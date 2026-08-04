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Veselá Charlotte i znudění bratři. William a Kate vzali děti na Hry Commonwealthu

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  11:04
Princezna Charlotte, princ Edward, princ George a princ Louis v Glasgowě na...

Princezna Charlotte, princ Edward, princ George a princ Louis v Glasgowě na Commonwealth Games (1. srpna 2026) | foto: AP

Princ George v Glasgowě na Commonwealth Games (1. srpna 2026)
Princ George a princ Louis v Glasgowě na Commonwealth Games (1. srpna 2026)
Princ George a princ Louis v Glasgowě na Commonwealth Games (1. srpna 2026)
Princ Louis v Glasgowě na Commonwealth Games (1. srpna 2026)
32 fotografií
Princ William (44) a princezna Kate (44) vyrazili na Hry Commonwealthu v Glasgowě i se všemi třemi dětmi. O víkendu usedli v hledišti společně s princem Georgem (13), princeznou Charlotte (11) a princem Louisem (8). Pro celou rodinu šlo o další společné vystoupení na veřejnosti.
Princezna Charlotte, princ Edward, princ George a princ Louis v Glasgowě na Commonwealth Games (1. srpna 2026)
Princ George v Glasgowě na Commonwealth Games (1. srpna 2026)
Princ George a princ Louis v Glasgowě na Commonwealth Games (1. srpna 2026)
Princ George a princ Louis v Glasgowě na Commonwealth Games (1. srpna 2026)
32 fotografií

Pětičlenná rodina sledovala mimo jiné semifinále netballu mezi Austrálií a Jamajkou. Charlotte seděla vedle své matky, během utkání se k ní opakovaně obracela a ukazovala na dění na hřišti. George zase pozorně sledoval zápas a svým posedem chvílemi nápadně připomínal otce.

Nejmladší Louis se posadil mezi sourozence a jako obvykle zaujal výraznou mimikou. Chvílemi si podpíral hlavu rukama, jindy dění na hřišti živě sledoval. Pro Louise šlo podle britských médií o jeho první oficiální návštěvu sportovní akce.

Princezna Charlotte, princ Louis, princ George, princ William a princezna Kate v Glasgowě na Commonwealth Games (1. srpna 2026)

George se navíc na veřejnosti poprvé objevil od chvíle, kdy se z něj stal teenager. Třinácté narozeniny oslavil 22. července a Kensingtonský palác při této příležitosti zveřejnil jeho nový portrét. George je po svém otci druhý v pořadí následnictví britského trůnu.

Společná veřejná vystoupení všech pěti členů rodiny nejsou příliš častá. George a Charlotte například doprovodili rodiče na letošní Wimbledon, Louis se této návštěvy nezúčastnil. V Glasgowě se navíc děti poprvé všechny společně zúčastnily oficiálního programu ve Skotsku.

Princeznu Kate po zdolání výzvy Tři vrcholy vítali její rodiče, bratr James, manžel William i všechny tři děti.

Rodina podpořila Kate také poté, co na konci června dokončila náročnou National Three Peaks Challenge. Během jediného dne vystoupala na nejvyšší hory Skotska, Anglie a Walesu – Ben Nevis, Scafell Pike a Yr Wyddfa. Výzvu absolvovala na podporu organizace Royal Marsden Cancer Charity.

William a Kate uzavřeli sňatek v dubnu 2011 ve Westminsterském opatství. George se narodil v roce 2013, Charlotte o dva roky později a Louis v roce 2018. Manželé se dlouhodobě snaží dětem dopřát co nejběžnější dětství a mimo oficiální povinnosti tráví rodinný čas převážně v soukromí.

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