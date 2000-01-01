Princ William a princezna Kate na sociálních sítích zveřejnili přání k 11. narozeninám své jediné dcery, princezny Charlotte. O snímek se postaral uznávaný fotograf Matt Porteous, který královskou rodinu fotil již několikrát. „Přejeme Charlotte šťastné 11. narozeniny!“ napsali William a Kate.
Loni oslavenkyni vyfotila mobilem maminka Kate. Charlotte měla batoh a maskáčovou bundu a s rodinou byla na výletě do Cumbrie v severozápadní Anglii.
Princezna Charlotte na snímku, který pořídila její matka princezna Kate ve Windsoru k dceřiným 9. narozeninám v roce 2024.
Také předchozí narozeninové portréty dcery vyfotila princezna Kate. Tento Kensingtonský palác zveřejnil v roce 2023, když bylo Charlotte 8 let.
Princ William a princezna Kate v roce 2020 u příležitosti dceřiných narozenin zveřejnili i další snímky malé princezny.
Královská rodina tam pomáhala balit a doručovat jídlo osamělým důchodcům v karanténě kvůli covidové pandemii.
Třetí narozeniny Charlotte oslavila 2. května 2018. Kate ji tenkrát vyfotila s mladším bratrem Louisem, který se narodil 23. dubna 2018.
Princezna Charlotte na fotce, kterou vyfotila a zveřejnila manželka prince Williama u příležitosti druhých narozenin své dcery v roce 2017.
Tyto snímky pořízené princeznou Kate hodnotili odborníci na fotografii jako velmi zdařilé a se skvělou atmosférou.
Princ George a jeho sestra princezna Charlotte na snímku, který v polovině května 2015 pořídila jejich matka Kate.
Princ William a jeho manželka Kate při odchodu z londýnské porodnice v den narození Charlotte.
Formulář o narození princezny Charlotte, která přišla na svět 2. května 2015 a je momentálně třetí v pořadí nástupnictví na britský trůn.
