v roce 2006

Někdejší šéf londýnské policie (Metropolitan Police) John Stevens strávil tři roky důsledným pátráním po příčinách nehody, při němž vyslechl stovky lidí. Jeho cílem bylo prověřit právě konspirační teorie, které označovaly smrt Diany a Dodiho za plánovaný atentát.

Závěrečná zpráva lorda Stevense potvrdila všechny dosavadní závěry, že příčinou nehody je pravděpodobně rychlost vozu a požití alkoholu na straně řidiče. Britská rekonstrukce dospěla k závěru, že Henri Paul začal nad mercedesem ztrácet kontrolu ještě před kontaktem s fiatem. Podle polohy nalezených úlomků navíc došlo ke kontaktu mercedesu s fiatem už před vjezdem do tunelu.

Zpráva potvrdila i výsledky vyšetřování ohledně smrti Jean-Paula Andensona.

Sir John Stevens, bývalý šéf britské Metropolitní policie, na tiskové konferenci 14. prosince 2006 u příležitosti zveřejnění své zprávy o smrti Diany, princezny z Walesu, v Paříži v roce 1997.

Stevens tak popřel veškeré spekulace, včetně spojení havárie s britskými tajnými službami. „Nyní si můžeme být jisti, že tato tvrzení jsou neopodstatněná a nezakládají se na pravdě,“ uvedl na tiskové konferenci v prosinci 2006 s tím, že „v případu dál zůstávají některé věci, které nikdy nebudeme schopní definitivně objasnit“.

Navzdory rozsáhlým vyšetřováním smrti princezny Diany se pravidelně objevují nové konspirační teorie. Například v roce 2013 britská policie prověřovala tvrzení, že se na její smrti mohli podílet příslušníci elitní jednotky SAS.

Účast paparazzi však nezůstala pouze morální kulisou tragédie. Britská porota v roce 2008 shledala vinu na straně „nedbalé jízdy“ Henriho Paula i fotografů.

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Diana, princezna z Walesu, zemřela 31. srpna 1997, tedy přesně před 29 lety. Ačkoli vyšetřování uzavřelo smrtelnou tragédii jako nehodu, konspirační teorie jsou stále živé. Kam zmizel bílý fiat,...

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