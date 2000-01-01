Po dvouleté přestávce, způsobené mimo jiné i nemocí princezny z Walesu a následnou léčbou rakoviny, se William a Kate s dětmi ukázali ve Windsoru. Absolvovali velikonoční bohoslužbu v kapli svatého Jiří. Princ George, princezna Charlotte a princ Louis byli opět za hvězdy.
Nejstarší z potomků Williama a Kate už pomalu dohání výškou maminku. George letos v červenci oslaví 13. narozeniny.
Velikonoční ranní bohoslužba je důležitou součástí kalendáře krále, který je nejvyšším správcem anglikánské církve.
Mladší bratr panovníka Andrew Mountbatten-Windsor, kterého v únoru zatkla policie pro podezření z pochybení ve veřejné funkci, ve Windosru nebyl. Loni na velikonočním shromáždění byl dokonce v doprovodu své bývalé manželky Sarah Fergusonové.
Chyběly také Andrewovy dcery Beatrice a Eugenie. Rozhodnutí neúčastnit se nedělní bohoslužby bylo rozhodnutím princezen, nikoli jejich strýce Karla III., uvedl minulý týden zdroj z královské rodiny.
