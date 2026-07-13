Princ Harry cvičil s kozami, George a Charlotte byli hvězdami na tenise

SPECIÁL
Britská královská rodina
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
SPECIÁL
Britská královská rodina
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...
Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...
Na oblíbené party karlovarského festivalu se sešla řada známých tváří. Večírek UniCredit Bank patří mezi nejprestižnější akce během filmového svátku v Karlových Varech. Některé přítomné dámy vsadily...
Bývalý herec filmů pro dospělé Robert Rosenberg si léto užívá naplno. Se svou partnerkou Janičkou vyrazil večer na motorce k jezeru Lhota, kde oba odložili plavky a osvěžili se koupelí bez jediného...
Po náročných týdnech si dopřávají zasloužený odpočinek. Dara Rolins (53) se snoubencem Pavlem Nedvědem (53) vyrazili k italskému jezeru Lago Maggiore, kde dokončují svou luxusní vilu. Čas si krátí...
Herečka Sofía Vergara oslavila 54. narozeniny ve velkém stylu. Hvězda seriálu Taková moderní rodinka si užívá pobyt v Itálii, kde nechyběla plavba na luxusní jachtě ani narozeninová oslava s rodinou...
Poté, co se děti Harryho a Meghan po čtyřech letech opět setkaly s královským dědečkem, čekaly prince další povinnosti. Promuje své sportovní hry pro veterány Invictus Games a navštívil také letní...
Kolumbijská zpěvačka Shakira (49) si mezi koncerty svého světového turné dopřála chvíli odpočinku. Paparazzi ji zachytili u vody v Miami v červených bikinách s třásněmi. Fotografie okamžitě vzbudily...
Slovenská pěvecká legenda Marika Gombitová (69) udělala svým fanouškům radost nečekaným střípkem ze soukromí. Na sociálních sítích zveřejnila fotografii z dovolené u moře, na které působí usměvavě,...
S manželem Karlem Heřmánkem juniorem se rozvádí a nového partnera po svém boku zatím nemá. I proto Nikol Kouklovou na večírek After Dark s Don Papa v Karlových Varech doprovodila kamarádka. Krátce...
Loni se ve Varech zasnoubila, letos tam byla už coby vdaná paní. Topmodelka Pavlína Pořízková na představení filmu Bardotky, kde hraje s Evou Holubovou a Dagmar Havlovou, přivedla i své dva syny. Ty...
Václav Noid Bárta (45) po svém koncertu na zámku Sychrov schytal kritiku od některých přítomných diváků, kteří byli zklamaní výhledem. Zpěvák se k jejich stížnostem postavil čelem.
Moderátorka a porotkyně britského Talentu Amanda Holdenová ani v 55 letech neváhá pózovat v bikinách. Nyní prozradila svůj striktní jídelníček. Drží se rad herečky Elizabeth Hurleyové, která jí jedno...
Italská herečka Anna Ferzetti (43) navštívila poprvé filmový festival v Karlových Varech, aby představila svůj nový film. Promluvila o své lásce k italské popkultuře osmdesátých let i o tom, co si...
Herečka Vlastina Svátková (44) přijela letos do Karlových Varů jako výtvarnice. Vystavovala své umění, ale nevystavovala svůj vztah. Loni se jí to totiž vymstilo, když ji paparazzi vyfotili s...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Herečka Kristýna Leichtová (40) se stala trojnásobnou maminkou. Narození třetího potomka nyní sama potvrdila na sociálních sítích. Pohlaví ani jméno miminka zatím neprozradila.
Letos sice kvůli nemoci nejmladšího syna nestihla všechny plánované povinnosti kolem filmu 6 gramů, přesto si několik festivalových dnů ve Varech užila naplno. Lenka Vlasáková promluvila také o svých...