Bála se, že bude zavražděna, říká o princezně Dianě její bodyguard

Bodyguard měl na starost ochranu princezny Diany a jejího tehdejšího partnera Dodiho Al Fayeda, když se koncem devadesátých let vydali na dovolenou do St. Tropez. Podle jeho slov tehdy princezna působila vesele a dovolenou si užívala, přičemž kolem sedmé hodiny ranní si vždy našla čas prohodit se svým strážcem pár slov.

„Viděl jsem ji ale i v slzách. To když se dozvěděla o vraždě módního návrháře Gianniho Versaceho, s nímž se přátelila. Uplakaná se mi tehdy svěřila, že i ji nejspíš jednoho dne zavraždí,“ prozradil bodyguard britskému listu The Sun.

„Nejdřív se mě zeptala, zda si myslím, že ta vražda byla dílo profesionála. A já měl za to, že byla. A pak řekla něco, co mi utkvělo v paměti: Myslíte, že tohle čeká i mě? Třásla se a z jejího tónu bylo jasné, že ať se bojí kohokoliv, vážně si to myslí,“ dodal s tím, že nějaký čas pak princeznu Dianu ujišťoval, že se ji určitě nikdo zabít nepokusí a že je s nimi v bezpečí. Nedala si to ale podle něj rozmluvit.

Bodyguard je také přesvědčený, že kdyby tehdy směna nevyšla na jeho kolegu Trevora Rees-Jonese, a měl by princeznu Dianu v autě oné osudné noci doprovázet on, mohla doposud žít.

Princezna Diana na jednom ze svých posledních veřejných vystoupení před smrtí. Coby patronka anglického Národního baletu navštívila představení Labutí jezero v Royal Albert Hall (Londýn, 3. června 1997).

„Mohl jsem to být já v tom autě. Tahali jsme sirky, a jsem si vybral dlouhou. Když jsem se dozvěděl, že neměli bezpečnostní pásy, pochopil jsem, proč tu nehodu nepřežili. Dodi to dokonce měl nařízené od otce, nesnášel zapnuté pásy, ale já na tom vždycky trval,“ řekl.

Miliardář Dodi Al Fayed a řidič Henri Paul zemřeli hned po tragické nehodě v pařížském tunelu. Princezna Diana podlehla zraněním po převozu do nemocnice 31. srpna 1997.

Osobní strážce Trevor Rees-Jones byl jako jediný v autě připoutaný a s vážnými zraněními přežil. V nemocnici strávil deset dní v kómatu. Na nehodu si nedokázal pořádně vzpomenout, poslední, co si z večera pamatoval, byl nástup do auta.