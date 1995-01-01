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Princezna Diana byla milující matkou a ikonou soucitu, zbožňovaly ji zástupy lidí po celém světě. Žila ale v nešťastném manželství bez lásky. První manželka krále Karla III., které by 1. července bylo 65 let, se díky svému stylu a charismatu stala nejfotografovanější ženou světa.
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Charles Spencer, princezna Diana a jejich matka Frances Shand Kyddová na archivním snímku.
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Lady Diana Spencerová pracovala na částečný úvazek coby učitelka v mateřské školce v londýnské oblasti Pimlico.
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Její přerod z mladičké, nepříliš vzdělané dívenky z aristokratické rodiny ve fascinující, zralou a globálně prospěšnou ikonu sledoval celý svět.
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Původně se princ Charles dvořil Dianině starší sestře. Nakonec se ovšem rozhodl pro ni.
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Britský princ si chůvu, vychovatelku a učitelku v mateřské škole vzal za manželku 29. července 1981.
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O rok později se ji narodil syn William. Na snímku z června 1982 novopečená maminka odchází z londýnské porodnice.
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Princezna Diana se stala hned oblíbenou i na zahraničních cestách, kde častokrát zastínila svého chotě. Na snímku z roku 1983 je na návštěvě Austrálie.
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Královna matka, královna Alžběta II., princezna Diana, princ Charles a jejich synové William a Harry na křtu mladšího z princů.
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Přestože zpočátku to vypadalo na opravdovou pohádku, manželství Charlese a Diany patřilo mezi nejnešťastnější v královské rodině.
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Později princezna v bestselleru Diana: její pravdivý příběh například detailně popsala, jak byla osamělá.
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Pokoušela se o sebevraždu a také si řezala ruce žiletkami, trpěla bulimií a nevěděla, jak ji léčit.
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Přiznala také, že se jednou, zoufalá z Charlesových věčných odchodů a těhotná, vrhla před zraky královny ze schodů.
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Dianu lidé milovali i kvůli její bezprostřednosti. Například neměla problém zúčastnit se sportovního dne na škole ve Wetherby, kam chodil princ William, a běžela s ostatními maminkami.
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Diana ve svém životě prolomila několik tabu. Dokázala veřejně mluvit o své depresi a pokusech o sebevraždu, čímž dokázala, že mentální nemoc už není ani v Británii tabu.
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Podáním ruky nemocnému pacientovi AIDS zabránila fámám, že se tato nemoc šíří pouhým dotykem. Na snímku z roku 1991 je Wayne Taylor umírající na AIDS a princezna Diana v kanadském hospici Casey House AIDS.
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Diana dodnes zůstává jednou z nejpopulárnějších postav britské královské rodiny a má vliv na mladší generace jejích členů.
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Opuštěná princezna Diana před Tádž Mahalem v roce 1992, kdy její problémy s Charlesem vrcholily.
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Princ Charles, princezna Diana, princ Harry a princ William během dovolené v Trescu v létě 1989.
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Dianina otevřenost ovlivnila i postoj běžných Britů ke královské rodině a přispěla i ke změně monarchie jako takové.
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V roce 1993 vydala královna Alžběta II. prohlášení, že ona a princ Charles budou platit daně a že dalším několika členům královské rodiny se od toho roku přestane vyplácet pravidelná renta.
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Její politicky nekorektní věty typu „V manželství s Charlesem jsme byli celou dobu tři, takže tam bylo docela narváno“, působily na královském dvoře hotové zemětřesení.
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Manželství Charlese a Diany bylo rozvedeno po čtyřleté rozluce a letech skandálů v srpnu 1996.
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Princ Charles po celou dobu manželství udržoval styky s Camillou, které Diana přezdívala „rotvajler“.
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Diana i po rozvodu pokračovala v charitativní činnosti. Rozuměla lidem v zoufalé životní situaci a snažila se jim pomoci.
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Připisuje se jí také podíl na vzniku smlouvy o mezinárodním zákazu používání těchto min. Na snímku z ledna 1997 je s obětmi min v Angole.
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Kouzlo Dianiny osobnosti bylo tak velké, že z ní udělalo celosvětovou královnu lidských srdcí.
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Milovali ji nejen Elton John nebo Michael Jackson, ale také třeba Nelson Mandela a Matka Tereza.
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Unikátní fotografie zveřejněná Kensingtonským palácem ukazuje princeznu Dianu a prince Harryho na pláži.
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V létě roku 1997 se v tisku objevily první zmínky o vztahu Diany s egyptským milionářem Dodim Al Fayedem.
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Dianin život, který sledoval v přímém přenosu celý svět, skončil tragicky – nárazem auta, ve kterém jela, do mostního pilíře v Paříži. Al Fayed byl na místě mrtvý, Dianu, která byla nejdřív při vědomí, převezli do pařížské nemocnice. Při nehodě ovšem utrpěla zranění, která způsobila vnitřní krvácení.
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Diana po rozvodu s Charlesem oficiálně přestala patřit do královské rodiny, královna Alžběta II. tedy po její smrti odmítala princezně projevit pocty, které by jí náležely, pokud by tam ještě patřila.
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To však Britové truchlící nad smrtí mimořádně oblíbené princezny nelibě nesli a královna nakonec ustoupila.
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Několikaleté vyšetřování nehody jednoznačně neprokázalo cizí zavinění, milovníci konspiračních teorií však mají na věc jiný názor.
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Princi Williamovi bylo v době pohřbu 15 let a Harry týden poté oslavil 13. narozeniny.
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Princ Charles si nakonec svou lásku přece jen vzal. Svatba byla ve Windsoru 9. dubna 2005.
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Princ Harry, princ William, princ Charles, Camilla Parker-Bowlesová, Laura Parker-Bowlesová a Tom Parker-Bowles na oficiální svatebním portrétu.
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PO smrti své matky Alžběty II. se v roce 2022 princ Charles stal králem Karlem III. a z jeho choti královna Camilla.
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Jsou trojnásobnými rodiči.
Autor: Instagram / The Prince and Princess od Wales
Jsou dvojnásobnými rodiči. Mají syna Archieho a dceru Lilibet, kteří po nástupu jejich dědečka na trůn získali automaticky tituly princ a princezna.
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V roce 2020 Harry a Meghan oznámili, že odstupují z rolí předních členů britské královské rodiny.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Odstěhovali se do USA.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Princ Harry a jeho děti princezna Lilibet a princ Archie na snímku ke Dni otců z června 2026.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex