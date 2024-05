Britská princezna Charlotte slaví 2. května deváté narozeniny. Její rodiče, princ Williama a princezna Kate, zveřejnili na sociálních sítích snímek, na kterém je jejich dcera už velká slečna. O fotku se opět postarala Charlottina maminka Kate, která se kvůli léčbě rakoviny prozatím stáhla z veřejného života.

Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales