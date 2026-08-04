Veselá Charlotte i znudění bratři. William a Kate vzali děti na Hry Commonwealthu

Pětičlenná rodina sledovala mimo jiné semifinále netballu mezi Austrálií a Jamajkou. Charlotte seděla vedle své matky, během utkání se k ní opakovaně obracela a ukazovala na dění na hřišti. George zase pozorně sledoval zápas a svým posedem chvílemi nápadně připomínal otce.
Nejmladší Louis se posadil mezi sourozence a jako obvykle zaujal výraznou mimikou. Chvílemi si podpíral hlavu rukama, jindy dění na hřišti živě sledoval. Pro Louise šlo podle britských médií o jeho první oficiální návštěvu sportovní akce.
George se navíc na veřejnosti poprvé objevil od chvíle, kdy se z něj stal teenager. Třinácté narozeniny oslavil 22. července a Kensingtonský palác při této příležitosti zveřejnil jeho nový portrét. George je po svém otci druhý v pořadí následnictví britského trůnu.
Společná veřejná vystoupení všech pěti členů rodiny nejsou příliš častá. George a Charlotte například doprovodili rodiče na letošní Wimbledon, Louis se této návštěvy nezúčastnil. V Glasgowě se navíc děti poprvé všechny společně zúčastnily oficiálního programu ve Skotsku.
Rodina podpořila Kate také poté, co na konci června dokončila náročnou National Three Peaks Challenge. Během jediného dne vystoupala na nejvyšší hory Skotska, Anglie a Walesu – Ben Nevis, Scafell Pike a Yr Wyddfa. Výzvu absolvovala na podporu organizace Royal Marsden Cancer Charity.
William a Kate uzavřeli sňatek v dubnu 2011 ve Westminsterském opatství. George se narodil v roce 2013, Charlotte o dva roky později a Louis v roce 2018. Manželé se dlouhodobě snaží dětem dopřát co nejběžnější dětství a mimo oficiální povinnosti tráví rodinný čas převážně v soukromí.
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Britská královská rodina