SPECIÁL
Britská královská rodina
|
30. srpna 2017
|
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SPECIÁL
Britská královská rodina
|
30. srpna 2017
|
Zobrazit celou fotogalerii
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Raper Kanye West (49) oslavil narozeniny ve velkém stylu. Pro své nejbližší přátele uspořádal soukromý maškarní bál na zámku Versailles ve Francii. Podle zahraničních médií vyšla luxusní oslava pro...
Ester Ledecká (31) si po náročné sezoně dopřává odpočinek v Řecku. Olympijská vítězka se fanouškům pochlubila sérií fotografií z dovolené, na nichž ukázala svou vysportovanou postavu v bílých...
Herečka Klára Pollertová-Trojanová překvapila fanoušky oznámením o své svatbě. Vzala si architekta Michala Havelku. Svůj vztah oficiálně potvrdili před dvěma lety.
Francouzská herečka Véronique Genestová, která slaví 26. června sedmdesátiny, se proslavila zejména jako neúplatná komisařka Julie Lescautová, hlavní hrdinka oblíbeného francouzského kriminálního...
Když se v roce 2020 objevila v reality show Svatba na první pohled, diváci ji přezdívali „ledová královna“. Dnes by ale Natálii Mykytenko (28) poznal jen málokdo. Od účasti v televizním experimentu...
Herečka Kristen Bellová (45) tráví s manželem Daxem Shepardem (51) a jejich dcerami několik dní v Praze. Zatímco ona nadšeně objevuje krásy české metropole, její muž zavzpomínal na dobu, kdy sem...
Filmová a televizní herečka Lindsay Lohanová, která se narodila 2. července 1986, na sebe poprvé výrazněji upozornila rolemi ve snímcích Mezi námi děvčaty (2003) a Protivný sprostý holky z roku 2004....
Ani během blížícího se 60. ročníku karlovarského filmového festivalu nebude nouze o módu. Červené koberce na zahájení či ukončení filmového svátku nabízí inspiraci z řad známých tváří. Komu se v...
Britská modelka a herečka Cara Delevingne (33) poprvé veřejně potvrdila, že měla romantický vztah s herečkou Amber Heardovou (40). O svém soukromí promluvila v podcastu britského novináře Louise...
Podnikatel Vlastimil „Vlasta“ Hájek (51) poprvé veřejně představil svou novou partnerku Aleksandru Kango, která byla v minulosti spojována s rozpadem jeho manželství se slovenskou moderátorkou...
Snoubenka fotbalisty Cristiana Ronalda (41) Georgina Rodriguezová (32) vyrazila na pláž, kde kromě bikin zaujala i luxusním zásnubním prstenem s diamantem. Dvojice plánuje svatbu letos v létě, po...
Bára Pleva Mottlová (40) představila singl Vyhodím si z kopýtka, do jehož videoklipu obsadila manžela Davida Plevu i půlročního syna Kornelia. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila herečka a zpěvačka o...
Má za sebou tři manželství. Ani jedno jí nevyšlo, přesto herečka Veronika Žilková (64) na lásku nezanevřela. Nyní chodí se scenáristou Ivanem Hubačem (73). Nejen o nevydařených manželstvích...
Hned po rozhovoru spěchal vyzvednout z tancování svou sedmiletou dcerku Violu. Když mluvil o ní, oči mu dojatě zjihly, ale jinak v nich měl po většinu našeho hodinového rozhovoru rošťáckou jiskru....
Herec Danny Glover (79) veřejně oznámil, že mu lékaři diagnostikovali Alzheimerovu nemoc. Během emotivního vystoupení ve středečním pořadu The Today Show promluvil o degenerativním onemocnění, které...
Ke Kocandě, Dolany nad Vltavou, okres Mělník
3 725 000 Kč
Petr Janda (84) nepolevuje ani v horkých dnes a s kapelou Olympic vystoupil v pražských Holešovicích na Gauči na Výstavišti. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil nejen to, jestli má rituál před tím,...
Princezna Diana byla milující matkou a ikonou soucitu, zbožňovaly ji zástupy lidí po celém světě. Žila ale v nešťastném manželství bez lásky. První manželka krále Karla III., které by 1. července...