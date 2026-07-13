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Princ Harry cvičil s kozami, George a Charlotte byli hvězdami na tenise

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  10:53
Princezna Charlotte, princ George a princezna Kate na Wimbledonu a princ Harry... Princ Harry na kozí józe během Scotty’s Summer Festival na zámku Maxstoke ve... Princ Harry na kozí józe během Scotty’s Summer Festival na zámku Maxstoke ve... Princ Harry na kozí józe během Scotty’s Summer Festival na zámku Maxstoke ve... Princ Harry na kozí józe během Scotty’s Summer Festival na zámku Maxstoke ve... Princ Harry na kozí józe během Scotty’s Summer Festival na zámku Maxstoke ve... Princ Harry na kozí józe během Scotty’s Summer Festival na zámku Maxstoke ve... Princ Harry na kozí józe během Scotty’s Summer Festival na zámku Maxstoke ve... Princ Harry na návštěvě Scotty’s Summer Festival na zámku Maxstoke ve... Princ William, princezna Charlotte, princ George a princezna Kate na zápase... Princ William, princezna Charlotte, princ George a princezna Kate na zápase... Princezna Charlotte, princ George a princezna Kate na zápase tenistů Jannika...
Poté, co se děti Harryho a Meghan po čtyřech letech opět setkaly s královským dědečkem, čekaly prince další povinnosti. Promuje své sportovní hry pro veterány Invictus Games a navštívil také letní festival ve Warwickshire. Princ William s manželkou a dětmi reprezentovali královskou rodinu na finále Wimbledonu.
bbcnews

Ouch!

The goat yoga took place at the end of a busy week in the UK for Prince Harry, including two Invictus Games events and a defeat in a High Court battle against Associated Newspapers.

Tap the link in @BBCNews's bio to read more about his visit.

#Harry #Yoga #UKRoyals #BBCNews

11. července 2026 v 19:04, příspěvek archivován: 13. července 2026 v 10:27
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Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina

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