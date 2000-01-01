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Poté, co se děti Harryho a Meghan po čtyřech letech opět setkaly s královským dědečkem, čekaly prince další povinnosti. Promuje své sportovní hry pro veterány Invictus Games a navštívil také letní festival ve Warwickshire. Princ William s manželkou a dětmi reprezentovali královskou rodinu na finále Wimbledonu.
Autor: Koláž iDNES.cz
Letní festival Scotty’s se koná na na zámku Maxstoke ve Warwickshire.
Autor: Reuters
Prince Harryho čekala netradiční atrakce.
Autor: Reuters
S hosty festivalu si také zacvičil.
Autor: Reuters
Šlo o speciální kozí jógu.
Autor: Reuters
Došlo také k menšímu incidentu a jedno kůzle při přeskakování ležícího Harryho koplo do rozkroku.
Autor: Reuters
Mladší z britských princů ochotně pózoval se zvířátky a dětmi.
Autor: Reuters
Odchytili si ho také návštěvníci festivalu na zámku.
Autor: Reuters
Princ William s rodinou v neděli zamířil na Wimbledon.
Autor: Reuters
Šlo o finále mužské dvouhry mezi italským tenistou Jannikem Sinnerem a německým hráčem Alexanderem Zverevem.
Autor: Reuters
Princezna Charlotte oblékla modré šaty, princ George oblek s kravatou a jejich maminka Kate měla zelené šaty.
Autor: AP
Dámy se pečlivě připravily i co se účesů týče.
Autor: Reuters
Charlotte už s maminkou na Wimbledonu v minulosti byla.
Autor: Reuters
Princ William a jeho dvě starší děti při příchodu na finále mužské dvouhry.
Autor: Reuters
Nejmladší princ Louis zůstal doma.
Autor: Reuters
Princ George hru pečlivě sledoval.
Autor: Reuters
Princ William a jeho nejstarší syn George
Autor: Reuters
Princezna Charlotte s maminkou Kate.
Autor: Reuters
Kate něco vykládá dceři.
Autor: Reuters
Vypadá to, že se rozhodně nenudily.
Autor: AP
Kate měla kvůli slunci sluneční brýle.
Autor: AP
Brýle si vzala i Charlotte.
Autor: Reuters
Stejně tak i George, který měl také malý větráček.
Autor: AP
V horku se musí dodržovat i pitní režim.
Autor: Reuters
S přibývajícími teplotami se hodily i klobouky.
Autor: Reuters
Královská rodina fandí na zápase tenistů Jannika Sinnera a Alexandera Zvereva ve finále Wimbledonu.
Autor: AP
Německý tenista Alexander Zverev nakonec skončil druhý.
Autor: AP
Vítězem a obhájcem loňského titulu se stal italský tenista Jannik Sinner.
Autor: AP
V sobotu se Kate, ovšem bez dětí ukázala také na finálovém zápase českých tenistek Lindy Noskové a Karolíny Muchové.
Autor: AP
Vedle princezny seděla česká tenisová legenda Martina Navrátilová.
Autor: AP
V řadě za nimi pak byla tenistka a dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová s manželem.
Autor: AP
Horko vládlo i v sobotu.
Autor: AP
Kate měla i klobouk.
Autor: AP
Karolína Muchová skončila nakonec druhá.
Autor: AP
Vítězkou se stala Linda Nosková.
Autor: AP
George a Charlotte byli hvězdami na finále Wimbledonu